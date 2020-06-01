Москва, , 10:30 — REGNUM Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей начали выдавать в России 1 июня. По информации Пенсионного фонда России, уже в первый день лета эту меру поддержки получат 10 млн семей, которые подали заявления до 22 мая.

11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Согласно изменениям, выплаты должны начаться 1 июня. Дополнительные меры социальной поддержки предусмотрены для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, первые выплаты уже получили на Дальнем Востоке. Всего планируется перечислить по 10 тысяч рублей на 15 млн детей.

Напомним, о том, как подать заявление

Прежде всего, нужно помнить, что выплаты положены детям, родившимся в период с 11 мая 2004 года до 30 июня 2017 года.

Заявление подаётся через личный кабинет на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru до 1 октября 2020 года. Обратите внимание, что также создан специальный сервис — posobie16.gosuslugi.ru. Выплата предоставляется только гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Заявление принимают от одного из родителей или усыновителей.

Для подачи заявления понадобится свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребёнка, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства (20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Выплата осуществляться только на счет заявителя.

Если в семье несколько детей от 3 до 16 лет, то указываются данные о каждом ребенке.

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Заявления также принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции очный приём возможен только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР.

Добавим, что семьи с детьми до трёх лет также могут оформить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь 2020 года.

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