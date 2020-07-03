В Чувашии «Единая Россия» подвела итоги праймериз, на основании которых определят кандидатов на предстоящих выборах депутатов городского собрания депутатов Чебоксар. Праймериз сопровождались вбросом в интернет записи с совещания, на котором открытым текстом говорилось о некоем «математическом моделировании» результатов выборов, а также «кто и как должен проголосовать». В нём содержалось множество отсылок к некоему руководству, однако руководство мэрии Чебоксар отослало за комментариями к партии, а руководство отделения партии, в свою очередь, не стало делать публичных заявлений. Подробнее — об итогах предварительного голосования.

Иван Шилов
Дом правительства Чувашии

Статистика праймериз

В «Единой России» заявляют, что голосование прошло успешно, и говорят о новых рекордах: если в прошлом году на предварительном голосовании в режиме онлайн свои голоса отдали 0,35% избирателей, то в 2020 году — 5,07%. Всего проголосовали более 970 тыс. избирателей из 1,2 млн зарегистрированных в системе, что составило 5% от общего количества избирателей по стране.

Отметим, что рейтинговой таблицы в разрезе регионов в части активности выборщиков нет. Известно только, что регионами — лидерами по числу проголосовавших стали Челябинская область (138 тыс. человек), Воронежская область (92 тыс. человек) и Новосибирская область (82 тыс. человек). В Чебоксарах в праймериз приняли участие 129 кандидатов и 23 тыс. выборщиков, что составляет 6% от всех избирателей Чебоксар.

Говоря о праймериз, лидер единороссов Дмитрий Медведев отмечал, что нельзя допустить, чтобы процедура предварительного голосования была скомпрометирована, и призвал «внимательно проанализировать всю информацию о нарушениях», а «если потребуется — восстановить нарушенные права». На что Турчак позже заявит, что ЕР удалось провести предварительное голосование открыто и честно, не допустить серьёзных нарушений. И что никаких «подсуконных договоренностей» здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах.

Archive.government.ru
Дмитрий Медведев

По данным ЕР, на горячую линию поступило 849 обращений от кандидатов в ходе подготовки и проведения голосования, 3651 обращение от избирателей в ходе проведения голосования.

Скандальное «математическое моделирование» праймериз

Между тем во время предварительного голосования в Чебоксарах разгорелся скандал в связи с попавшей в интернет аудиозаписью, на которой некий приглашённый политтехнолог проводит инструктаж якобы с руководителями бюджетных организаций города, заявляя, что «голосование должно быть контролируемым», и объясняя, как «с помощью математического моделирования мы сделали расчёт, кто и как должен проголосовать».

«Руководитель поставил задачу, чтобы Чебоксары вошли в топ-10 городов России по организации, то есть по красоте этого процесса и его результативности», — говорится, к примеру, в записи, размножившейся в сети.

Кстати, самыми частыми словами в этом небольшом монологе-инструкции являются «руководство» и «руководители» — их несколько десятков. В руководстве Чебоксар в тот же день открестились от причастности «к этому процессу».

«Идёт внутрипартийная борьба между кандидатами. Администрация города к этому процессу отношения не имеет. Всё, что связано с предварительным голосованием, является внутренним делом партии», — заявили в мэрии.

В региональном отделении ЕР по поводу данной записи публичных комментариев не последовало.

Лидеры и аутсайдеры

Как показали итоги праймериз, «по красоте этого процесса и его результативности» выделился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, набравший наибольшее количество голосов среди всех участников праймериз — 957. Отметим, что чиновником он стал после депутатства в городском собрании, а в своей видеовизитке, сделанной на фоне рабочего кабинета в застенках мэрии, заявил, что «в коротком обращении трудно всё перечислить», сделав акценты на том, «как успешно реализуются 11 национальных проектов», как Чебоксары лидируют по благоустройству общественных пространств и что сделан «настоящий прорыв в сфере дошкольного образования». Словом, цитату Турчака о том, что «мы с нашим результатом сегодня оказались впереди всех» (в части активности на праймериз среди других стран), можно применить не только к предварительному голосованию, но и к Чебоксарам.

Gcheb.cap.ru
Алексей Ладыков

Ладыков на своём участке опередил двух действующих депутатов городского собрания — вице-спикера Николая Владимирова (724 голоса) и Алексея Пивоварова (405 голосов), а также депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева (730 голосов), который является главным врачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Медики, к слову, стоят особняком в нынешнем праймериз: на своих участках победили депутат Госсовета, главный врач республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, директор частного медцентра «Ваш доктор» Валентин Гордеев и главврач БСМП Ильдар Абызов, который в целом по числу голосов уступил только Алексею Ладыкову и депутату горсобрания, директору компании «Медэкспресс» Владиславу Кригеру. Последний (также к слову) запомнился своими доходами: по итогам 2015 года Кригер стал самым богатым чебоксарским парламентарием с 84,3 млн рублей дохода. При этом тогда поразил не только доход депутата, но и длинный перечень его имущества.

Cap.ru
Дмитрий Арсютов

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Глава Чебоксар Евгений Кадышев получил 698 голосов, став на участке первым, а предпоследним, шестым, в том же «округе» оказался депутат ЧГСД Владимир Радин с 295 голосами.

Gcheb.cap.ru
Евгений Кадышев

В депутаты решил податься ближайший соратник Алексея Ладыкова, бывший вице-мэр Чебоксар Анатолий Павлов, уволившийся после вскрывшегося конфликта интересов в городской мэрии и затем занявший пост директора строительной компании «Честр-Групп». Напомним, в 2018 году в северо-западном районе Чебоксар возникли протесты жильцов против уплотнительной застройки, после чего Павлов уволился «по собственному». Это не помешало ему стать лидером на своём участке, опередив действующего депутата ЧГСД Максима Ладилова — 769 голосов против 608.

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Менее удачной оказалась попытка другого соратника Алексея Ладыкова, директора «Управления ЖКХ и благоустройства» Олега Белова, который в своей «группе» занял только третье место.

На ряде участков главными соперниками (и победителями) стали действующие парламентарии. Глава фракции единороссов в ЧГСД Виктор Горбунов «уделал» Владимира Карпова. На втором участке борьба развернулась между бизнесменом Юрием Борисовым и директором детской школы искусств Натальей Ванеркиной, которые набрали соответственно 511 и 415 голосов. С небольшим отрывом друг от друга конкурировали бизнесмены-директора Владимир Кузин и Андрей Спиридонов, получившие соответственно 686 и 662 голоса. Депутаты-однофамильцы АнтоновыВалерий Михайлович и Сергей Григорьевич — проиграли одному из старейших депутатов Госсовета Елене Бадаевой, которая победила на 20-м участке. Все трое — директора предприятий.

Свои силы на праймериз попробовали и другие депутаты Госсовета, но не все стали первыми. К примеру, республиканские народные избранники Олег Дельман, Владимир Тимофеев и Инна Исаева проиграли чебоксарским парламентариям Валерию Павлову, Олегу Скворцову и Дмитрию Никонорову. В политику может вернуться экс-депутат Госсовета и бывший вице-премьер Чувашии, гендиректор Чапаевского завода Михаил Резников, который на участке набрал наибольшее число голосов.

Провальным можно назвать праймериз для депутата ЧГСД Вячеслава Волгина, который набрал 69 голосов — худший результат среди всех парламентариев. Провальным можно назвать предварительное голосование и для бывшего депутата городского собрания, экс-министра транспорта Чувашии Владимира Иванова, который в мае 2020 года возглавил чувашский исполком ЕР: он стал третьим на участке, уступив директору филиала МАДИ, депутату ЧГСД Наталье Евсюковой и директору школы № 43 Людмиле Петровой.

Действующих депутатов не оказалось на двух участках, на одном из которых победила директор МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» Светлана Коледова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чебоксарах, где выборы в городское собрание депутатов прошли по смешанной системе, в одномандатных округах победили единороссы, по единому округу прошли четыре партии из семи участвовавших в выборах. «Единая Россия» набрала 51,17% голосов, КПРФ — 15,6%, «Справедливая Россия» — 13,06%, ЛДПР — 8,05%, «Коммунисты России» — 3,43%, «Патриоты России» — 1,67%, «Яблоко» — 1,23%. Избирательная явка — 46%.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

Округ

Участники праймериз

(выделены депутаты горсобрания и Госсовета)

Голоса

11ПАВЛОВ Анатолий Леонидович7692ЛАДИЛОВ Максим Эдуардович6083УВАРОВА Марина Викторовна5004ИНЖЕВАТКИНА Илга Васильевна4835СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович28421БОРИСОВ Юрий Леонидович5112ВАНЕРКИНА Наталия Николаевна4153ЧЕРНОВА Наталия Анатольевна4024ТРИФОНОВА Елена Витальевна2805ГРИГОРЬЕВ Станислав Георгиевич18331ЕВСЮКОВА Наталья Юрьевна6052ПЕТРОВА Людмила Леонидовна6053ИВАНОВ Владимир Николаевич4184ГАВРИЛОВА Людмила Александровна36541ГОРБУНОВ Виктор Александрович4832ШУТИНСКИЙ Петр Владимирович3283КАРПОВ Владимир Аркадьевич2904КОРЛАТЯНУ Ирина Николаевна2465МИХАЙЛОВА Ирина Николаевна2366СЕРГЕЕВА Светлана Ивановна13551ПАВЛОВ Валерий Аркадьевич5532ДЕЛЬМАН Олег Александрович4433ВЛАДИМИРОВ Артем Анатольевич3274ДИМИТРИЕВА Алевтина Арсентьевна3235ОСИНА Марина Николаевна15961СКВОРЦОВ Олег Веняминович7702КОРОТКОВА Светлана Витальевна7273ТИМОФЕЕВ Владимир Георгиевич5764МАМИКОНЯН Размик Самвелович4645АНДРЕЕВ Андрей Васильевич2966ПАЙМУКОВ Алексей Владимирович14971АРСЮТОВ Дмитрий Геннадьевич5902КОРТУНОВ Олег Игоревич5413ГРИГОРЬЕВ Владислав Алексеевич4104КАДИРОВА Елена Владимировна3865БОГУСЛАВСКИЙ Георгий Леонидович2566ЖУРАВЛЕВ Александр Валерьевич14281КУЗИН Владимир Михайлович6862СПИРИДОНОВ Андрей Анатольевич6623МАРКЕЛОВА Татьяна Николаевна5364ТРОФИМОВ Станислав Олегович3045СЕМЕНОВА Ольга Гурьевна26791ГОРБУНОВ Евгений Владиславович4262ВАСИЛЬЕВА Елена Викторовна4033ИВАНОВА Ираида Анатольевна3114ЛИДЕРМАН Владимир Викторович2525УЛИСОВА Анастасия Владимировна2226ЧАБОВСКИЙ Максим Павлович347МАЙОРОВ Николай Геннадьевич27101НИКОНОРОВ Дмитрий Валерьянович4712ИСАЕВА Инна Владиславовна4453ИВОНТЬЕВ Игорь Владимирович3274СОСНОВА Римма Александровна3275ИВАНОВА Ольга Васильевна2516СЕМЕНОВ Андрей Анатольевич193111ИВАНОВА Луиза Анатольевна4682НИКОЛАЕВА Татьяна Львовна4503ФЕДОРОВ Андрей Михайлович4484ИВАНОВ Дмитрий Павлович4285ЧЕРКАСОВ Алексей Юрьевич3106ЯНДИМИРКИНА Елена Витальевна227121КАДЫШЕВ Евгений Николаевич6982АРСЕНТЬЕВ Дмитрий Андреевич4293ВАРЛАШКИН Максим Владимирович4004ФЕДОРОВА Анна Васильевна3455СОСЛАВИНА Ирина Анатольевна3196РАДИН Владимир Анатольевич2957ЗАЙЦЕВ Денис Сергеевич101131МУРЫГИН Алексей Валентинович6892ЧУМРАКОВ Иван Геннадьевич6893БЕЛОВ Олег Георгиевич6174СОТНИКОВА Алина Владимировна4595ХАЯЛУТДИНОВА Вероника Викторовна4376МАЗУР Андрей Анатольевич137141АБЫЗОВ Ильдар Нурахметович8042ТУРХАНОВА Елена Евграфьевна5343ЮЖАНИНОВ Андрей Сергеевич5104ХОХЛОВА Нина Александровна4565ШИЛОВ Юрий Александрович425151ГРЕБЕНКИН Максим Николаевич5702ДАНИЛОВА Екатерина Рудольфовна4163КРАСНОВ Алексей Вячеславович3924КРЫЖАЙКИНА Марина Петровна3015ЛОБАНОВ Вадим Викторович2026ВОЛГИН Вячеслав Владимирович69161КОЛЕДОВА Светлана Алексеевна5282АНДРЕЕВ Иван Апполонович5203ИСАЕВ Юрий Николаевич2814СЕМЕНОВА Алена Валерьевна2755НИКОЛАЕВА Светлана Александровна2746УТХЕРИНОВА Надежда Константиновна73171ЛАДЫКОВ Алексей Олегович9572НИКОЛАЕВ Николай Станиславович7303ВЛАДИМИРОВ Николай Николаевич7244ПИВОВАРОВ Алексей Иванович4055ФЕДИНА Марина Васильевна4036ГРИГОРЬЕВА Елена Владимировна3607ДЕМАКОВ Андрей Сергеевич43181ГОРДЕЕВ Валентин Владимирович6402ИГУМНОВ Дмитрий Анатольевич4913ЛАТЫШЕВА Марина Юрьевна3884БАЛЫБЕРДИНА Светлана Александровна3385МОЛОДЦОВА Елена Владимировна2086ЛИ Виталий Макарович83