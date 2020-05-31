Артём Дубровский, 31 мая 2020, 10:51 — REGNUM Релиз обновлённой версии The Wonderful 101 на PC и современных консолях не стал громким событием для игровой индустрии. О первоисточнике в России не знают практически ничего, так как в своё время (в 2013 году) он выходил только на приставке Wii U — далеко не самой популярной игровой системе. Тем не менее оригинальная The Wonderful 101, как и её ремастер-версия, определённо заслуживают внимания. Как минимум, из-за наличия оригинальной идеи, которую разработчикам из Platinum Games вполне успешно удалось претворить в жизнь.

The Wonderful 101
The Wonderful 101
Иван Шилов ©ИА REGNUM

Земля уже в третий раз атакована объединёнными силами инопланетных захватчиков. Пришельцы, одержимые жаждой разрушения, крушат человеческие города при помощи своего лучшего оружия и технологических новинок. Для того чтобы противостоять жестоким оккупантам, ООН создаёт секретный отряд супергероев под названием Wonderful Ones («Замечательные»), состоящий из самых достойных представителей планеты.

Современные герои не понаслышке знакомы с фразой «Один за всех и все за одного», поэтому на опасные задания они выходят только полным составом — в количестве ста человек. При этом все члены команды буквально являются частью одного рабочего механизма и строительным материалом для создания антиинопланетного оружия. По команде игрока представители Wonderful Ones могут «собраться» в огромный меч, кулак, пистолет или другой полезный предмет — останется лишь решить в кого превратить своих супергероев на этот раз.

Главные герои игры
Главные герои игры
Скриншот со страницы PlatinumGames

Первые несколько уровней The Wonderful 101 ломают все привычные стереотипы об экшен-играх. В проектах Platinum Games мы обычно управляем одним могучим богатырём, способным лёгким взмахом руки раскидать сотню противников. Здесь же всё наоборот — под контролем игрока с самого начала находится небольшая армия супергероев. Очень слабых по отдельности, но смертоносных вместе.

При этом, как ни странно, вся сотня — не просто безликие болванчики, а яркие и запоминающиеся персонажи. Помимо центральных протагонистов, которые на мотив «Могучих Рейнджеров» отличаются друг от друга по цветам («Красный», «Синий», «Жёлтый», «Зелёный», «Розовый», «Белый» и «Чёрный»), игроку встретятся и совсем необычные представители Wonderful Ones. Например, герой с огромным унитазом на голове или любитель старинных телефонов.

Уследить за перемещением своего отряда поначалу крайне непросто: человечков на экране много, а графика совсем не блещет детализацией. Схватки с врагами лишь усугубляют всё это «мельтешение» — после сильного удара со стороны пришельцев, герои разлетаются по всей локации словно разорвавшийся пакет с конфетками Skittles, и понять, «кто есть кто», становится ещё тяжелее. При этом по мере прохождения количество доступных на экране персонажей будет лишь увеличиться. «Переманить» на свою супергеройскую сторону можно практических каждого встречного: прохожего, полицейского или ученика местной школы.

Сражение с боссом
Сражение с боссом
Скриншот со страницы PlatinumGames

Тем не менее после нескольких схваток с боссами к местному визуалу начинаешь привыкать и получать от него удовольствие. Вся концепция The Wonderful 101 — это забавная пародия на японское Super Sentai Show: с пафосными героями, яркими костюмами и уморительно «правильными» названиями. Например, в одной сцене персонажи прилетают на миссию на огромном самолёте под названием «Девственная победа», а в другой бодро колотят инопланетян под песню о своих же приключениях. На несерьёзность происходящего очень толсто намекает и дизайн местных супергероев — огромные головы на непропорционально маленьких телах.

Однако за всей этой «детской» стилистикой скрывается интересный, динамичный и часто бросающий игроку вызов геймплей. Принимать решения здесь нужно быстро, потому что противники не славятся своей терпеливостью. В тебя стреляют? Преврати свою команду в огромный щит и отрази удар. Пытаются сбить с ног? Трансформируйся в гигантскую пружину и отпрыгни в сторону. Враг взял передышку? Скорее объедини героев в кулак и задай им трёпку. Каждая схватка в The Wonderful 101 не похожа на предыдущую и радует яркими визуальными эффектами. А если доступные трансформации успеют надоесть, то на «Девственной победе» можно будет купить ещё. Например, способность превращаться в шар и кататься по локации на огромной скорости.

К сожалению, оценить всё описанное выше можно только при наличии подходящего контроллера. Мне же «повезло» проходить игру на PC, поэтому каждый уровень рано или поздно превращался в настоящее мучение. Дело в том, что для «превращения» своих героев в какой-то предмет нужно нарисовать на экране особую фигуру. Для кулака — круг, для меча — прямую линию, для кнута — волнистую линию и т. п.

Один за всех и все за одного
Один за всех и все за одного
Скриншот со страницы PlatinumGames

Как ни странно, сделать это с компьютерной мыши практически невозможно. Игра совершенно не распознаёт движения и в самый разгар битвы может вместо круга нарисовать треугольник, тем самым превратив всю команду протагонистов в дельтаплан вместо желаемого оружия. В оригинальной же версии на Wii U это можно было без особых проблем сделать при помощи сенсорной панели или одного из стиков.

В PC-версии также встречаются проблемы с оптимизацией и баги. Частота кадров постоянно скачет, персонажи застревают в текстурах, а при нажатии кнопки Esc (с помощью которой я по старой привычке пытался вызвать главное меню) игра сворачивалась до размеров окна и не позволяла изменить разрешение до окончания уровня. И это при условии того факта, что графика в ремастер-версии практически не отличается от оригинала 2013 года. Уважаемые Platinum Games, так куда же ушли деньги на разработку?

Одна из доступных трансформаций
Одна из доступных трансформаций
Скриншот со страницы PlatinumGames

The Wonderful 101: Remastered — это яркая, смешная и крайне новаторская игра от именитых ветеранов жанра экшен. В ней есть динамичные схватки, увлекательная система «превращений» и множество запоминающихся персонажей. Словом всё то, чем привлекала и оригинальная версия.

А вот нововведения ремастера скорее огорчают, чем радуют. Единственная его заслуга заключается в доступности на всех современных платформах и том, что с его помощью многие игроки впервые узнают о The Wonderful 101. Тем не менее для более комфортного прохождения стоит обратить внимание именно на консольные версии. Они хоть и ударят по кошельку сильнее, но сберегут множество нервов.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовщина Overwatch: как «мёртвая» игра стала лучшим шутером десятилетия?