Москва, , 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.

В целом по России уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны, то есть на 0,3 правонарушения больше, чем годом ранее. Таким образом, заключают в Генпрокуратуре, показатель «остается стабильным в последние годы».

Кроме названных регионов, высокие позиции в списке удерживают Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура РФ назвала ущерб от коррупции в 2019 году