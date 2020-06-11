В Чувашии сегодня, 11 июня, состоится второй этап очередной сессии Госсовета. Первым вопросом идёт назначение выборов главы республики, которые в плановом режиме должны состояться 13 сентября 2020 года. Фактически предвыборную интригу уже разрубил в январе 2020 года президент России Владимир Путин, сняв единоросса (ныне бывшего) Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии за «утрату доверия» и доверив республику справороссу Олегу Николаеву, который был соперником Игнатьева на выборах 2015 года. За эти пять лет Николаев значительно прибавил в политическом и медийном весе, пройдя путь от Госсовета до Государственной думы, проявив себя на федеральном уровне и заняв пост главы комитета Госдумы по делам национальностей.

Иван Шилов Новое здание Дома правительства Чувашии

Дипломатические навыки и рациональный, взвешенный подход, который шлифовался на полях федеральной политики, теперь пригодились в выстраивании взаимно лояльных отношений с «Единой Россией» и при формировании своей команды, где в первую очередь оцениваются опыт, профессионализм и репутация. В потенциале такой подход может позволить консолидировать в управлении Чувашии лучшие умы, не озираясь на цвета партийных билетов.

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С президентским карт-бланшем врио главы Чувашии начал предвыборную кампанию, частично дистанцировавшись от справороссов (сложив полномочия лидера регионального отделения СР), но сохранив партийный билет и не предав своих взглядов, в центре которых — народ. С этим набранным политическим багажом Олег Николаев уже заявил о своём возможном самовыдвижении на выборах главы Чувашии, чему предшествовали соответствующие поправки в закон о выборах в части включения самовыдвижения. Уже публично сделано предложение экс-президенту Чувашии, ныне первому вице-спикеру Совета Федерации Николаю Федорову о представлении региона в верхней палате парламента.

Публичная расстановка сил началась.

Николай Федоров

Что завоевать труднее, чем выиграть выборы

Ситуация в республике уже привлекла внимание федеральных экспертов, которые наблюдают за происходящим в Чувашии. Политолог Дмитрий Михайличенко выделяет «комплекс рисков» для Олега Николаева:

«Проблема не только в самих перспективах избрания, а в миссии. Соответственно, речь идет о смыслах и идеологической стилистике, которую необходимо предъявить жителям республики. Иначе долгосрочный альянс невозможен.

Из-за коронавируса у Олега Николаева почти не получилось конфетно-букетного периода. С одной стороны, он получил хорошую возможность проявить себя антикризисным менеджером, с другой, множащиеся проблемы (не только вызванные коронавирусом) создают комплексные сложности для эффективного регионального управления».

Эксперт отмечает, что решение Владимира Путина о назначении Николаева — это «удовлетворение запроса на обновление». Кроме того, «чудачества и многочисленные публичные казусы с участием Игнатьева» дали «неплохую фору и позитивное восприятие» новому руководителю региона.

«От него не ждут аналогичного самодурства: выполнение этих в общем-то несложных условий уже дает Николаеву неплохую фору. Преемственность с предыдущим главой республики в этих условиях невозможна, но тут возникает своеобразный идеологический и смысловой вакуум: новый руководитель региона не будет таким, как прежний, но каким будет он — непонятно.

Дмитрий Михайличенко Выборы можно выиграть и без ответа на этот вопрос, а вот долгосрочные симпатии чувашского народа так просто не завоюешь. Нужно заниматься региональной идентичностью, формировать концепты и смыслы позиционирования. Эта работа осложняется в свете политики федерального центра, которую далеко не всегда поддерживают национальные элиты в республиках Приволжского федерального округа».

Cap.ru Олег Николаев

По его словам, «управленческий профиль Николаева сейчас — это добротный и аккуратный труженик», но у общества накопилась «масса вопросов». В частности, о будущем сельского хозяйства и статусе чувашского языка, умении лоббировать и продвигать интересы региона на федеральном уровне, управленческом потенциале Николаева.

«Пока имидж Николаева не наполнен нужными смыслами и концептами в полной мере. Врио главы республики как аккуратный труженик отвечает: «Да, сельским хозяйством мы занимаемся». «Да, будем повышать привлекательность чувашского языка». Будут ли репрессии в республике? «Нет, нужна консолидация». Всё вроде бы правильно, всё аккуратно, но чего-то не хватает. Чего же? Сущностного наполнения, управленческого почерка и, я бы сказал, энергетики.

Конечно, для Николаева крайне важно внутриэлитное умиротворение. Влияние Николая Федорова в республике по-прежнему высоко, да и элиты игнатьевского призыва сильны. Тут уже вступают в силу аппаратные вопросы и внутриэлитные договоренности. Без эффективной и гибкой дипломатии тут никуда. И тут Николаев в своей стихии. Он умеет ладить с людьми и выстраивать балансы. Уже сейчас важно нейтрализовать предпосылки формирования контрэлит. Но и этого недостаточно.

Представляется, что врио нужно выстраивать инфраструктуру социального взаимодействия, работать с сообществами и лидерами общественного мнения. Формирование управленческой идентичности и миссии — это не политтехнологический конструкт (кабинетного формата), а глубокий синтез качественной работы с гражданским обществом. Без этой работы такой естественным этот синтез не будет», — уверен политолог.

Cap.ru Заседание регионального правительства Чувашии

Дмитрий Михайличенко подчёркивает, что в этой ситуации нельзя «замыкать все вопросы на себе». К примеру, по его словам, «по статусу чувашского языка в обществе не менее важна национальная интеллигенция, задача которой — помочь руководителю республики выработать приемлемые форматы», для чего может быть использована система республиканских грантов. Словом, «субъектность и погруженность интеллигенции в этом вопросе должна быть высокой».

«Многоуровневость кампании в Чувашии делает малоперспективными апелляции к партийной идентичности Николаева. Здесь нужны апелляции к малой родине, локальному патриотизму, национальным и наднациональным ценностям. Из этой палитры можно и нужно формировать яркие смыслы и образы позиционирования врио главы республики. В противном случае незаполненные лакуны заполнятся малопривлекательными ассоциациями о безликости, а электоральные результаты померкнут на фоне информационных скандалов постэлекторального периода», — делает вывод политолог.

Управляемая ситуация

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член ЦИК Чувашии Владислав Солдатов считает, что предвыборная ситуация в республике «управляемая».

"Что касается парламентских партий, то «Единая Россия», на мой взгляд, своего кандидата выставлять не будет. От КПРФ планирует выдвигаться депутат Госсовета Александр Андреев, но хватит ли у него сил зарегистрироваться? Без переговоров с ЕР не обойтись. ЛДПР пока играет в молчанку.

Что касается Олега Николаева, то на данный момент минусов не так много, потому что недавно начал, очень энергично подключился. Безусловно, пандемия наложила наиболее сильный отпечаток, потому что появилось много недовольных и безработных, больницы переполнены. Да, пытаются расшевелить экономику, но сделать это в сжатые сроки после многолетнего падения довольно сложно, а ситуация требует принятия очень быстрых решений. Пока всеобщая консолидация не наблюдается», — считает политик.

ИА REGNUM Александр Андреев

По его словам, несмотря на это, Олег Николаев «выглядит намного предпочтительнее, у него есть шансы победить, не допустив даже второго тура, если не растеряет «багаж» и энергичность к осени»: