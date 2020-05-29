29 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Те, кто считает целесообразным альтернативный подход – курс, при котором США якобы могут и должны одержать верх в холодной войне на два фронта одновременно, против Москвы и Пекина, – не принимают в расчет то, что США обременены долгами и глубокими политическими разногласиями и не смогут выдержать ничем не сдерживаемую гонку вооружений против Китая и России, которые благодаря своему суммарному потенциалу являются гораздо более внушительным противником, чем Советский Союз.

Александр Белов, , 11:22 — REGNUM Никто никогда не узнает, как бы пошла история, если во время холодной войны США стали угрожать одинаково Советскому Союзу и Китаю, следуя стратегии двойной конфронтации, из-за которой Москва и Пекин забыли бы о своих противоречиях и объединили свои силы в борьбе против своего американского врага. Тем не менее благодаря выбранному на сегодняшний день курсу Вашингтона можно в целом представить себе то, к чему подобный подход приведет в рамках холодной войны 2.0, пишет вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов Джордж Биб в статье, опубликованной 28 мая в The National Interest.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

На протяжении многих лет в Вашингтоне не принимали всерьез вероятность и значимость сотрудничества РФ и КНР, отношения между которыми стали улучшаться быстрее и полнее, чем ожидало большинство экспертов в США. Когда между Вашингтоном и Москвой наступило похолодание, Китай стал для России крупнейшим рынком сбыта, а объем торговли между двумя странами на сегодняшний день превышает $100 млрд в год. Произошло развитие и в военном сотрудничестве: если в 1990-х годах и начале 2000-х годов Москва поставляла Пекину не самые новые свои разработки, то сейчас обе страны проводят масштабные совместные учения, а КНР может закупать у РФ наиболее продвинутые виды вооружений.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия начала оказывать поддержку стратегическим системам предупреждения. Более того, на основе всё большего объема совместных публикаций российских и китайских ученых можно сделать вывод, что страны всё активнее взаимодействуют в областях, подробности которых в СМИ не попадают. Вопреки постулату, сформулированному Ричардом Никсоном и Генри Киссинджером после сближения США с Китаем в 1970-х годах, отношения Москвы и Пекина на сегодняшний день намного лучше, нежели у Вашингтона с кем-либо из них.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

С первого взгляда может показаться, что сложились благоприятные условия для определенной работы по улучшению испорченных российско-американских отношений. У России выявлено случаев заражения коронавирусом больше, чем в любой другой стране, кроме США, по ее экономике нанесен серьезный удар из-за закрытия международных рынков. Из-за пандемии Путин должен был «отменить» парад Победы, перенести референдум по конституции и закрыть границу с Китаем.

В более длительной перспективе, по мнению российских экспертов, китайская мощь будет лишь усиливаться относительно американской, а вместе с ней и напряженность в отношениях США и КНР. Всё большая напористость выбранного Пекином курса в мире может навредить не только американским, но и российским интересам. Более того, Москва хочет избежать конфликта с КНР так же, как она стремится не оказаться втянутой в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином. В любом случае перспектива определенного взаимодействия России и США в биомедицинской области, сопровождаемая снижением градуса американского санкционного давления на российскую экономику, было бы благожелательно встречена в Кремле.

Комбинация таких факторов почти точно сыграла роль в том осторожной попытке Кремля пойти на сближение с Белым домом в первые недели пандемии. Так, Москва сделала ряд осторожных шагов в этом направлении, отправив медицинские принадлежности в США тогда, когда Китай перестал поставлять их. Путин в течение пяти недель четыре раза провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, обсуждая, прежде всего, коронавирус и энергетические рынки. При этом за весь 2019 год американский и российский лидер пообщались лишь трижды. Главы двух стран выступили с совместным заявлением в честь встречи советских и западных войск на Эльбе.

Тем не менее за пределами Овального кабинета реакция в США была довольно прохладной. Законодатели на Капитолийском холме внесли на рассмотрение законопроект, призывающий к введению нового раунда экономических санкций против Москвы. Американские СМИ потоптались на российской медицинской помощи и даже не пытались скрыть своей радости, когда стало расти число жертв пандемии, а экономические показатели РФ и популярность главы Кремля стали ослабевать.

Конгресс США Jacksonsun.com

Вашингтон заявил о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, ссылаясь на нарушение Россией ее обязательств в рамках этого соглашения, тогда как спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли публично потребовал, чтобы Россия заставила Китай сесть за стол переговоров для обсуждения нового трехстороннего режима контроля за вооружениями. В противном случае он пригрозил началом новой гонки вооружений, с помощью которой США обанкротят своих противников. Иными словами, в Белом доме посчитали, что пандемия коронавируса является прекрасным моментом, чтобы силой заставить Москву пойти на уступки и ускорить наступление постпутинской эры, а не для того, чтобы объединить силы против общего врага в лице опасного вируса и уменьшить число причин российско-китайского сотрудничества против США.

Результат был ожидаемым: Россия стала самым ярым защитном КНР от призывов наказать Пекин за то, что отдельной вспышке было позволено перерасти в пандемию. В обмен на это Китай в условиях падения цен на нефть стал активно закупать российскую нефть, чем поддержал энергетический сектор РФ. Пока США рассматривали возможность повышения давления на Китай, российское правительство объявило о том, что разрешит Фонду национального благосостояния России инвестировать в китайские валюту и облигации.

Автор указывает, что на один аспект реакции России стоит обратить особенно пристальное внимание: высказывание заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова в эфире передачи «Большая игра», который обвинил Республиканскую партию в разрыве важных международных договоров, а также заявил, что Россия не будет таскать для США «каштаны из огня». Если считать Рябкова глашатаем позиции России, тогда выходит, что в России от горечи, вызванной политикой Вашингтона, переходят к ярости. Может оказаться так, что в Москве оставят любую надежду на то, что с Вашингтоном можно построить взаимовыгодное сотрудничество.

Сергей Рябков Mid.ru

Можно ли на этом фоне считать, что возможность сбалансировать треугольник Россия-Китай-США упущена навсегда? По словам востоковеда Алексея Маслова, движущей силой китайско-российских взаимоотношений является не только экономические интересы, но и общие чувства по отношению к Вашингтону — чувства, которые подогреваются жесткой риторикой США по отношению к обеим странам. Под поверхностью этого предположения находится намек на то, что менее оскорбительный тон Белого дома мог бы сыграть свою роль в том, что нарушить взаимодействие России и Китай против США.

Те, кто считает целесообразным альтернативный подход — курс, при котором США якобы могут и должны одержать верх в холодной войне на два фронта одновременно, против Москвы и Пекина, — не принимают в расчет то, что США обременены долгами и глубокими политическими разногласиями и не смогут выдержать ничем не сдерживаемую гонку вооружений против Китая и России, которые благодаря своему суммарному потенциалу являются гораздо более внушительным противником, чем Советский Союз.