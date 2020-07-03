В Чувашии «Единая Россия» подвела итоги праймериз, на основании которых определят кандидатов на предстоящих выборах депутатов городского собрания депутатов Чебоксар. Праймериз сопровождались вбросом в интернет записи с совещания, на котором открытым текстом говорилось о некоем «математическом моделировании» результатов выборов, а также «кто и как должен проголосовать». В нём содержалось множество отсылок к некоему руководству, однако руководство мэрии Чебоксар отослало за комментариями к партии, а руководство отделения партии, в свою очередь, не стало делать публичных заявлений. Подробнее — об итогах предварительного голосования.

Иван Шилов Дом правительства Чувашии

Статистика праймериз

В «Единой России» заявляют, что голосование прошло успешно, и говорят о новых рекордах: если в прошлом году на предварительном голосовании в режиме онлайн свои голоса отдали 0,35% избирателей, то в 2020 году — 5,07%. Всего проголосовали более 970 тыс. избирателей из 1,2 млн зарегистрированных в системе, что составило 5% от общего количества избирателей по стране.

Отметим, что рейтинговой таблицы в разрезе регионов в части активности выборщиков нет. Известно только, что регионами — лидерами по числу проголосовавших стали Челябинская область (138 тыс. человек), Воронежская область (92 тыс. человек) и Новосибирская область (82 тыс. человек). В Чебоксарах в праймериз приняли участие 129 кандидатов и 23 тыс. выборщиков, что составляет 6% от всех избирателей Чебоксар.

Говоря о праймериз, лидер единороссов Дмитрий Медведев отмечал, что нельзя допустить, чтобы процедура предварительного голосования была скомпрометирована, и призвал «внимательно проанализировать всю информацию о нарушениях», а «если потребуется — восстановить нарушенные права». На что Турчак позже заявит, что ЕР удалось провести предварительное голосование открыто и честно, не допустить серьёзных нарушений. И что никаких «подсуконных договоренностей» здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

По данным ЕР, на горячую линию поступило 849 обращений от кандидатов в ходе подготовки и проведения голосования, 3651 обращение от избирателей в ходе проведения голосования.

Скандальное «математическое моделирование» праймериз

Между тем во время предварительного голосования в Чебоксарах разгорелся скандал в связи с попавшей в интернет аудиозаписью, на которой некий приглашённый политтехнолог проводит инструктаж якобы с руководителями бюджетных организаций города, заявляя, что «голосование должно быть контролируемым», и объясняя, как «с помощью математического моделирования мы сделали расчёт, кто и как должен проголосовать».

«Руководитель поставил задачу, чтобы Чебоксары вошли в топ-10 городов России по организации, то есть по красоте этого процесса и его результативности», — говорится, к примеру, в записи, размножившейся в сети.

Кстати, самыми частыми словами в этом небольшом монологе-инструкции являются «руководство» и «руководители» — их несколько десятков. В руководстве Чебоксар в тот же день открестились от причастности «к этому процессу».

«Идёт внутрипартийная борьба между кандидатами. Администрация города к этому процессу отношения не имеет. Всё, что связано с предварительным голосованием, является внутренним делом партии», — заявили в мэрии.

В региональном отделении ЕР по поводу данной записи публичных комментариев не последовало.

Лидеры и аутсайдеры

Как показали итоги праймериз, «по красоте этого процесса и его результативности» выделился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, набравший наибольшее количество голосов среди всех участников праймериз — 957. Отметим, что чиновником он стал после депутатства в городском собрании, а в своей видеовизитке, сделанной на фоне рабочего кабинета в застенках мэрии, заявил, что «в коротком обращении трудно всё перечислить», сделав акценты на том, «как успешно реализуются 11 национальных проектов», как Чебоксары лидируют по благоустройству общественных пространств и что сделан «настоящий прорыв в сфере дошкольного образования». Словом, цитату Турчака о том, что «мы с нашим результатом сегодня оказались впереди всех» (в части активности на праймериз среди других стран), можно применить не только к предварительному голосованию, но и к Чебоксарам.

Gcheb.cap.ru Алексей Ладыков

Ладыков на своём участке опередил двух действующих депутатов городского собрания — вице-спикера Николая Владимирова (724 голоса) и Алексея Пивоварова (405 голосов), а также депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева (730 голосов), который является главным врачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Медики, к слову, стоят особняком в нынешнем праймериз: на своих участках победили депутат Госсовета, главный врач республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, директор частного медцентра «Ваш доктор» Валентин Гордеев и главврач БСМП Ильдар Абызов, который в целом по числу голосов уступил только Алексею Ладыкову и депутату горсобрания, директору компании «Медэкспресс» Владиславу Кригеру. Последний (также к слову) запомнился своими доходами: по итогам 2015 года Кригер стал самым богатым чебоксарским парламентарием с 84,3 млн рублей дохода. При этом тогда поразил не только доход депутата, но и длинный перечень его имущества.

Cap.ru Дмитрий Арсютов

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Глава Чебоксар Евгений Кадышев получил 698 голосов, став на участке первым, а предпоследним, шестым, в том же «округе» оказался депутат ЧГСД Владимир Радин с 295 голосами.

Gcheb.cap.ru Евгений Кадышев

В депутаты решил податься ближайший соратник Алексея Ладыкова, бывший вице-мэр Чебоксар Анатолий Павлов, уволившийся после вскрывшегося конфликта интересов в городской мэрии и затем занявший пост директора строительной компании «Честр-Групп». Напомним, в 2018 году в северо-западном районе Чебоксар возникли протесты жильцов против уплотнительной застройки, после чего Павлов уволился «по собственному». Это не помешало ему стать лидером на своём участке, опередив действующего депутата ЧГСД Максима Ладилова — 769 голосов против 608.

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Менее удачной оказалась попытка другого соратника Алексея Ладыкова, директора «Управления ЖКХ и благоустройства» Олега Белова, который в своей «группе» занял только третье место.

На ряде участков главными соперниками (и победителями) стали действующие парламентарии. Глава фракции единороссов в ЧГСД Виктор Горбунов «уделал» Владимира Карпова. На втором участке борьба развернулась между бизнесменом Юрием Борисовым и директором детской школы искусств Натальей Ванеркиной, которые набрали соответственно 511 и 415 голосов. С небольшим отрывом друг от друга конкурировали бизнесмены-директора Владимир Кузин и Андрей Спиридонов, получившие соответственно 686 и 662 голоса. Депутаты-однофамильцы Антоновы — Валерий Михайлович и Сергей Григорьевич — проиграли одному из старейших депутатов Госсовета Елене Бадаевой, которая победила на 20-м участке. Все трое — директора предприятий.

Свои силы на праймериз попробовали и другие депутаты Госсовета, но не все стали первыми. К примеру, республиканские народные избранники Олег Дельман, Владимир Тимофеев и Инна Исаева проиграли чебоксарским парламентариям Валерию Павлову, Олегу Скворцову и Дмитрию Никонорову. В политику может вернуться экс-депутат Госсовета и бывший вице-премьер Чувашии, гендиректор Чапаевского завода Михаил Резников, который на участке набрал наибольшее число голосов.

Провальным можно назвать праймериз для депутата ЧГСД Вячеслава Волгина, который набрал 69 голосов — худший результат среди всех парламентариев. Провальным можно назвать предварительное голосование и для бывшего депутата городского собрания, экс-министра транспорта Чувашии Владимира Иванова, который в мае 2020 года возглавил чувашский исполком ЕР: он стал третьим на участке, уступив директору филиала МАДИ, депутату ЧГСД Наталье Евсюковой и директору школы № 43 Людмиле Петровой.

Действующих депутатов не оказалось на двух участках, на одном из которых победила директор МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» Светлана Коледова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чебоксарах, где выборы в городское собрание депутатов прошли по смешанной системе, в одномандатных округах победили единороссы, по единому округу прошли четыре партии из семи участвовавших в выборах. «Единая Россия» набрала 51,17% голосов, КПРФ — 15,6%, «Справедливая Россия» — 13,06%, ЛДПР — 8,05%, «Коммунисты России» — 3,43%, «Патриоты России» — 1,67%, «Яблоко» — 1,23%. Избирательная явка — 46%.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

Округ

Участники праймериз

(выделены депутаты горсобрания и Госсовета)

Голоса

1 1 ПАВЛОВ Анатолий Леонидович 769

2 ЛАДИЛОВ Максим Эдуардович 608

3 УВАРОВА Марина Викторовна 500

4 ИНЖЕВАТКИНА Илга Васильевна 483

5 СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович 284

2 1 БОРИСОВ Юрий Леонидович 511

2 ВАНЕРКИНА Наталия Николаевна 415

3 ЧЕРНОВА Наталия Анатольевна 402

4 ТРИФОНОВА Елена Витальевна 280

5 ГРИГОРЬЕВ Станислав Георгиевич 183

3 1 ЕВСЮКОВА Наталья Юрьевна 605

2 ПЕТРОВА Людмила Леонидовна 605

3 ИВАНОВ Владимир Николаевич 418

4 ГАВРИЛОВА Людмила Александровна 365

4 1 ГОРБУНОВ Виктор Александрович 483

2 ШУТИНСКИЙ Петр Владимирович 328

3 КАРПОВ Владимир Аркадьевич 290

4 КОРЛАТЯНУ Ирина Николаевна 246

5 МИХАЙЛОВА Ирина Николаевна 236

6 СЕРГЕЕВА Светлана Ивановна 135

5 1 ПАВЛОВ Валерий Аркадьевич 553

2 ДЕЛЬМАН Олег Александрович 443

3 ВЛАДИМИРОВ Артем Анатольевич 327

4 ДИМИТРИЕВА Алевтина Арсентьевна 323

5 ОСИНА Марина Николаевна 159

6 1 СКВОРЦОВ Олег Веняминович 770

2 КОРОТКОВА Светлана Витальевна 727

3 ТИМОФЕЕВ Владимир Георгиевич 576

4 МАМИКОНЯН Размик Самвелович 464

5 АНДРЕЕВ Андрей Васильевич 296

6 ПАЙМУКОВ Алексей Владимирович 149

7 1 АРСЮТОВ Дмитрий Геннадьевич 590

2 КОРТУНОВ Олег Игоревич 541

3 ГРИГОРЬЕВ Владислав Алексеевич 410

4 КАДИРОВА Елена Владимировна 386

5 БОГУСЛАВСКИЙ Георгий Леонидович 256

6 ЖУРАВЛЕВ Александр Валерьевич 142

8 1 КУЗИН Владимир Михайлович 686

2 СПИРИДОНОВ Андрей Анатольевич 662

3 МАРКЕЛОВА Татьяна Николаевна 536

4 ТРОФИМОВ Станислав Олегович 304

5 СЕМЕНОВА Ольга Гурьевна 267

9 1 ГОРБУНОВ Евгений Владиславович 426

2 ВАСИЛЬЕВА Елена Викторовна 403

3 ИВАНОВА Ираида Анатольевна 311

4 ЛИДЕРМАН Владимир Викторович 252

5 УЛИСОВА Анастасия Владимировна 222

6 ЧАБОВСКИЙ Максим Павлович 34

7 МАЙОРОВ Николай Геннадьевич 27

10 1 НИКОНОРОВ Дмитрий Валерьянович 471

2 ИСАЕВА Инна Владиславовна 445

3 ИВОНТЬЕВ Игорь Владимирович 327

4 СОСНОВА Римма Александровна 327

5 ИВАНОВА Ольга Васильевна 251

6 СЕМЕНОВ Андрей Анатольевич 193

11 1 ИВАНОВА Луиза Анатольевна 468

2 НИКОЛАЕВА Татьяна Львовна 450

3 ФЕДОРОВ Андрей Михайлович 448

4 ИВАНОВ Дмитрий Павлович 428

5 ЧЕРКАСОВ Алексей Юрьевич 310

6 ЯНДИМИРКИНА Елена Витальевна 227

12 1 КАДЫШЕВ Евгений Николаевич 698

2 АРСЕНТЬЕВ Дмитрий Андреевич 429

3 ВАРЛАШКИН Максим Владимирович 400

4 ФЕДОРОВА Анна Васильевна 345

5 СОСЛАВИНА Ирина Анатольевна 319

6 РАДИН Владимир Анатольевич 295

7 ЗАЙЦЕВ Денис Сергеевич 101

13 1 МУРЫГИН Алексей Валентинович 689

2 ЧУМРАКОВ Иван Геннадьевич 689

3 БЕЛОВ Олег Георгиевич 617

4 СОТНИКОВА Алина Владимировна 459

5 ХАЯЛУТДИНОВА Вероника Викторовна 437

6 МАЗУР Андрей Анатольевич 137

14 1 АБЫЗОВ Ильдар Нурахметович 804

2 ТУРХАНОВА Елена Евграфьевна 534

3 ЮЖАНИНОВ Андрей Сергеевич 510

4 ХОХЛОВА Нина Александровна 456

5 ШИЛОВ Юрий Александрович 425

15 1 ГРЕБЕНКИН Максим Николаевич 570

2 ДАНИЛОВА Екатерина Рудольфовна 416

3 КРАСНОВ Алексей Вячеславович 392

4 КРЫЖАЙКИНА Марина Петровна 301

5 ЛОБАНОВ Вадим Викторович 202

6 ВОЛГИН Вячеслав Владимирович 69

16 1 КОЛЕДОВА Светлана Алексеевна 528

2 АНДРЕЕВ Иван Апполонович 520

3 ИСАЕВ Юрий Николаевич 281

4 СЕМЕНОВА Алена Валерьевна 275

5 НИКОЛАЕВА Светлана Александровна 274

6 УТХЕРИНОВА Надежда Константиновна 73

17 1 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович 957

2 НИКОЛАЕВ Николай Станиславович 730

3 ВЛАДИМИРОВ Николай Николаевич 724

4 ПИВОВАРОВ Алексей Иванович 405

5 ФЕДИНА Марина Васильевна 403

6 ГРИГОРЬЕВА Елена Владимировна 360

7 ДЕМАКОВ Андрей Сергеевич 43

18 1 ГОРДЕЕВ Валентин Владимирович 640

2 ИГУМНОВ Дмитрий Анатольевич 491

3 ЛАТЫШЕВА Марина Юрьевна 388

4 БАЛЫБЕРДИНА Светлана Александровна 338

5 МОЛОДЦОВА Елена Владимировна 208