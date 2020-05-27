Ухудшение отношений с США и экономический кризис вынудили Пекин скорректировать свою инициативу «Один пояс, один путь». Что это означает для стран Туркестана?

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

«Китай будет уменьшать практику широкого разбрасывания денег на всем протяжении Шелкового пути и более избирательно подходить к отбору проектов для инвестиций. Причин у Пекина две», — руководитель направления развития Китая и ЕАЭС Института анализа и прогноза Внешэкономбанка Сергей Цыплаков рассказал ИА REGNUM, почему Пекин пересматривает план продвижения на запад.

ИА REGNUM: Что вас заинтересовалов докладе о работе правительства КНР? Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с докладом о работе правительства на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. По традиции в подобных докладах основное внимание уделяется внутриэкономическим проблемам, а про внешнюю политику говорится немного.

В то же время премьер уделил внимание вопросам внешнеэкономической стратегии Китая. Он подтвердил приверженность Китая к продолжению реализации известной инициативы «Один пояс, один путь», подчеркнув, что она должна осуществляться «высококачественно», с соблюдением рыночных принципов и общепринятых международных правил, а основную роль в ней следует отвести предприятиям.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Как представляется, слова премьера свидетельствуют об определенной смене акцентов в политике Пекина по продвижению «Одного пояса, одного пути». На практике это может означать если не отказ, то, во всяком случае, сокращение объемов государственных кредитов странам — участницам инициативы, а также более тщательный подход к выбору объектов для инвестиций, имея в виду их экономическую обоснованность и перспективы возврата инвестируемых средств.

Иными словами, похоже, что Китай будет уменьшать практику широкого разбрасывания денег на всем протяжении Шелкового пути и более избирательно подходить к отбору проектов для инвестиций.

ИА REGNUM: Почему?

Основных причин две. Первая — недостаток финансовых средств, особенно в настоящее время, когда Китай вынужден концентрировать огромные финансовые ресурсы на восстановление своей экономики, сильно пострадавшей от последствий пандемии. Достаточно сказать, что только так называемые политические китайские банки, а именно они являются основными донорами ОПОП, выделили кредитов внутри Китая на 600 млрд юаней (84,5 млрд долл).

Junjiewu99 Китайские юани

Вторая — Пекин упрекают в том, что он, предоставляя связанные государственные кредиты, плетет для своих партнеров по проекту «долговую петлю». Причем довольно часто в этой связи указывают на государства Центральной Азии, например Киргизию и Таджикистан, задолженность которых перед Китаем в последние несколько лет сильно выросла.

Китай же, в свою очередь, не проявлял пока особой склонности списывать долги и настаивал на их возврате. В случаях, когда заемщик не мог погасить задолженность, требовал доступа к месторождениям ценных полезных ископаемых для обеспечения такого возврата.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду, говоря про избирательный подход к проектам?

Я говорю о проектах, вроде строительства парламентского комплекса в Душанбе. Может, конечно, это и нужное дело, но эти инвестиции ни при каком раскладе дохода не принесут. И тем более сложно назвать подобные проекты вкладом в развитие производства и нужной инфраструктуры.

ИА REGNUM: Китай изменил подходы в связи с пандемией коронавируса?

Отчасти. Коронавирус лишь ускорил процесс пересмотра подходов Пекина. О том, что необходимо осторожнее подходить к выбору и давать деньги только под те проекты, которые в дальнейшем смогут приносить прибыль, в Китае заговорили еще года два назад.

Но так как подавляющая часть вложенных КНР средств в Центральной Азии являются не прямыми инвестициями, а кредитами под государственные гарантии, то их все равно придется возвращать.

Как их будут возвращать — уже другой вопрос. Может быть, что-то Китай спишет. Что-то не спишет. Но то, что рассчитываться за взятые кредиты придется — это точно. КНР в этом отношении занимает жесткую позицию.

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