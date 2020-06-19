Попавшая в «чёрный список» Генпрокуратуры РФ по уровню коррупции Саратовская область снова в федеральной медиаповестке. Областная прокуратура после проверки возбудила уголовное дело по дорожному мошенничеству. На сегодня проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его возможная причастность к преступлениям. ИА REGNUM выяснило некоторые подробности дела.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура Российской Федерации

Уголовное дело

Ещё в апреле 2020 года комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить тогда ещё действующего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николая Чурикова на предмет конфликта интересов. Поводом для обращения стало то, что фирма, учредителем которой до назначения на пост был министр, стала победителем ряда дорожных контрактов. В этот период и до сих пор владельцем ООО является Светлана Николаевна Кузьмина, чьи данные полностью совпадают с данными дочери министра.

О том, что проверка завершена, стало известно 18 июня 2020 года. На основании её было возбуждено уголовное дело «о мошенничестве при строительстве и ремонте автодороги». Надзорное ведомство выявило нарушения при проведении тендеров, а также «несоблюдение качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог на подъезде к с. Усовка Воскресенского района». По имеющимся данным, фирма Кузьминой была субподрядчиком в этом проекте.

Автомобильная дорога на подъезде к с. Усовка Воскресенского района. Саратовская область

Сумма ущерба, фигурирующая в уголовном деле, составляет свыше 20 млн рублей. В сообщении прокуратуры бюджетные деньги упомянуты как похищенные.

Расследование продолжается. В частности, на сегодня «проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления».

Увольнение Чурикова с поста министра

Дожидаться завершения расследования Николай Чуриков не стал. Ещё в середине апреля 2020 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул высокий пост.

Министерскую должность Чуриков занимал с 9 апреля 2014 года. До этого, с августа 2012 года по январь 2013 года, до назначения председателем комитета дорожного хозяйства области, он был главой Марксовского муниципального района. В разные годы также работал директором Александрово-Гайского автотранспортного предприятия, директором государственного дорожного строительного предприятия «Магистраль», которое в июле 2003 года стало федеральным государственным унитарным дорожным эксплуатационным предприятием № 319.

Как отмечается в официальной биографии Чурикова, «в 2005 году на базе данного предприятия происходит реорганизация и образуется общество с ограниченной ответственностью «Марксстрой-С». Будущий министр в компании избирается генеральным директором и работает в этой должности до августа 2012 года.

Именно ООО «Марксстрой-С» и фигурировало в письме с просьбой проверить министра на аффилированность.

Марксстрой-С

О дорожном подрядчике

По данным ЕГРЮЛ, вышеупомянутое ООО зарегистрировано 21 февраля 2006 года. На начало 2020 года в нём работали около 100 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный владелец с 29 декабря 2014 года — Светлана Кузьмина, которая других активов не имеет. Директор компании с августа 2012 года — Владимир Болдырев. У последнего также есть 25% доли в ООО «Комета», которое было создано для разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина в октябре 2007 года. Болдырев является владельцем четверти компании с сентября 2015 года. Среди собственников также — директор ООО Арутюн Даноян, Максим Мыльников и Виктор Тимофеев.

Возвращаясь к компании «Марксстрой-С». По открытым данным, начиная с октября 2010 года она была исполнителем по 106 госконтрактам на общую сумму более 1,049 млрд рублей.

О контрактах «Марксстрой-С»

Контракты с областным минтрансом ООО начало заключать ещё до назначения Чурикова на пост министра. К примеру, в июне 2011 года с компанией было подписано соглашение на 5,6 млн рублей — на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на автодороге «Кирово — Павловка, км14+800; а/п к с. Ястребовка, км0+250; а/п к с. Михайловка, км0+200; а/п к с. Подлесное, км0+140; автомобильная дорога Маркс — Липовка — Тельмана; а/п к с. Вознесенка, км4+100».

Дорога Кирово — Павловка. Саратовская область

Уже непосредственно после назначения Чурикова на пост министерством с фирмой было подписано напрямую два контракта на 5,1 млн рублей в июле—сентябре 2016 года. Первый на 2 млн рублей — на восстановление переходно-скоростных полос, заездных карманов, остановочных, посадочных площадок и автопавильона на автобусных остановках в Марксовском районе Саратовской области, а второй на 3,1 млн рублей — на ремонт автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на участке км 353+910 км 354+110 в Марксовском районе Саратовской области». При этом второй был расторгнут по соглашению сторон, но причина не сообщалась. Со стороны минтранса допсоглашение подписывал сам министр.

Самым крупным заказчиком ООО «Марксстрой-С» является ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». С этим госучреждением в 2019 году было подписано два контракта на 760 млн рублей — на 692,47 млн рублей (содержание автодорог, находящихся в государственной собственности Саратовской области в Марксовском районе) и на 67,387 млн рублей (выполнение работ на объекте «Ремонт автомобильной дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на участках км357+285 — км359+255, км369+780 — км376+523, км386+324 — км386+750 и км387+530 — км389+781 в Саратовской области. Участки км357+285 — км359+255, км369+780 — км372+084 в Марксовском районе»).

Первый контракт заключён до 31 декабря 2024 года, и по нему уже выплачено более 78 млн рублей, по второму — исполнение прекращено в августе 2019 года, его расторгли по соглашению сторон.

Администрация Марксовского района также входит в тройку госзаказчиков ООО. С нею, начиная с августа 2013 года, было заключено 46 госконтрактов на сумму 141 млн рублей, в том числе и в 2020 году. Как мы помним, именно Марксовский район с августа 2012 по январь 2013 года возглавлял Николай Чуриков.

В списке заказчиков отметилась в своё время и администрация города Маркса — «райцентра» Марксовского района. С нею в 2010—2012 годы было заключено четыре муниципальных контракта на 30 млн рублей.

Справка из истории

В августе 2005 года Саратовская область уже «потеряла» одного дорожного министра. Тогда был арестован экс-министр Геворг Джлавян, которого осудили в 2007 году на 4,5 года колонии общего режима за злоупотребление служебными полномочиями. Следствие уточняло, что с подачи министра 43 дорожно-эксплуатационных предприятия региона кредитовались под 50% годовых в банке, учредителями которого были родственники чиновника. Ущерб государству по делу оценили в 114 млн рублей. В 2010 году экс-министр освободился из мест заключения.