Арбитраж Якутии 2 июля 2020 года начнёт рассматривать скандальный судебный спор. Три акционера ПАО «Алроса-Нюрба», о решении ликвидировать которое было заявлено в сентябре 2019 года, требуют выплатить почти 35 млрд рублей убытков в пользу ПАО. Ответчиком выступает головная компания — ПАО «Алроса». В основу спора легла утрата «имущественных прав (пользования) на алмазные месторождения». ИА REGNUM выяснило некоторые подробности споров вокруг предстоящей ликвидации «дочки» алмазной компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM

О ликвидации «Алроса-Нюрба»

В мае 2020 года журнал Forbes обнародовал мировой рейтинг крупнейших компаний, куда вошли 20 компаний России и три банка. «Алроса» оказалась в этом списке на 1750-м месте. Её оценили в $6,2 млрд. На сайте компании отмечается, что она — «лидер алмазодобывающей отрасли мира», а также — российская горнорудная компания с государственным участием.

В группу «Алроса» входят компании в девяти странах, например в Индии, Анголе, США, Бельгии, Израиле, Гонконге, ОАЭ и в десяти регионах России, в том числе Якутии, Архангельской области, Алтайском, Краснодарском краях, Москве. Гендиректор ПАО — Сергей Иванов, имеющий небольшую долю в компании.

ПАО «Алроса-Нюрба» — одна из дочерних компаний «Алросы». Её история началась с создания нового алмазодобывающего производства на территории Нюрбинского района Якутии в 1990-х годах. В активе компании проммощности, которые выполняют полный цикл горнодобычного и обогатительного комплексов с получением алмазного сырья. Также она владела лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. «Алросе» в «дочке» принадлежало 97,48% акций, а ещё 2,5% были за акционерами-миноритариями.

Alrosanurba.ru Алроса-Нюрба

Впервые о ликвидации ПАО стало известно в сентябре 2019 года. А уже в октябре одним из вопросов повестки внеочередного общего собрания акционеров значилась добровольная ликвидация. За неё отдали 779 977 (99,2549%) голосов.

По итогам собрания была создана ликвидационная комиссия, которая должна завершить весь процесс до 31 декабря 2020 года. В самой «Алросе» ликвидацию объясняли оптимизацией управления и консолидацией профильных активов, в том числе лицензий.

Как только было объявлено о ликвидационных планах, акции «Алроса-Нюрба» упали в цене на 15%, до 64,6 тыс. рублей. Сложившаяся ситуация не устроила миноритарных акционеров. Масла в огонь добавила и ситуация с лицензиями.

Акционеры-миноритарии против: первое дело

27 ноября 2020 года в арбитраж Якутии поступил первый иск от миноритарного акционера Андрея Бибикова. Он требовал признать «недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба» от 05.11.2019 в части обеспечения передачи прав пользования участками недр и осуществления действий по переоформлению лицензий».

Истец в качестве обеспечительных мер настаивал на наложении запрета на передачу прав пользования участками недр третьему лицу пока не будет решён спор по существу.

В ответ на это представитель «Алроса-Нюрба» потребовал обязать Бибикова предоставить встречное обеспечение путем перечисления на депозит суда «стоимости работ по рекультивации земель, которые будет обязан выполнить ответчик, в размере 198 552 751 рубль», обосновав тем, что «наличие временного судебного запрета на переоформление лицензии приведет к прекращению лицензий по причине ликвидации недропользователя и к несению ПАО «АЛРОСА-Нюрба» дополнительных расходов по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их дальнейшего использования». В удовлетворении обоих ходатайств суд отказал в декабре 2019 года.

Ptukhina Natasha Обогатительная фабрика в Нюрбе. Накынское рудное поле. Якутия

В декабре 2019 года в качестве соистцов в дело вступили Юрий Жиляев и Дмитрий Самсонов. А в феврале 2020 года в деле появился соистец Александр Янковский.

26 февраля 2020 года от первого истца — Андрея Бибикова в суд поступило ходатайство об отказе от иска.

Известно, что в марте 2020 года один из соистцов попытался сделать отвод судье Семеновой, ведущей дело, заявляя о наличии у неё «предрассудков (предубеждения) относительно исхода дела, что вызывает сомнения в ее беспристрастности». Недовольство истца вызвал переход в основное заседание, которое, как посчитал заявитель лишило его права предоставить доказательства по делу. Суд ходатайство об отводе судьи отклонил.

Заседание в свете пандемии неоднократно откладывалось. Начать рассмотрение спора арбитраж планирует 8 июля 2020 года.

О многомиллиардном споре за алмазные месторождения

А тем временем в тот же суд поступил ещё один иск, связанный с ликвидацией «Алроса-Нюрба».

5 июня 2020 года акционеры Самсонов, Жиляев и Янковской обратились с иском к ПАО «Алроса», требуя взыскать «34 766 873 000 рублей убытков в виде реального ущерба, выразившегося в утрате имущественных прав (пользования) на алмазные месторождения, в пользу ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Одновременно с подачей иска было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер. Истцы потребовали запретить межрайонной инспекции ФНС №5 по Якутии «осуществлять любые регистрационные действия, связанные с исключением ПАО «Алроса-Нюрба» из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд удовлетворил данное требование.

Якутское предприятие по торговле алмазами АЛРОСА (г. Якутск)

Заседание, на котором рассмотрят основной вопрос, назначено на 2 июля 2020 года

Для справки

В мае 2020 года наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100% от свободного денежного потока, который составил 47,65 млрд рублей, то есть 6,47 рубля на акцию. В комментарияхИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов прокомментировал ситуацию с доходами алмазного гиганта, отметив, что если год назад одна акция стоила 106 рублей, то «сегодня их стоимость упала на 41% и составляет всего 62,51 рубля».