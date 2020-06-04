Ещё один месяц карантина позади, а разработчики игр всё продолжают радовать нас новыми масштабными релизами. Корреспондент ИА REGNUM вспоминает наиболее интересные проекты мая 2020 года: игру о космических гномах, новое амплуа знаменитой Minecraft и продолжение нашумевшей Mortal Kombat 11.

Иван Шилов ИА REGNUM Майские игровые релизы

Deep Rock Galactic

Доступные платформы: PC, Xbox One

Средняя оценка на Metacritic: 82 балла из 100

Deep Rock Galactic — это эдакий Left 4 Dead на новый лад. Правда, вместо выживших здесь брутальные космические гномы, а вместо зомби — мерзкие инопланетные жуки. Команде из четырёх игроков раз за разом предстоит отправляться в процедурно-сгенерированные пещерные комплексы и выполнять различные задания. А для достижения целей у каждого гнома будет своя роль на поле боя и набор уникальных приспособлений. Так, Бурильщик может прокладывать команде путь сквозь стены, а Инженер — защищать весь отряд при помощи переносных автоматических турелей.

Игроки хвалят Deep Rock Galactic за дружелюбный геймплей, высокую реиграбельность, почти полное отсутствие багов и на удивление адекватное онлайн-сообщество. Поэтому если обе части Left 4 Dead и Warhammer: Vermintide уже неоднократно пройдены, то стоит обратить внимание и на этот необычный кооперативный шутер.

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The Wonderful 101: Remastered

Доступные платформы: PC, PS4 и Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

The Wonderful 101 умело меняет привычную формулу экшен-игр. Под контролем игрока здесь находится не один могущественный герой, а целая сотня «суперов» послабее. Местные спасители мира могут «объединяться» в различные предметы (оружие, транспорт и постройки) и таким образом давать отпор обнаглевшим пришельца, задумавшим очередное вторжение. Стоит отметить, разработчикам из Platinum Games прекрасно удалась реализация столь необычной идеи. Бить злодеев в The Wonderful 101 очень весело, а очередное «чудесное превращение» героев в какой-нибудь полезный гаджет раз за разом вызывает неподдельный восторг.

Главной заслугой ремастер-версии игры является её доступность на актуальных платформах — оригинальная The Wonderful 101 выходила только на Nintendo Wii U и поэтому прошла мимо большинства геймеров. Тем не менее качество этих «портов» пока оставляет желать лучшего. Герои застревают в текстурах, управление до ужаса неотзывчивое, а графическая составляющая словно и не обновлялась вовсе. Однако опробовать необычный проект Platinum Games всё-таки стоит. Хотя бы ради интересной идеи и достойной её реализации.

Maneater

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch (позднее в 2020 году)

Средняя оценка на Metacritic: 69 баллов из 100

Разработчики из Tripwire Interactive решились на необычный шаг и создали ролевую экшен-игру про приключения плотоядной акулы-мутанта, которая терроризирует жителей прибрежного городка. Какой герой — такие и задания. На протяжении сюжетной кампании акуле-протагонисту предстоит охотиться на морских обитателей и людей, постоянно повышая свой уровень и увеличиваясь в размерах. А поглощая особые мутагены можно даже обзавестись парой сверхспособностей — например, умением оглушать жертву электрическим током или отравлять воду вокруг себя.

Несмотря на интересную задумку, игроки встретили Maneater достаточно прохладно. Местный сюжет быстро наскучивает, однообразные задания раздражают, а достижение максимального 30-го уровня не вызывает особых эмоций. К этому «списку огорчений» многие рецензенты добавили и хронометраж игры — прохождение Maneater занимает не более восьми часов.

Minecraft Dungeons

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 72 балла из 100

Встречайте знаменитую кубическую песочницу в новом амплуа! На этот раз без построек, выживания и серверов на несколько десятков игроков. Dungeons — это ответвление Minecraft, которое отчаянно пытается быть похожим на Diablo: в изометрии, с сотнями врагов на экране и разнообразной экипировкой для персонажа. Получилось ли у Mojang повторить успех Blizzard? Пожалуй, всё-таки нет.

Minecraft Dungeons не хватает глубины, сложности и реиграбельности, которыми так славится жанр Action/RPG. Её интересно пройти ровно один раз и сразу же отложить на полку «до лучших времён». И это при условии, что в прохождении вам помогал верный друг — иначе даже дебютный забег по кубическим подземельям может наскучить спустя первые пару часов. Тем не менее многие рецензенты всё же хвалят Dungeons за динамичные сражения, узнаваемых врагов и богатый арсенал вооружения.

Mortal Kombat 11: Aftermath

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 76 баллов из 100

Масштабное дополнение Aftermath продолжает сюжет оригинальной Mortal Kombat 11. Бог огня Лю Кан пытается создать новую временную линию, но понимает, что без магической короны Кроники все его усилия тщетны. Тогда на помощь к новоявленному божеству приходит Шан Цзун — коварный колдун и один из центральных антагонистов франшизы. Хитрый маг собирают свой собственный «отряд самоубийц» и отправляется в прошлое, чтобы изменить ход истории и спасти мир. Или окончательно уничтожить его?

Стоит отметить, что NetherRealm снова показали высший класс в создании увлекательной сюжетной кампании: переполненной пафосом, эпичными боевыми сценами и эпизодами с харизматичным Шан Цзуном в исполнении Кэри-Хироюки Тагавы. Aftermath дополнила историю оригинальной Mortal Kombat 11 и подарила больше экранного времени многим ключевым героям франшизы: Шао Кану, Синдел, Ночному Волку и др. Помимо этого, геймеры получили доступ к Шиве, Фуджину и Робокопу — новым бойцам игры. Единственным недостатком DLC многие пользователи назвали его цену (825 рублей на PC и около 2300 рублей на консолях).

Достойны упоминания

Май 2020 года оказался не таким богатым на игровые релизы как апрель, однако многие проекты всё же заслуживают более пристального внимания. Например, ремастер-версия третьей части Saints Row, масштабное дополнение Greymoor для The Elder Scrolls Online (с выходом которого в игре впервые появился полный перевод на русский язык) и «Atom RPG: Трудоград» — полноценное продолжение успешного «русского Fallout».