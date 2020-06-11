Выборы главы Чувашии: что завоевать труднее, чем выиграть голосование
В Чувашии сегодня, 11 июня, состоится второй этап очередной сессии Госсовета. Первым вопросом идёт назначение выборов главы республики, которые в плановом режиме должны состояться 13 сентября 2020 года. Фактически предвыборную интригу уже разрубил в январе 2020 года президент России Владимир Путин, сняв единоросса (ныне бывшего) Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии за «утрату доверия» и доверив республику справороссу Олегу Николаеву, который был соперником Игнатьева на выборах 2015 года. За эти пять лет Николаев значительно прибавил в политическом и медийном весе, пройдя путь от Госсовета до Государственной думы, проявив себя на федеральном уровне и заняв пост главы комитета Госдумы по делам национальностей.
Дипломатические навыки и рациональный, взвешенный подход, который шлифовался на полях федеральной политики, теперь пригодились в выстраивании взаимно лояльных отношений с «Единой Россией» и при формировании своей команды, где в первую очередь оцениваются опыт, профессионализм и репутация. В потенциале такой подход может позволить консолидировать в управлении Чувашии лучшие умы, не озираясь на цвета партийных билетов.
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С президентским карт-бланшем врио главы Чувашии начал предвыборную кампанию, частично дистанцировавшись от справороссов (сложив полномочия лидера регионального отделения СР), но сохранив партийный билет и не предав своих взглядов, в центре которых — народ. С этим набранным политическим багажом Олег Николаев уже заявил о своём возможном самовыдвижении на выборах главы Чувашии, чему предшествовали соответствующие поправки в закон о выборах в части включения самовыдвижения. Уже публично сделано предложение экс-президенту Чувашии, ныне первому вице-спикеру Совета Федерации Николаю Федорову о представлении региона в верхней палате парламента.
Публичная расстановка сил началась.
Что завоевать труднее, чем выиграть выборы
Ситуация в республике уже привлекла внимание федеральных экспертов, которые наблюдают за происходящим в Чувашии. Политолог Дмитрий Михайличенко выделяет «комплекс рисков» для Олега Николаева:
Эксперт отмечает, что решение Владимира Путина о назначении Николаева — это «удовлетворение запроса на обновление». Кроме того, «чудачества и многочисленные публичные казусы с участием Игнатьева» дали «неплохую фору и позитивное восприятие» новому руководителю региона.
По его словам, «управленческий профиль Николаева сейчас — это добротный и аккуратный труженик», но у общества накопилась «масса вопросов». В частности, о будущем сельского хозяйства и статусе чувашского языка, умении лоббировать и продвигать интересы региона на федеральном уровне, управленческом потенциале Николаева.
Дмитрий Михайличенко подчёркивает, что в этой ситуации нельзя «замыкать все вопросы на себе». К примеру, по его словам, «по статусу чувашского языка в обществе не менее важна национальная интеллигенция, задача которой — помочь руководителю республики выработать приемлемые форматы», для чего может быть использована система республиканских грантов. Словом, «субъектность и погруженность интеллигенции в этом вопросе должна быть высокой».
Управляемая ситуация
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член ЦИК Чувашии Владислав Солдатов считает, что предвыборная ситуация в республике «управляемая».
По его словам, несмотря на это, Олег Николаев «выглядит намного предпочтительнее, у него есть шансы победить, не допустив даже второго тура, если не растеряет «багаж» и энергичность к осени»:
Справка ИА REGNUM. 29 января 2020 года «в связи с утратой доверия» был отправлен в отставку глава республики Михаил Игнатьев. Президент Владимир Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева, который до руководства регионом возглавлял комитет Госдумы и был лидером чувашских справороссов. 15 февраля Николаев сложил полномочия главы чувашского отделения «Справедливой России», сохранив партийный билет.
Напомним, на выборах главы Чувашии в сентябре 2015 года Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.