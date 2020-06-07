США и Россия движутся к противостоянию в сфере контроля над вооружениями, несмотря на то, что правительства обеих стран заняты борьбой с распространением коронавируса, пишет Дмитрий Саймс в статье, вышедшей 6 июня в The National Interest.

Mil.ru Флаги России и Китая

Несмотря на то, что благодаря пандемии Москва и Вашингтон пошли на оказание друг другу медицинской помощи, ядерная напряженность между США и Россией продолжает расти. Центром разногласий между Москвой и Вашингтоном в вопросах контроля над вооружениями становится Китай, и некоторые российские эксперты обращают внимание на то, что Кремль вполне может сделать шаги в сторону более тесного военного сотрудничества с Пекином.

На прошлой неделе в Государственном департаменте США объявили о том, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев, обвинив Россию в «вопиющем и постоянном» нарушении соглашения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон может пересмотреть своё решение, «если Россия вернется к четкому соблюдению Договора».

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В рамках подписанного в 1992 году Договора по открытому небу 35 стран-участниц, в том числе США и РФ, могут осуществлять наблюдательные полеты над территориями друг друга. Москва отвергла обвинения в нарушении ею договора, обвинив Вашингтон в «опасном и непредсказуемом» поведении. В свою очередь, Кремль дал понять, что будет продолжать соблюдать соглашение.

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135, использующийся при контроле «Открытого неба»

По словам главного редактора российского военного журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, решение администрации президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу — не такая уж значимая потеря. Он пояснил, что, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты собирают большую часть своих разведывательных данных со спутников, Москва в плане наблюдения за территорией США мало что потеряет от выхода Вашингтона из Договора по открытому небу.

«Я не думаю, что это решение будет иметь какие-либо серьезные военные последствия. Хотя, конечно, это решение имеет политические последствия, поскольку провалился еще один договор, направленный на уменьшение военных угроз и укрепление доверия между Россией и Соединенными Штатами», — заявил он.

Однако более актуальным вопросом для Москвы является судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В рамках этого соглашения между США и Россией по контролю над вооружениями установлены ограничения на количество стратегических ядерных вооружений в арсеналах и на боевом дежурстве обеих стран. Администрация Трампа настаивает на переработке соглашения для включения в него Китая, который, по мнению разведки США, удвоит размер своего ядерного арсенала в течение ближайшего десятилетия.

Тем не менее Пекин неоднократно отвергал призыв администрации Трампа заключить новый трехсторонний договор о контроле над вооружениями, утверждая, что его ядерный арсенал, состоящий из менее чем трехсот ядерных боеголовок, уже и так намного отстает от арсеналов Соединенных Штатов и России, у которых имеется приблизительно по шесть тысяч боеголовок.

На фоне неопределенности вокруг Договора СНВ ядерная напряженность между США и Россией начинает нарастать. В начале февраля Пентагон объявил о начале развертывания ядерных ракет малой мощности на подводных лодках. В ответ российский МИД предупредил, что любое нападение на Россию с применением этих ракет будет встречено ответным ядерным ударом. Затем в Пентагоне заявили, что в рамках военных учений американские военные сымитировали нанесение ограниченного ядерного удара по РФ. Это заявление вызвало возмущение Москвы, побудив российский МИД обвинить Вашингтон в «крайне опасной игре».

В апреле Трамп назначил своим специальным посланником на переговоры по контролю над вооружениями Маршала Биллингсли, который ранее занимал должность помощника секретаря по финансированию терроризма в Департаменте казначейства США. Биллингсли сразу же начал придерживаться резкой риторики, предупреждая, что США готовы обанкротить Россию и Китай в случае новой гонки вооружений.

Хотя сам Кремль признал, что Россия не может перегнать Вашингтон по оборонным расходам, Кремль пообещал отреагировать на возобновление наращивания вооружений в США. Однако, вместо того чтобы стремиться к расширению своего ракетного арсенала, руководство России предпочло сосредоточиться на разработке новых современных вооружений.

«Путин много раз говорил, что мы не будем втягиваться в гонку вооружений, подобную той, которая обанкротила Советский Союз, вместо этого наш ответ будет асимметричным и целенаправленным», — отметил Андраник Мигранян, профессор Московского института международных отношений и неофициальный советник администрации президента.

«У США оборонный бюджет превышает $700 млрд — Россия не может выделять такие же деньги на военные расходы», — указал он. — Таким образом, Россия сосредоточится на разработке гиперзвуковых ракет и других форм сдерживания, которые могут адекватно обеспечить ответ на американские вызовы с меньшими затратами».

Мигранян добавил, что для Москвы США 2020 года не представляют той же угрозы, как это было в 1980 году. Дипломат обратил внимание на то, что Вашингтон на сегодняшний день слишком сильно увяз в конфронтации с другими противниками, чтобы оказать существенное давление на Россию. Мигранян утверждал, что из-за споров администрации Трампа с традиционными союзниками США по поводу торговых вопросов и расходов на оборону Вашингтон еще меньше способен бросить вызов России или Китаю.

«Когда администрация Трампа одновременно вступает в борьбу со всеми своими потенциальными противниками, одновременно говоря всем своим потенциальным союзникам идти к черту, Соединенные Штаты оказываются в худшем положении для масштабной конфронтации», — указал он.

Более того, усиливая давление на Россию, администрация Трампа одновременно с этим рассчитывает на помощь Кремля в привлечении к соглашению о контроле над вооружениями Китая. Как заявил Биллингсли в интервью изданию The Washington Times, США ожидают, что Москва «приведет китайцев за стол переговоров», утверждая, что ограничить ядерный арсенал Китая в интересах России.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, однако, опроверг это предложение американской стороны на прошлой неделе, недвусмысленно заявив, что Москва не собирается разделять позицию Вашингтона в отношении Пекина.

«У нас есть стратегическое партнерство с Китаем, мы очень ценим его», — заявил он российской газете «Коммерсантъ».

"В условиях, когда США, по сути дела — недоговороспособный партнер, разрушитель архитектуры всей системы контроля над вооружениями, как мы можем ради эфемерных плюсов и выгод выстраивать какие-то интриги в этой сфере?» — добавил он.

Еще до того, как администрация Трампа заявила, что рассматривает вопрос о выходе из Договора о СНВ, Россия и Китай начали сотрудничество в области противоракетной обороны. С 2016 года две страны проводят ежегодные компьютерные противоракетные учения. В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин объявил, что Россия помогает Китаю разработать собственную систему раннего предупреждения о ракетных атаках, которой в настоящее время обладают только США и Россия.

По мнению Мураховского, если напряженность в отношениях с США в области контроля над вооружениями будет продолжать расти, то такого рода сотрудничество между Москвой и Пекином будет только расширяться.

«Благодаря простому обмену России и Китая информацией между их системами раннего предупреждения обе страны могут значительно укрепить свою безопасность», — подчеркнул он.

«Кроме того, у Китая больше возможностей для реагирования в море, поскольку мощь его военно-морского флота возрастает, в то время как у России лучшие системы противовоздушной и противоракетной обороны», — добавил он.

И все же геополитические последствия краха Договора о СНВ могут быть еще более серьезными, указал Мигранян. Он заявил, что, хотя китайско-российский военный союз некогда считался немыслимым, обе стороны начинают пересматривать свои давние сомнения по этому вопросу. Из-за того, что США пытаются давить на Китай, Пекин может впервые оказаться готовым пойти на «очень глубокие военные связи с Россией, возможно, даже на союз».

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«Ни Китай, ни Россия никогда не собирались идти по этому пути, но политика Вашингтона не оставляет им другого выбора», — заметил Мигранян.