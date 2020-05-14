Москва, , 11:31 — REGNUM По версии американского журнала Forbes, в мировой рейтинг крупнейших компаний вошли 20 российских компаний и три банка, передаёт АЭИ «Прайм».

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Наиболее высокие места заняли 10 компаний из России: Газпром (32-е место, рыночная стоимость $60,8 млрд), «Роснефть» (53-е, $48,1 млрд), «Лукойл» (99-е, $41,2 млрд), «Сургутнефтегаз» (251-е, $17,9 млрд), «НОВАТЭК» (316-е, $42,6 млрд), «Сбербанк» (402-е, $59,9 млрд), «Транснефть» (405-е, $13,4 млрд), «Норникель» (424-е, $43,8 млрд), «ВТБ» (452-е, $6,1 млрд) и «Татнефть» (539-е место, $16,7 млрд).

Во второй десятке оказались: «Россети» ((762-е, $3,5 млрд), НЛМК (970-е, $10,4 млрд), «Полюс» (1021, $21,8 млрд), «Северсталь» (1051-е, $10,1 млрд), «Интер РАО» (1095-е, $5 млрд), АФК «Система» (1412-е, $1,9 млрд), ММК (1536-е, $6,1 млрд), ритейлер «Магнит» (1537-е, $5,1 млрд), Мосбиржа (1733-е, $3,7 млрд) и «Алроса» (1750-е место, $6,2 млрд).

Также в рейтинг Forbes Global 2000 попали еще три российских компании: «Аэрофлот» (1763-е, $1,1 млрд), «Полиметалл» (1843-е, $9,7 млрд) и «Московский кредитный банк» (1987 — е место, $2,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рейтинг журнала Forbes входили 22 российские компании. За год из него выбыли Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Русгидро».

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