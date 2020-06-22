22 июня 2020 | Время чтения 7 мин

«Не мытьем, так катаньем»: градостроители и активные москвичи бьют тревогу, в столичном парламенте озвучили инициативу по вовлечению не вошедших в программу реновации домов

Алина Енгалычева, Игорь Свирин, , 13:46 — REGNUM Тревожные новости пришли из Мосгордумы. 17 марта 2020 года во время круглого стола, посвященного вопросам реновации, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева обратилась к Московскому фонду реновации с просьбой рассмотреть вопрос о разработке программ лояльности для жителей домов, не вошедших в программу реновации, но соседствующих с площадками, на которых будут возводиться реновационные дома.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Далее депутат поспешила успокоить общественность заявлением о том, что инициатива еще только будет обсуждаться и конкретизироваться. А также заверила собравшихся в том, что озвученные ею предложения не предусматривают принудительного выселения или переселения жителей тех домов, которые не вошли в реновацию.

Однако заверения председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Николаевой взбудораженную подобной инициативой общественность не успокоили. Граждане, с таким трудом отстоявшие свои дома, усмотрели в этом очередную попытку втянуть их в программу сноса и переселения.

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Напомним, что московская традиция называть сомнительные начинания положительными терминами имеет глубокие корни. Чего стоит, например, положительное слово «развитие», которым называют фактически уничтожение среды обитания человека: под девизом «город должен развиваться» застраивают каждый квадратный сантиметр высотками, тотально вырубая деревья и закатывая в асфальт все живое.

Когда в Москве, где самая лакомая земля для застройки, уже фактически не осталось не захваченных стройкомплексом территорий, не оставалось ничего иного, как сносить и строить заново, для этого была изобретена «программа реновации», для которой даже переписали федеральные нормы, наплевав на священное «право частной собственности охраняется законом».

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При анонсировании «программы реновации», помимо красивого названия, содержащего заманчивый аспект «обновления», декларировалось полное перепланирование наличествующих жилых территорий, что предусматривает снос всех домов квартала. Но, как ни старались чиновники, то тут то там внутри «реновируемых» кварталов появлялись собственники жилой недвижимости, несогласные с уничтожением своего имущества.

А теперь представьте, что посреди аппетитного квартала, который планировалось полностью уничтожить и сровнять с землей, стоит маленький гордый домик, который, по решению его собственников, должен быть сохранен. И этот домик очень мешает реновационному размаху. Что же делать «бедным» застройщикам и лоббирующим их интересы чиновникам?

Весьма преуспевшие в изобретательности московские бюрократы передали свои знания и навыки специально обученным депутатам столичного парламента — и вот уже в Мосгордуме на круглом столе была анонсирована новая программа, по традиции имеющая в своем названии весьма положительный посыл: «программа лояльности».

Точно зная, что в том домике, где подавляющее большинство собственников выступило против реновации, всегда найдется несколько человек или хотя бы один, который за, — разрабатывается новая тема. Суть этой «программы лояльности» совершенно неизвестна, но, как было озвучено, те, кто хочет, — может переехать в новые дома, передав Фонду реновации свои квартиры в несносимом доме. Что будет делать Фонд реновации с квартирами в несносимом доме? Что будет в итоге с этим «несносимым» домом? Это большой вопрос, и вот почему.

1 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации» (прим.: за включение дома в реновацию должно проголосовать не менее 2/3 голосов собственников, и на данный момент это сделать уже невозможно из-за истекших сроков для вступления). В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве» от 01.07.2017 № 141-ФЗ , в проект программы реновации жилищного фонда могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации жилищного фонда многоквартирного дома было проведено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и при условии соответствия результатов такого голосования требованиям части второй статьи 7Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации» (прим.: за включение дома в реновацию должно проголосовать не менее 2/3 голосов собственников, и на данный момент это сделать уже невозможно из-за истекших сроков для вступления).

То есть на сегодняшний день федеральный закон не предусматривает квартального сноса. Те дома, собственники которых отказались от участия в «программе реновации», подлежат сохранению.

1 Федерального закона «О статусе столицы Российской Федерации от 15.04.1993 № 4802−1 ( 3 настоящего Закона (далее — равнозначное жилое помещение), или до дня заключения первого договора, предусматривающего в соответствии со статьей 7 3 настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе вследствие его выкупа по цене, определенной в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — выплата равноценного возмещения в денежной форме), но не менее чем в течение девяноста дней со дня принятия решения о реновации) в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, может быть проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного дома из проекта программы реновации (прим.: проще говоря, собственники могут принять решение о выходе из «программы реновации» только до даты заключения первого договора, по которому право на ОДНУ, ПЕРВУЮ квартиру в этом доме перейдет к Фонду реновации). В соответствии со статьей 7Федерального закона «О статусе столицы Российской Федерации№ 4802−1 ( в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ ), на любом этапе формирования программы реновации и (или) ее реализации (до дня заключения первого договора социального найма в отношении равнозначного жилого помещения, требования к которому установлены частью второй статьи 7настоящего Закона (далее — равнозначное жилое помещение), или до дня заключения первого договора, предусматривающего в соответствии со статьей 7настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе вследствие его выкупа по цене, определенной в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — выплата равноценного возмещения в денежной форме), но не менее чем в течение девяноста дней со дня принятия решения о реновации) в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, может быть проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного дома из проекта программы реновации (прим.: проще говоря, собственники могут принять решение о выходе из «программы реновации» только до даты заключения первого договора, по которому право на ОДНУ, ПЕРВУЮ квартиру в этом доме перейдет к Фонду реновации).

То есть если ваш сосед дядя Петя подсуетился и по ряду причин первый заключил договор с Фондом реновации, передав этому фонду право на свою квартиру по договору мены, — вы уже не можете вывести ваш дом из реновации, даже если 99% собственников так решат: один дядя Петя перевесит всех.

А что будет в случае появления новой программы — «программы лояльности»? Если условный дядя Петя заключит договор мены и передаст Фонду реновации свою квартиру в несносимом доме, не включенном в программу реновации, — будет ли этот первый договор мены означать приговор всему дому? С учетом перехода права на одну или несколько квартир в таком доме Фонду реновации — это будет равносильно включению дома в программу сноса в обход приведенных выше федеральных норм? И что будет делать Фонд реновации с квартирами в этом доме? Делать бизнес и продавать их? Или придумывать, как все-таки снести маленький гордый домик, который мешает квартальному сносу?

И хотя эти вопросы ответов пока не получили, но беспокойство граждан вполне обосновано: ведь то, что еще вчера казалось невозможным (например, лишение вас собственности и принудительное выселение по решению вашего соседа, возможно, маргинального типа и даже не собственника) — сегодня уже стало реальностью, поэтому невозможного нет ничего.

Логично предположить, что если за «программой реновации» разрабатывается «программа лояльности» для меньшинства в несносимых домах, то, по закону жанра, для всех остальных несогласных, то есть для большинства, следует ожидать еще одной составляющей этой триады, подходящее название для которой, например «программа толерантности» (в данном случае под толерантностью мы понимаем учет интересов условного дяди Пети. — Прим. автора), которая окончательно поставит крест на неприкосновенности частной собственности в России. Главное — красивое название, ширма, несущая положительный посыл.

Не раз становясь очевидцами того, как в процессе всяческих «актуализаций» изначально направленные на благо горожан проекты, принимали самые варварские черты допускаем, что инициатива руководителя депутатского объединения «Моя Москва» Николаевой способна развязать новый раунд борьбы, за не до конца еще отобранную у москвичей собственность.

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