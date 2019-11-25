Харп, , 16:00 — REGNUM На Ямале утверждено обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виктора Калашникова, а также Сергея Курчевского. Их обвиняют в хищении 60,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Бюджетные деньги выделялись фонду на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Для этих целей между фондом и подконтрольным Курчевскому ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жильё» в октябре 2014 года были заключены договоры на строительство в поселке Харп Приуральского района трёх пятиэтажных и двух трёхэтажных домов.

Ещё до заключения договоров Курчевский приобрёл у администрации Харпа незавершенный объект — свайное поле с частью возведённого фундамента. Следствие считает, что Калашников, заведомо зная о том, что работы по устройству свайного поля и фундамента застройщиком не выполнялись, перечислил на эти цели ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жилье» более 60,8 млн рублей.

В итоге застройщик обязательство по договорам не исполнил, жильё не построено. Калашников обвиняется в растрате, а Курчевский — в пособничестве в хищении. Далее дело по существу рассмотрит суд.