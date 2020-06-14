Напомню: 12 июня, в 18:40, на выезде из паркинга Государственной налоговой службы (ГНС) по городу Киеву, спецурой Национального Антикоррупционного Бюро Украины (НАБУ) были заблокированы два автомобиля, один из которых принадлежит заместителю начальника ГНС по Киеву Николаю Ильященко. Там и были обнаружены 6 миллионов долларов кэшем. Стодолларовыми банкнотами, преимущественно старыми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

На сегодняшний день официальная версия, изложенная в совместной пресс-конференции шефов НАБУ Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого такова: партнеры бывшего министра экологии в 2010—2012 годах и бенефициара известной украинской газодобывающей компании «Burisma Holdings» решили сделать ему подарок на день рождения (14 июня) и закрыть уголовное дело от 2013 года, которое находилось в САП и по которому было оглашено подозрение Злочевскому. Тогда связанному со Злочевским «Реал-банку» государством был выделен стабилизационный кредит, «который в дальнейшем обернут в пользусоучастников преступления путем вывода средств за границу и обращения их в наличку». Ущерб государства составил 787 миллионов гривен, 97 миллионов долларов по курсу на май 2013 года.

Для «отмазки» Злочевского было сгенерировано 6 миллионов долларов наличными, пять из которых предназначались Холодницкому, а один планировал взять себе за «услуги» организовывавший передачу денег Ильященко. Который и был задержан вместе с деньгами (восемь больших пластиковых мешков, набитых пачками стодолларовых банкнот).

Не прошло и двух дней, как количество версий инцидента зашкалило:

провокация НАБУ,

«отжим» самого крупного частного газодобытчика Украины;

атака Сытника и Холодницкого (под которыми отчетливо шатаются их служебные кресла) на Генеральную прокуратуру Украины;

атака на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и многое другое.

Nabu.gov.ua Пресс-конференция Артема Сытника и Назара Холодницкого, 13 июня 2020 года

Но естественной и, на мой взгляд, самой обоснованной версией событий является «американский демократический след». Потому что его следует искать везде, где сейчас появляется слово Бурисма: ведь именно там служил, и за неплохую зарплату, Хантер Байден, сын нынешнего кандидата на Белый дом от Демократической партии. Да и сам Джо Байден замазан в этом деле по уши. А нынешнее «дело о шести миллионах» — это сплошная Бурисма. И хотя сама компания заявляет, что «ее руководство не имеет никакого отношения к взятке руководству антикоррупционных органов зазакрытие уголовного производства», но инициатором взятки на нынешнем этапе назван директор Бурисмы по правовым вопросам Андрей Кича.

Поэтому не удивляет, что первый вопрос к Холодницкому был связан с Байденами. Шеф САП ответил безапелляционно: «Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют»(12.01−12.10). Но трудно не обратить внимание на слова «в этом конкретном производстве» и не задаться вопросом — а в других будут?

Господи, да конечно, будут! Трамп объявил Украину «главной проблемой президентской кампании» и пообещал постоянно поднимать украинские вопросы. Потому что не верит, что отец и сын Байдены смогут на них ответить.

Nabu.gov.ua Кэш

А демократы как-то неожиданно нервно отреагировали на информацию о шести миллионах. Сообщения о ней разместили ведущие СМИ, причем все дружно подчеркнули:

«Украинские чиновники в субботу заявили, что им предложили взятку в размере 5 миллионов долларов, чтобы закончить расследование в отношении основателя энергетической компании Burisma, но заявили, что это не имеет связи с бывшим членом совета директоров Хантером Байденом, чей отец баллотируется на пост президента США» (Рейтерс).

(Рейтерс). «Прокурор Украины по борьбе с коррупцией Назар Холодницкий заявил, что ни один из Байденов не связан с попыткой подкупа» (Нью-Йорк Таймс).

(Нью-Йорк Таймс). «Украина: взятка при расследовании газового проекта; не имеет отношения к Байденам» (Вашингтон Пост).

И так же дружно все не заметили «конкретную» оговорку Холодницкого.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Ведущие СМИ США контролируются демократами. Но вряд ли стоит надеяться, что эту оговорку не заметят те монстры от юриспруденции и политтехнологий, которые окружают Трампа. Типа Джулиани или Бэннона, чей раздор с Трампом несколько преувеличен. В связи с «коронавирусным» и «расовым» падением рейтинга Трампа (по Гэллапу — на 10%), республиканцам крайне необходима актуализация «украинского вопроса» в общественном сознании США. Шесть миллионов «украинской взятки» — сумма, впечатляющая даже американцев, неизбежно вызовет новый всплеск интереса к Бурисме, а значит — и к украинским «грехам» основного соперника Дональда Фредовича в борьбе за президентское кресло.

А значит, сам факт этого скандала настолько своевременен для республиканцев, что даже позволяет предположить их участие в самом сценарии взяточного спектакля.