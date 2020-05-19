Слепленные на скорую руку электронные инструменты по контролю за москвичами дают сбой за сбоем. Страдают от этого законопослушные и ответственные граждане. На все справедливые претензии, исходи они от автомобилистов, тех, кто переносит заболевание в легкой форме на дому, имеющих право работать, но из-за постоянных поломок официального сайта мэра не имеющих возможность реализовать свои конституционные права, у чиновников один ответ — москвичи сами виноваты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Дабы «не растекаться мыслью по древу и не пытаться объять необъятное», я оставляю за скобками данной статьи общеэкономические вопросы. Государство озвучило меры поддержки, на которые готово пойти, специалисты в зависимости от своей ангажированности объяснили, насколько они достаточны либо недостаточны. Но есть, казалось бы, совсем незначащие вещи, которые в реальности влияют на взаимоотношения власти и общества как минимум не меньше. А концептуальная и техническая непроработанность этих инструментов уж точно социального оптимизма народу не прибавляет.

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Так в чём же мы виноваты? Неужто в том, что уже после первого штрафа не имеющей возможности самостоятельно передвигаться женщине, одного из ставших достоянием широкой общественности случаев, в мэрии не посчитали нужным отреагировать на столь грандиозный провал их хваленой системы и, если верить соцсетям, не успели аннулировать прошлый штраф, как прислали новый.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

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Тут необходимо указать и на то, что десятки, а может, и сотни тысяч людей в возрасте оказались вне «ультратехнологичных» систем мэрии, да что там старики, разобраться в них не могут люди среднего возраста. Автор является свидетелем тому, как не старые и до некоторой степени знакомые с современными технологиями люди попадают впросак, клянут на чем свет «технологичного» мэра и жалуются на полное отсутствие консультативной поддержки.

Могут возразить, что, мол, есть волонтеры. Отдавая дань самоотверженности этих людей, стоит отметить, и опять-таки автор свидетель описываемых событий, их приходится ждать по неделе. Выходит, что и по этому направлению работа не поставлена.

Но самый грандиозный провал случился с системой электронных пропусков. Наспех запущенное приложение оказалось нерабочим, и не только требует постоянных обновлений, но и ручной модерации (переговоры с сотрудниками техподдержки сайта https://www.mos.ru/ имеются в распоряжении ИА REGNUM).

Вновь жизнь миллионов москвичей оказалась в руках не справляющегося с поставленной задачей узкого круга отвечающих за сайт людей. Конечно же, к ним претензий нет. Вопросы к тем, кто допустил подобное тогда, когда людям как никогда нужна работа. А уж о том, что это порождает острые конфликты, когда выясняется, что у гражданина по непонятным ему причинам недействителен пропуск или к нему не «привязан» проездной, и говорить не приходится.

Все свои провалы столичные власти компенсируют ужесточением репрессивных мер. Не побоюсь сравнить со знаменитым «шаг влево, шаг вправо». Не смог поставить приложение «социальный мониторинг» — департамент информационных технологий тут не при чём, сам виноват. Не смог привязать транспортную карту к QR-коду или продлить его — снова сам виноват, из-за карантина не смог подать в суд на неправомерные действия столичных чиновников — опять виноват.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа сотрудника полиции во время карантина. Москва

Далек от мысли публично обсуждать версии того, что будто нынешние действия столичных властей инспирированы элитными противниками нынешнего режима в целях окончательно озлобить жителей крупнейшей агломерации страны и доведенных до отчаяния людей вывести на бунт.

Но за что можно ручаться наверняка — столичные власти при соответствующем попустительстве окончательно обнажили свое управленческое банкротство, которое пытаются компенсировать новыми и новыми карательными мерами в отношении горожан. Вместо того, чтобы вспомнить накапливаемый десятилетиями опыт СССР по борьбе с эпидемиями, слепо копируются неэффективные, а порой и вредные западные подходы, которые путем экономического террора навязываются обществу.

Вызов, сделанный миру с помощью COVID-19, вне зависимости от того, будет ли (и если да, то насколько оно будет эффективным) расследование о том, как он появился, благодаря действиям властей ведет к ситуации, когда, перефразируя Ленина, «низы не захотят жить так, как им сейчас предлагают, а верхи не смогут хозяйничать и управлять, как прежде». Сейчас ситуация по понятным причинам поставлена на паузу, но то, как она будет разворачиваться, когда вся страна выйдет из карантина, вызывает нешуточные опасения.