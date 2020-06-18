Парламентарии занялись национальными парками
У парламентариев наступила горячая пора. Парад, плебисцит, а там и сезон отпусков не за горами, поэтому крайне необходимо успеть принять необходимые бизнесу поправки и законы. Вот и торопятся народные избранники — законопроекты вносятся со скоростью автоматных очередей. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации — открывающие слишком широкие возможности для реализации различных проектов на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Сенаторы, среди которых заместители председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко члены партии «Единая Россия» Юрий Воробьев и Андрей Турчак, и еще ряд парламентариев выступили с предложением скорректировать законодательство о нацпарках. В частности, предоставить правительству право определять виды хозяйственной деятельности на территории ООПТ, а также менять их границы.
Ряд двусмысленных трактовок вызвали нешуточное беспокойство в природоохранном сообществе. Так, с одной стороны, земли нацпарков не подлежат отчуждению и остаются в собственности Российской Федерации, а с другой — «в границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользователей и собственников». Поэтому пусть и с рядом ограничений, но «могут передаваться в собственность субъектов РФ или муниципальную».
Тут сразу вспоминается длящаяся не первый год эпопея со строительством дублера Щелковского шоссе. Правительство Подмосковья не перестает убеждать общественность в том, что нет иного выхода, кроме как сократить охранную зону ООПТ «Лосиный остров» и проложить новую трассу. А взамен сулят «златые горы», то бишь обещают компенсировать утраченные земли «Лосиного острова» раскиданными по территории области зелеными массивами.
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Или в чем-то схожая история в республике Коми, происходящая с национальным парком «Югыд ва». Там золотодобытчики предпринимали неоднократные попытки начать золотодобычу на территории ООПТ. До сих пор природозащитникам удавалось отбивать эти посягательства. Очевидно, что с принятием этого законопроекта все изменится.
Далее сенаторы и депутаты указывают на то, что «федеральный статус земель национальных парков и действующий в них жесткий и даже запретительный правовой режим приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах данных территорий. Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социальноэкономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья. Существует множество и других ограничений, что приводит к постоянному росту социальной напряженности».
Трудно не согласиться со сказанным. В границах заповедников, действительно, живут люди. И, конечно, им нужно дать возможность заниматься хозяйственной деятельностью, будь то охота и рыболовство, или просто покосы для скота и прочие сельские необходимости.
Но утверждение, что «действующее законодательство фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ национальных парков, режима их охраны, что создает возможность принятия должностными лицами незаконных решений по использованию уникальных природных комплексов, на что неоднократно указывала и Генеральная прокуратура Российской Федерации», категорически принять нельзя. Существующий правовой режим — единственное, что хоть как-то защищает наши заповедники, а потому не стоит вручать их судьбу в руки безымянного чиновника. Чем это заканчивается нам всем хорошо известно.
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Но раз поставлена задача выводить экономику на новые рубежи и снимать бюрократические препоны для бизнеса, то, конечно же, нужно корректировать законодательство. Иначе ни дрогу к выстроенным «человейникам» не построить, ни ТЦ или ЖК «Сказочный лес», да мало ли чем еще можно заняться на территории ООПТ. А то, что примат экономики над нематериальными ценностями толкает нас в экологическую пропасть, так сейчас об этом думать некогда.
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