У парламентариев наступила горячая пора. Парад, плебисцит, а там и сезон отпусков не за горами, поэтому крайне необходимо успеть принять необходимые бизнесу поправки и законы. Вот и торопятся народные избранники — законопроекты вносятся со скоростью автоматных очередей. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации — открывающие слишком широкие возможности для реализации различных проектов на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Galeev Albert Национальный парк «Нижняя Кама»

Сенаторы, среди которых заместители председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко члены партии «Единая Россия» Юрий Воробьев и Андрей Турчак, и еще ряд парламентариев выступили с предложением скорректировать законодательство о нацпарках. В частности, предоставить правительству право определять виды хозяйственной деятельности на территории ООПТ, а также менять их границы.

Ряд двусмысленных трактовок вызвали нешуточное беспокойство в природоохранном сообществе. Так, с одной стороны, земли нацпарков не подлежат отчуждению и остаются в собственности Российской Федерации, а с другой — «в границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользователей и собственников». Поэтому пусть и с рядом ограничений, но «могут передаваться в собственность субъектов РФ или муниципальную».

«2) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

1. Создание национальных парков, расширение территорий национальных парков, изменение границ национальных парков, исправление технических ошибок в определении границ национальных парков осуществляются решениями правительства Российской Федерации, принимаемыми по представлению уполномоченного правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. Предложения, касающиеся изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков, расширения территорий национальных парков, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок проведения которых устанавливается правительством Российской Федерации».

Тут сразу вспоминается длящаяся не первый год эпопея со строительством дублера Щелковского шоссе. Правительство Подмосковья не перестает убеждать общественность в том, что нет иного выхода, кроме как сократить охранную зону ООПТ «Лосиный остров» и проложить новую трассу. А взамен сулят «златые горы», то бишь обещают компенсировать утраченные земли «Лосиного острова» раскиданными по территории области зелеными массивами.

Подробности читайте здесь: Охранную зону нацпарка «Лосиный остров» предлагают сократить до 150 метров

Или в чем-то схожая история в республике Коми, происходящая с национальным парком «Югыд ва». Там золотодобытчики предпринимали неоднократные попытки начать золотодобычу на территории ООПТ. До сих пор природозащитникам удавалось отбивать эти посягательства. Очевидно, что с принятием этого законопроекта все изменится.

Далее сенаторы и депутаты указывают на то, что «федеральный статус земель национальных парков и действующий в них жесткий и даже запретительный правовой режим приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах данных территорий. Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социальноэкономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья. Существует множество и других ограничений, что приводит к постоянному росту социальной напряженности».

Трудно не согласиться со сказанным. В границах заповедников, действительно, живут люди. И, конечно, им нужно дать возможность заниматься хозяйственной деятельностью, будь то охота и рыболовство, или просто покосы для скота и прочие сельские необходимости.

Но утверждение, что «действующее законодательство фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ национальных парков, режима их охраны, что создает возможность принятия должностными лицами незаконных решений по использованию уникальных природных комплексов, на что неоднократно указывала и Генеральная прокуратура Российской Федерации», категорически принять нельзя. Существующий правовой режим — единственное, что хоть как-то защищает наши заповедники, а потому не стоит вручать их судьбу в руки безымянного чиновника. Чем это заканчивается нам всем хорошо известно.

Подробности читайте здесь: Заработала «гильотина», идет подготовка к тотальной застройке Звенигорода

И здесь: Тотальная застройка Звенигорода — II

Но раз поставлена задача выводить экономику на новые рубежи и снимать бюрократические препоны для бизнеса, то, конечно же, нужно корректировать законодательство. Иначе ни дрогу к выстроенным «человейникам» не построить, ни ТЦ или ЖК «Сказочный лес», да мало ли чем еще можно заняться на территории ООПТ. А то, что примат экономики над нематериальными ценностями толкает нас в экологическую пропасть, так сейчас об этом думать некогда.

Читайте также: Законопроект о хозяйственной деятельности в нацпарках внесен в Госдуму