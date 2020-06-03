Чебоксары, , 15:09 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил экс-президенту республики, первому вице-спикеру Совета Федерации Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в верхней палате парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона по итогам рабочей встречи, которая состоялась сегодня, 3 июня.

Олег Николаев и Николай Федоров Cap.ru

Известно, что один из вопросов касался сенаторства Николая Федорова.

«Я бы хотел обсудить вопрос вашего представительства в Совете Федерации от исполнительной власти, чтобы вы эту работу продолжили. Мне кажется, у вас очень здорово получается», — сказал Олег Николаев, отметив, что сенатору «не безразлична судьба родной республики».

В релизе отмечается, что Николай Федоров, в свою очередь, поблагодарил за «доверие, за предложение». По его словам, он обсудит и обменяется мнениями с органами Совета Федерации, «чем можно помочь Чувашии».

В мае Олег Николаев заявил, что рассматривает «для себя возможность самовыдвижения» на предстоящих выборах главы Чувашии. Напомним, он назначен врио главы республики 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина, до этого возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей, являлся лидером чувашского отделения партии «Справедливая Россия». 15 февраля Николаев сложил с себя полномочия главы регионального отделения СР, сохранив партийный билет. Тогда же были внесены поправки в закон о выборах главы Чувашии, согласно которым была введена возможность самовыдвижения в качестве кандидата на главный пост в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Чувашии Николай Федоров 20 сентября 2015 года стал сенатором от исполнительного органа власти Чувашской Республики. 30 сентября того же года избран первым заместителем председателя Совфеда.

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