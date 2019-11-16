16 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Так что – может и хорошо, что Вятрович уходит в «цирк под куполом» (так киевляне с любовью называют Верховную Раду)? Муза истории Клио хотя бы отдохнет от пятилетнего изнасилования…

Марьян Сидорив, , 01:23 — REGNUM Владимир Вятрович, экс-директор Украинского Института Национальной Памяти, более пяти лет беззаветно и исправно обряжавший музу истории Клио в антисоветское, антикоммунистическое и антироссийское боевое облачение, стал украинским парламентарием. Он заменил на этом посту (или в этом очень хлебном кресле?) патриотичную, но очень осторожную Ирину, жену экс-генпрокурора Юрия Луценко, которая предпочла лондонскую безопасность киевским заработкам. И сложила мандат…

Современный украинский тризуб

В Раде экс-директор найдет себе немало соратников, как по духу и идеям, так и по форме их проявления. Например, Никиту Потураева, чье истерическое выступление во время дебатов по земельному закону уже стало мемом украинского интернета. Но во время своей вынужденной паузы Вятрович времени не терял и изваял несколько видеосюжетов под общим названием «Истфакт», призванных объяснить широкой публике некоторые факты из украинской истории. Дело вообще-то нужное: «ликбез» (ликвидация безграмотности) еще никому не вредил. Но только ликбез сам должен быть грамотным. У Вятровича этого не получилось. Пример:

Второй выпуск «Истфакта» посвящен истории украинского герба — Тризуба. Вятрович в нем обещает рассказать, когда и как он стал украинским гербом и символом. Его историю в эпоху домонгольской Руси Вятрович рассказывает так: «Грушевский (известный историк и глава Центральной рады, т. е. спикер парламента — А.Г.) пишет большую статью (речь идет о статье «Державний герб України», опубликованой в ноябре 1917 года — А.Г.), в которой объясняет, что это знак Руси, который свяжет современную украинскую державу со временами Руси и подчеркнет ее преемственность». Но тризуб не был гербом Руси, «потому что государственных гербов тогда еще не существует, как явления. Тризуб на украинских землях появляется в X веке во времена Владимира Великого. Это родовой знак княжеского рода Рюриковичей, к которому принадлежало большинство правителей Руси. Тризубом помечалось их родовое имущество: украшения, деньги, печатки, кирпичи… Это изображение находят фактически во всех княжествах, которые были на территории современной Украины в X-XIII веках. Потом происходит раздел, усиливаются отдельные княжества, у каждого появляется свой герб. Тризуб исчезает, фактически до начала XXвека…».

Господа, это пишет еще недавно главный историк национальной памяти! Никакого единого «родового знака княжеского рода Рюриковичей» в истории не существовало. Каждый Рюрикович создавал свой «опознавательный знак», используя в качестве основы индивидуальный знак своего отца и дополняя его уже своими индивидуализирующими элементами — «опятнышами». К функции и методике герба это никакого отношения не имеет и куда больше похоже на «тамгу» — знак собственности у кочевых народов.

Первым пока известным опознавательным княжеским знаком на Руси был «двузуб» Великого Князя Святослава Игоревича, правившего в 945−972 годах. Знаков его деда, Рюрика, и отца, Игоря, пока не обнаружено, но все остальные тамги Рюриковичей — это тот же двузуб с различными опятнышами. Так у старшего (законного) сына Святослава, Ярополка (972−980), скорее всего скрытого христианина, между зубцами знака был размещен крест. Ярополк погиб в борьбе со своим братом Владимиром (980−1015), опятнышем которого был треугольник или вытянутая черта между зубьями «двузуба». Так появился тризуб. Причем его средний зубец, столь ярко вытянутый на монетах Владимира — это, скорее всего, знак его императорских амбиций, которые достойны отдельной саги.

Очень трогательная история с княжеским знаком произошла после смерти Владимира. В свое время, убив брата Ярополка, Владимир взял в наложницы его жену-гречанку, «ради красоты лица ее». Но Ирина была в это время уже «не праздна». Владимир признал своим родившегося Святополка, но последний, судя по всему, всю жизнь хранил память о настоящем отце. Потому что став Великим князем (1015−1016) он отказался от тризуба и вернулся к дедо-отцовскому «двузубому» варианту, водрузив христианский крест на левом зубце.

Святополк погиб в междоусобице с братом Ярославом (1018−1054), который в своей тамге вернулся к тризубу, использовав в качестве опятныша дополнения на центральном зубце (чаще всего круг). Но, что интересно, в дальнейшем победил «образ двузуба». Уже внуки Ярослава (Великие князья Святополк Изяславович и Владимир Всеволодович Мономах), как и их потомки, возвращаются именно к такой основе своего родового знака, используя как опятнышей изгибы и отростки зубцов.

Знак со временем упрощается и изменяется. Тамга последнего суверенного правителя Киева, князя Даниила Романовича Галицкого (1240) имел вид уже, скорее, буквы «I» с изогнутыми отростками» с обеих сторон.

Но в любом случае история «родовых знаков Рюриковичей» показывает генетическую связь их начертаний от времен Святослава и до самого монгольского нашествия. Можно даже выстроить убедительный хроно-типологический ряд таких знаков, что не так давно любопытно сделал киевский нумизмат Валерий Нечитайло.

С формально-методологической точки зрения профессор Грушевский допустил элементарную ошибку, вырвав артефакт из исторического контекста и исторического процесса. Гораздо грамотнее было бы, пожалуй, использовать идею «золотого плуга», упомянутую в ролике Вятровича. Да, плуг — это слишком не пафосно и приземленно. Ну и что? Зато убедительно! В гербе Ирландии используется образ золотой арфы с серебряными струнами — и ничего. В гербе Великобритании эта арфа с достоинством заняла место на третей четверти геральдического щита, рядом с пафосными и возвышенными английскими золотыми леопардами и шотландским золотым «львом восстающим».

Но, все равно, получилось хорошо. Граверы князя Владимира Великого были достаточно искусны, чтобы создать красивый и изящный образ. И они не виноваты, что те, которые спустя более тысячи лет живут на их земле, так безбожно и безграмотно используют их шедевр. Вятрович явно не понимает процесса развития княжеских знаков в Древней Русь. Ну да Бог с ним, это сложно. Но он, либо по невежеству, либо по политическом пристрастию, допускает элементарнейшие ошибки. Потому что «Это изображение находят фактически во всех княжествах, которые были на территории современной Украины в X-XIII веках» — это именно ошибка возбужденного политизацией ума экс-директора, вкладываемая в сознание общества. Древняя Русь — это территория от Карпат до Урала и от Балтийского моря до Крыма. Кроме Украины она включала в себя всю территорию современной Беларуси и значительную часть европейской России. А монеты с, пожалуй, самым красивым тризубом, Ярослав внимание-Мудрый, чеканил в Новгороде.

Так что — может и хорошо, что Вятрович уходит в «цирк под куполом» (так киевляне с любовью называют Верховную Раду)? Муза истории Клио хотя бы отдохнет от пятилетнего изнасилования…