Москва, , 12:36 — REGNUM Против голосования по поправкам к Конституции РФ идёт целенаправленная информационная кампания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она прокомментировала два резонансных фейка: случай, когда представитель «Открытой России» якобы обнаруживает пакет с бюллетенями в поддержку поправок к Конституции и заявление Леонида Волкова, который распространил данные о неправомочности работы избирательных комиссий в Москве, члены которых отказывались работать из-за коронавируса.

Эксперт указала, что проявления информационной атаки на голосование встречаются повсеместно. Так, по состоянию на 30 июня волонтёры Лиги безопасного интернета выявили уже 7211 фейков, направленных на дискредитацию голосования по Конституции. Причём резкий рост информационных вбросов начался в первый день голосования.

«Мы фиксируем колоссальный рост числа фейков с 25 июня, когда стартовало общероссийское голосование. По 1−1,5 тысячи вновь выявляемых фейков. Если раньше речь шла о сотнях, то сейчас мы говорим о тысячах, но это только те, которые успевают обнаружить наши волонтеры. На самом деле количество этих фейков в разы больше. По характеру распространения этой информации, если говорить о технических вещах, можно сделать вывод, что это организованная, спланированная кампания, которая усилилась с 25 июня», — сказала Мизулина.

Фейки не являются спонтанным проявлением, полагает эксперт. В пользу этого говорит тот факт, что их распространение происходит массово и одномоментно. То есть сотни одинаковых записей начинают публиковать обезличенные аккаунты, причём в одно и то же время.

«Здесь нет ошибок. Проводя аналитику, смотря на методику распространения, чётко видно, что это спланированная кампания», — подытожила Мизулина.

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