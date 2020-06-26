Сначала из бюджета потратили деньги на покупку квартир для расселения аварийного фонда, а после заложили 119 млн рублей, чтобы снести новостройку, куда переехали новосёлы. При этом ещё почти 330 млн рублей пришлось выложить на повторное расселение теперь уже жильцов проблемной новостройки. ИА REGNUM разбиралось, что происходит с программой по переселению аварийщиков в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа и почему потребовалось сносить дом, которому нет ещё и четырёх лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Тендер на демонтаж проблемной новостройки

МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» в рамках электронного аукциона 2 июля 2020 года выберет подрядчика на демонтаж дома на улице Крайняя, 5 в Новом Уренгое. Начальная цена контракта — 119 075 203,58 рубля. Источник финансирования контракта — бюджет ЯНАО и бюджет муниципального образования. Снести дом должны до 20 декабря 2020 года.

Дом на улице Крайняя, 5 печально известен в регионе. Он был сдан в 2016 году, и спустя три года после сдачи в эксплуатацию его признали аварийным, а еще через год — подлежащим сносу.

Высотка

Здание, расположенное в жилой застройке микрорайона Тундровый, будет демонтировано в рамках муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования города Новый Уренгой» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования города Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»).

«После ввода объекта в эксплуатацию и заселения жильцов в стенах жилого дома начали образовываться трещины», — отмечается в результатах техобследования дома.

Осенью 2017 года ООО «Тюменский архитектурно-реставрационный союз» по заданию дирекция капитального строительства и жилищной политики г. Новый Уренгой провело работы по инженерно-геологическим изысканиям и обследованию состояния несущих и ограждающих конструкций. Выводы были неутешительны — трещины в стенах, существенные отклонения панелей перекрытия от горизонтальной плоскости, трещины в местах примыкания полуплощадок и многое другое.

Эксперты отметили, что «проведение противоаварийных и восстановительных мероприятий невозможно и нецелесообразно», а также добавили, что «существует опасность для пребывания людей» и «дальнейшая безопасная эксплуатация фундамента и здания в целом невозможна». Было рекомендовано немедленное ограждение опасных зон, а также полная разборка конструкций.

По имеющейся информации, на расселение жильцов опасной новостройки из бюджета пришлось выложить ещё 330 млн рублей. Средства были затрачены в том числе и на выплату компенсации застройщику, к качеству работ которого имелись претензии. А причина проста — часть квартир в изымаемом доме были в собственности компании, а по закону их выкуп обязаны владельцу компенсировать.

Chris Снос построек

Вот такая правовая коллизия — за бюджетный счёт сносят проблемный новострой, да ещё и выплатили компенсацию горе-подрядчику.

Как принимал приобретаемые для аварийщиков квартиры фонд региона — это вопрос. Внимательность госзаказчика на этом этапе могла сэкономить бюджету почти полмиллиарда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в суде слушается уголовное дело бывшего директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виктора Калашникова. Он проходит фигурантом дела о хищении 60,8 млн рублей, которые выделялись фонду на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Речь идёт о контракте с другой компанией, но именно Калашников занимал должность в период работ в проблемном доме Нового Уренгоя.

Эксплуатация дома на улице Крайняя, 5 прекращена, более 100 жильцов расселены, коммуникации отключены.

О подрядчике и заказчике потрескавшегося дома

Генеральным подрядчиком проблемного дома было ООО «Стройсистема». На сайте «Фонда жилищного строительства ЯНАО» в январе 2017 года сообщалось, что компания по программе расселения из аварийного фонда построила в микрорайоне Тундровый три дома общей площадью 9,19 тыс. кв. м. Уточнялось, что строительство велось при участии фонда, который был создан департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО в рамках постановления окружного правительства от 24 июля 2010 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в Тюменской области в феврале 2007 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Собственники с 2015 года — ООО «Реестр» (аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования) и Виталий Купченко. Последний владеет двумя фирмами в Тюмени, которые работают на рынке аренды и управления недвижимостью. Тюменская компания «Реестр» принадлежит Марине Костылевой и с 22 января 2020 года находится в стадии ликвидации.

Строители

Компания «Стройсистема» была исполнителем 25 контрактов департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на сумму более 68,88 млн рублей. В частности, в домах, построенных ООО в Ноябрьске, департамент приобретал квартиры для последующего предоставления их льготным категориям, в том числе жильцам аварийного фонда. Некоторые контракты позднее были расторгнуты «по соглашению сторон».

Квартиры в проблемных домах, возводимых «Стройсистемой», приобретали также жители региона в рамках долевых договоров. В 2016 году они массово пытались взыскать с застройщика неустойку и получить компенсацию морального вреда.

О банкротстве подрядчика

В октябре 2017 года компания «Стройсистема» была признана банкротом и на сегодня в отношении неё введено конкурсное производство. К этой дате в реестре требований (после внешнего управления) были претензии на 12 486 515,88 рубля. В активе компании на тот момент также были недострои в посёлке Горноправдинск Югры общей стоимостью более 33,133 млн рублей. Общая балансовая стоимость всего имущества на тот момент составляла 3,973 млрд рублей.

В отчёте внешнего управляющего три года назад также отмечалось, что выявлены признаки преднамеренного банкротства. В свете этого бывшего директора ООО Андрея Бенера даже попытались привлечь к субсидиарной ответственности, но неудачно. Суд второй инстанции отклонил требование, пересмотрев позицию нижестоящего арбитража.

Далеко не все кредиторы ООО были настроены банкротить его. Так в 2017 году, до вынесения вердикта о банкротстве, от НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» поступили письменные возражения в связи с тем, что застройщик на тот момент вёл строительство 11 объектов. К примеру, готовность объекта «Многоквартирный жилой дом №4 в квартале «Ямальский», г. Салехард» составляла 95%. В строительство только этого дома были привлечены денежные средства 60 граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

В итоге компания всё же была признана банкротом, а дольщики разных объектов вынуждены ждать в очереди возврата своих накоплений. Хотя покупатели квартир в одном из домов Ноябрьска нашли другое решения — они обратились в суд «с ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых помещений, расположенных в доме».

Позиция властей

Власти города не оставляют попыток взыскать с подрядчика хотя бы часть ущерба. В мае 2019 года департаменту удалось отсудить 80,401 млн рублей убытков, которые фигурировали как затраты на выкуп квартир в доме на улице Крайняя, 5. Решение устоялось в вышестоящей инстанции.

В 2020 году депимущества Нового Уренгоя также продолжает через суд взыскивать со «Стройсистемы» долги по аренде муниципального участка, где велось строительство одного из домов.

Об уголовном деле

В ноябре 2017 года СУ СК России по ЯНАО сообщило, что по факту нарушений при строительных работах в доме №5 на улице Крайняя, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.

Следователи отметили, что, учитывая значительные материальные убытки потерпевших, они смогут подать иски о взыскании причиненного материального ущерба. На тот момент расследование дела продолжалось, и до сих пор неизвестно, закончено ли оно, есть ли в нём конкретные фигуранты, которые ответят за некачественное строительство.

А ведь на сегодня официально признана невозможность эксплуатировать как минимум ещё один дом, построенный ООО, — №6 на улице Тундровая. Он не был достроен. Срок ввода в эксплуатацию сорван.

«Дом №6 невозможно эксплуатировать по целевому назначению — для проживания граждан, поскольку они (недостатки) создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с тем, что выполнены работы, не отвечающие требованиям безопасности», — отмечалось в материалах дела о банкротстве.

В январе 2020 года по поручению главы региона фонд жилищного строительства ЯНАО заключил с обманутыми дольщиками договоры уступки прав требования по 27 квартирам в нём. Но это лишь часть пострадавших.