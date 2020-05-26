Украинские «патриосторики» (по-иному я их назвать уже просто не могу) продолжают свои забавы, приватизируя от имени Украины общее восточнославянское прошлое и выставляя на посмешище и себя, и свою страну. И это уже заставляет вспомнить очень здравую мысль Анатолия Луначарского: «Смех убивает не того, кого он веселит, а того, за чей счет происходит эта веселость». Луначарский, конечно, коммунист и первый нарком просвещения Советской России — а это в нынешней Украине почти преступление. Но сути это не меняет. И, кстати, Анатолий Васильевич — выходец из украинской Полтавы.

Скульптурная группа «Крещение Руси» (988 — 989 гг) на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. В центре — фигура Великого князя Киевского Владимира Святославича

Над украинским пониманием истории уже похохатывает и Европа, и те, что подалее, но «патриосториков» это не останавливает. Поскольку их цель — не историческое исследование, не украинская национальная гордость и даже вполне естественное и распространенное во всем мире «национальное тщеславие», а куда проще — вброс в социальное сознание Украины представления о «российских агрессиях и обидах». Такие себе «вербальные интервенции» с целью разрыва восточнославянской цивилизации. Которая (так уж распорядилась история) давно стала славяно-тюркской, а если станет славяно-тюрко-ханьской — и дело к тому идет — то старой Европе станет откровенно неуютно на западной оконечности евразийского континента.

Но «патриосториков» перспектива не особо интересует, им надо «здесь и сейчас». Поэтому и резвятся, как могут. А если их идеи не имеют никакого отношения ни к истории, ни к логике — то тем хуже для всех этих логик и историй.

Свежая идея, уводящая уже под воду, не так давно кратко сформулированная украинским сайтом «Радиотрек», — Россия пугает мир атомной субмариной, названной в честь Героя Украины. Речь идет об относительно свежем российском атомном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Борей-А». Назвали его «Князь Владимир».

Патриосторики возбудились потому, что у нас давно пытаются приватизировать персону этого Великого князя Киевского, занимавшего престол в 978−1015 годах. Вот и в случае с подводным крейсером стон о недопустимости такого «крещения» мотивировался следующим. Исторический князь Владимир Святославович:

крестил Русь

использовал знак «Тризуб»;

расширил пределы Киева

построил Десятинную церковь

Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру. 1822

И их можно понять, поскольку Владимир Святославович — это Крещение Руси, которым Древняя Русь ворвалась в политическую историю Европы не как языческое нашествие, а как часть этой истории. Причем ворвалась вся Русь, «Руская земля», «Рутения» европейских хроник. Которую и при нем, и при его отце с дедом населяли и за которую воевали многие племена: «собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, — и нанял печенегов…».

Князь Владимир — это строительство Десятинной церкви в Киеве и строительство городов в Поднепровье, превратившее до того пустынные земли в многолюдную страну: «И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева». И стал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города» (Повести временных лет, год 988). Но Вадимир не только расширял Киев, он возводил города везде — от ныне украинской Волыни до российского Поволжья. Под тем же 988 годом в русской летописи обозначены основные города Владимирова государства: «И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове. Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани». То есть Древняя Русь — это земли России, Беларуси и Украины.

А еще Владимир — это первые «свои» деньги и, что, пожалуй, самое главное — первые книги и школы. «Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных», — так написано в «Повестях».

Василий Перов. Первые христиане в Киеве. 1880

Так что Владимир — это действительно Герой. Но не Герой Украины (потомственный владетель восточнославянских земель этих слов просто бы не понял и схватился бы за плеть), а исторический герой восточных славян. И христианство, монеты, книги, школы, каменные здания — это было для всего государства, а не эксклюзив для его юго-западного сектора.

Но это всего лишь летописи, и патриосторикам они не указ. У них свое представление об именно украинском этническом происхождении потомка то ли фризских, то ли поморских скандинавов. Который для маркировки своей собственности использовал свой личный знак, который назвали «Тризубом» и, с подачи историка Грушевского, превратили в герб современной суверенной Украины.

Хотя Михаил Сергеевич Грушевский — это не самый удачный историк и самый неудачный политик в украинской истории. А его производное, бывший директор Украинского института национальной памяти, ныне депутат Владимир Вятрович — тем более. Вятрович убежден, что «это родовой знак княжеского рода Рюриковичей, к которому принадлежало большинство правителей Руси». Но «Тризуб» — это не родовой знак династии Рюриковичей, а именно личный знак одного из ее представителей — незаконнорожденного сына Великого князя Святослава, победителя в междоусобной войне, стоившей жизни двум его братьям. Ну что же, бастарды тоже бывали Великими.

Знак «Тризуба» использовал и сын Владимира, Великий князь Киевский Ярослав Мудрый. Чьи права на престол тоже были более чем сомнительны, и доказать их смогла лишь многолетняя междоусобица и кровь нескольких братьев.

Рюрик. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672

Исконным знаком Рюриковичей был «двузубец», известный со времен Святослава Храброго, отца Владимира, и оставшийся основным мотивом княжеских личных знаков до монгольского нашествия.

Все это документально зафиксировано, многократно описано и секретом для историков не является. Но ведь патриосторики все «в страстях», обуреваемые желанием стимулировать украино-российское противостояние, перенося его на исторические скрижали. Не особо «заморачиваясь» тем, что выставляют свою страну на профессиональное посмешище. На смех, который, повторю А. Луначарского, убивает тех, за чей счет происходит эта веселость.