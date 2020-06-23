На встрече депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой с жителями злосчастных шестого и пятого кварталов района «Раменки», некие граждане развернули протестные плакаты, чем дали повод полиции объявить прием граждан несанкционированным митингом. Несмотря на ряд фактов, указывающих на то, что это была провокация, а также невнятные объяснения стражей порядка, судья Никулинского районного суда Михаил Максимов встал на сторону обвинения и назначил Енгалычевой административное наказание в виде штрафа.

Игорь Свирин ИА REGNUM Никулинский районный суд

ИА REGNUM неоднократно сообщало как о ситуации в «Раменках» в целом, так и о разгоревшемся вокруг строительства жилого комплекса на Мичуринском, 30б конфликте. Являющаяся промзоной территория стояла в планах комплексной реконструкции с начала двухтысячных годов, однако по ряду причин застройка регулярно откладывалась. Наконец власти утрясли все формальности, и здесь появились дома и социальная инфраструктура, которой, конечно же, не хватало.

Чиновники обещали проблему решить, Мичуринский, 30б тем и примечателен, что здесь должны были построить детский сад и школу. Однако в процессе «корректировок» и «актуализаций» он сначала превратился в административное здание, а позже и вовсе в 60-метровый ЖК.

Подробности читайте здесь: Московская практика: вместо школы — небоскреб

И здесь: Жители Раменок ведут неравный бой с застройщиком и московскими чиновниками

Разрозненные группы москвичей, бьющиеся с бюрократами и застройщиками, по понятным причинам не в состоянии противостоять натиску админресурса и капитала. Ни стычки с застройщиком, ни обращения в органы власти Москвы, ни митинги горожанам не помогли.

В сентябре 2019 года была избрана Мосгордума VII созыва, в которую вошли активные и оппозиционно настроенные выдвиженцы от различных партий. Одним из таких депутатов оказалась Екатерина Енгалычева, которая сразу включилась в процесс. Оставим на совести москвичей эффективность действий оппозиционного меньшинства в МГД и перейдем к сути дела.

В нашем случае депутат 18 февраля 2020 года проводила встречу со своими избирателями, страдающими от нехватки социальной инфраструктуры. Как следует из закона города Москвы от 13 июля 1994 года N 14−60 О статусе депутата Московской городской думы (с изменениями на 27 декабря 2017 года), каждый депутат Мосгордумы самостоятельно определяет порядок ведения приема населения. Правда, есть некоторые ограничения, и тут необходимо сделать отступление.

Градостроительная политика мэрии, кто бы и что ни говорил, не устраивает значительную часть горожан. На фоне этого возникает очевидный политический конфликт, оппозиция, опираясь на законодательство, пытается придать фактам попрания жизненных интересов москвичей широкую огласку, власть стремится их замолчать. Для чего регулярно вносит различные поправки в законодательство, усложняя и без того непростую жизнь почти бесправных московских депутатов.

Именно это и произошло в нашем случае. С одной стороны, депутат могла встретиться с избирателями в любом удобном для сторон месте, а с другой, встреча не должна превращаться в публичное мероприятие, которое уже регулируется законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И, как мы далее убедимся, превратить общение депутата с избирателями в митинг не составляет никакого труда.

Из представленных в суд и для широкой общественности видеоматериалов видно, как замначальника ОМВД по району «Раменки» подполковник Сергей Николаев предупреждает депутата об ответственности за несогласованное публичное мероприятие, получает заверение, что здесь проходит встреча с избирателями. А спустя некоторое время встреча превращается в митинг. И все благодаря тому, что два гражданина развернули среди собравшихся плакаты с требованиями прекратить строительство ЖК.

Одного из них попытались вразумить местные жители, им это не удалось, и гражданин был задержан полицией, задержать второго попросила уже сама Енгалычева. Несмотря на такие, казалось бы, очевидные свидетельства, далее стали происходить «странные» вещи. «Противники» строительства то ли были задержаны и на них составлены протоколы о нарушении общественного порядка, то ли нет — неизвестно. Давая свидетельские показания на процессе ни подполковник Николаев, ни патрульный ОМВД «Раменки» Корчагин их дальнейшую судьбу прояснить не смогли, в материалах дела информации также не оказалось, как, впрочем, не удалось установить судьбу вещдоков (плакатов с которыми они проникли на встречу — прим. ИА REGNUM). А по правде сказать, судью Максимова эти вопросы не очень-то и интересовали. Так или иначе, но, согласно рапортам полицейских, крайней оказалась депутат.

После соответствующих процедур полицейские обратились в суд, чтобы привлечь парламентария к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Увы, но респектабельного объяснения того, а как же получилось так, что попросившая вывести провокаторов с места встречи депутат оказалась виновной в вышеописанном «злодеянии» — не находится. Как и ответа на вопрос, а кто, собственно должен следить за соблюдением правопорядка. Из практики следует, что порядок поддерживается совместными усилиями организаторов и органов власти.

Все прекрасно понимают, какие возможности по поддержанию порядка есть у депутата. Только, как свидетельствует видео с места событий, она сделала все от нее зависящее. Впрочем, и полицейские тоже сделали свою работу. Уважаемые читатели не смейтесь пожалуйста, после чего вернулись в участок и обвинили Енгалычеву в нарушении общественного порядка.

Далее, уже в ходе прений выяснилось, что полицейские ОМВД по району «Раменки» подполковник Николаев и патрульный Корчагин из произошедших событий почти ничего не помнят. Более того, Николаев заявил, что, составляя рапорт, он мог ошибиться и представить картину случившегося в ином свете. При этом свидетели со стороны ответчицы, помощник Енгалычевой и пришедшие на встречу жители «Раменок», четко, не путаясь и не забывая деталей, рассказали о событиях 18 февраля.

События, которые многим из нас кажутся настолько очевидными, что не требуют особых разбирательств, у судьи Максимова понимания не встретили. Его не заинтересовали судьбы граждан с плакатами, самих плакатов, вполне удовлетворили «не знаю — не помню» полицейских. А потому, не мудрствуя лукаво, представитель фемиды из Никулинского районного суда посчитал виновной в инциденте депутата Екатерину Енгалычеву и назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сама Екатерина Енгалычева, комментируя итоги заседания, заявила, что произошедшее не что иное, как очередной акт развернувшегося в последние годы спектакля театра абсурда, депутата штрафуют за то, что он делает свою работу. С таким положением дел она мириться не готова, поскольку данное решение судьи Максимова перечеркивает закон города Москвы о статусе депутата.

«Власть боится открытого протеста, поэтому никому не согласовывает проведение митингов, и единственной возможностью обсудить городские проблемы, которых масса, остаются встречи с депутатами. Мы приходим к избирателям, записываем их просьбы, после чего озвучиваем запросы, все в рамках закона о деятельности депутата Московской городской думы. И именно за деятельность депутата МГД меня привлекли к административной ответственности. Я буду обжаловать это решение, наряду с формальными обращениями в Мосгорсуд, а в случае неудачи во 2-й апелляционный. И параллельно с этим в Конституционный суд в связи с тем, что судят именно за депутатскую деятельность», — заявила Енгалычева.

Москвичам же хотелось бы напомнить, что тотальную застройку столицы не только никто не собирается сворачивать, а ровным счетом наоборот: темпы и масштабы строительства только возрастают. В частности, в стенах все той же Мосгордумы обсуждают некие «программы лояльности», то бишь планы по включению не вошедших в реновацию граждан.

Подробности читайте здесь: В Мосгордуме придумали, как втянуть в реновацию не вошедших в неё горожан