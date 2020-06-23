В конце мая, после публикации украинским нардепом Андреем Деркачом новой порции аудиозаписей и документов о финансовых забавах семейства вице-президента США и нынешнего демократического кандидата на президентский пост Джо Байдена на Украине, я предположил, что «пушка Деркача» выстрелит еще не раз. Прошло чуть больше месяца, и это орудие «отканонадило» целой серией новых аудиозаписей «с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующими о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сговор

Я по-прежнему убежден, что «пушка Деркача» — это оружие внутриамериканского электорального сражения, поскольку основной акцент перенесен с поля «конфликта интересов» в период патронирования Украины на коррупционное использование «денег американских налогоплательщиков». Ну, действительно: кого в столице интересуют проблемы далекого индейского вигвама? А вот когда дело касается своего личного американского кармана, из которого выгребает деньги «свой» же американский шериф, то тут и шерифу могут настучать по широким полям его стетсона.

Поэтому изюминкой нового «залпа» была обозначена «презентация колоссальной демо-коррупционной сети, действующей как на территории Украины, так и за ее пределами. Эта сеть включает в себя высших должностных лиц как Украины, так и США. Дипломатов, чиновников и многих других, участвующих в разворовывании миллиардов денег украинских и американских граждан» (1.10−1.26). Здесь следует обратить внимание на использование слова «демо-коррупционный». Остается только гадать, что скрывается под «демо» — «демонстрация» или «демократы». Хотя, чего там гадать! Все залпы пушки Деркача в своем прицеле имеют именно Демократическую партию США, и снарядов у орудия еще достаточно: Андрей Деркач упомянул о «сотнях часов записей», в том числе «на грузинском языке». Это означает, что впереди у нас еще очень интересное шоу, связанное с грузинским управленческим десантом в украинскую вертикаль власти в 2014—2016 годах: Саакашвили, Згуладзе, Деканоидзе, Квиташвили и прочих.

Petro Zhuravel Андрей Деркач

Но это обращено, скорее, к американским избирателям, поскольку украинский электорат к воровству своей элиты и приглашенных «варягов» давно привык и его этим не удивишь.

Зато старт пресс-конференции Андрея Деркача и прокурора Константина Кулика, о котором и пойдет дальше речь, адресован именно украинцам. Это выстрел в упор по социальной иллюзии, которую пытается сформировать украинская власть.

Ведь что произошло в Киеве 12 июня? Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перекрыли взятку в шесть миллионов долларов наличными, которую несли в прокуратуру коррупционеры из фирмы «Бурисма», дабы отмазать своего хозяина, экс-министра экологии Злочевского от уголовного преследования. И шефы ведомств — Сытник и Холодницкий, чуть ли не по-братски держась за руки, демонстрировали эту гору кэша.

На глаза наворачивались слезы: вот оно, сбылось. Антикоррупционные ведомства, чье противостояние ни для кого не является секретом и порой доходило до силовых форм, отбросили амбиции, объединили усилия, и теперь — кто из коррупционеров не спрятался, я не виноват!

Но не прошло и двух недель, как приходят Деркач с Куликом и аргументированно, с предъявлением документов рассказывают, что взятка была не 6 (шесть) миллионов, а изначально составляла 50 (пятьдесят) миллионов долларов (2:25−2:35).

Константин Кулик

И это планировалось как взятка «за закрытие дела «Бурисмы» и семьи Байденов».

И планировалась эта взятка не сейчас, а еще с 2019 года. Еще в «эпоху Порошенко», в апреле 2019 года на прокуроров Генпрокуратуры «давил» заместитель генпрокурора Евгений Енин, в «эпоху Зеленского» пребывающий заместителем министра иностранных дел. А в августе 2019-го в Генпрокуратуре уже знали, что «Злочевский выделил 50 миллионов долларов для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании «Бурисма». А также компаний, близких к вице-президенту США Джо Байдену.

И идея «поимки взяткодателей на горячем» путем совместной со Службой безопасности Украины операции — создание легендированной фирмы, на которую должны были зайти средства, — не была осуществлена из-за смены руководства Генпрокуратуры. Ведь уже уволенный, но тогда еще «новый» генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в ноябре, что«нет дела Burisma. Она существует в мозгу того, кто ее придумал. Просто, может быть, какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств — несколько».

И в мае 2020 года была публично перехвачена шестимиллионная взятка, позволившая официально заявить, что Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют. Хотя мало кто обратил внимание, что они и фигурировать в «этом конкретном деле» просто не могут — оно касается событий 2013 года, когда Злочевский был причастен к разворовыванию стабилизационного кредита, выданного государством «Реал-Банку». Байденами на Украине тогда еще и не пахло.

Ben Stanfield Хантер Байден

Вся эта «серия И» подводит к мысли, что 6 000 000 — это не более чем «операция прикрытия», та самая thanktax большого бизнеса (объем средств, потеря которого не оказывает влияния на принятие решения). А главный результат — «когда представители «Бурисмы» были задержаны на взятке в шесть миллионов, компания Rosemont Seneca Bohai, а, соответственно, и платежи Байдена в деле уже не фигурировали» (10:40−11:05). И «это лично подтвердил Сытник на своей недавней пресс-конференции» (Константин Кулик).

Но тогда получается — что? Награда нашла своих героев? Подозрения компании Байдена были, но, по выражению Деркача, «исчезли по дороге с 44 миллионами долларов, которые были основной частью взятки. Все хорошо заработали». Эх, все-таки велика еврейская мудрость, гласящая, что «если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы».

А украинское население осталось в благой иллюзии, что уж теперь-то с коррупцией борются «по-настоящему».