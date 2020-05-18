Москва, , 12:47 — REGNUM Профессор РУДН Ирина Карабулатова оштрафована на 4 тыс. рублей из-за отсутствия мобильного приложения «Социальный мониторинг». Об этом 18 мая сообщает «Комсомольская правда».

Карабулатова является инвалидом первой группы с нарушением двигательных функций. Последний раз она покидала квартиру ещё до эпидемии коронавируса. Во время простуды домой на осмотр приехал врач и диагностировал ОРВИ, предложил пациентке подписать бумаги о соблюдении режима самоизоляции.

«Я получила письмо о штрафе, зашла в кабинет на сайте госуслуг. Я начала звонить всюду. За что?! Я уже год лежу в кровати. Оказалось, что это штраф за отсутствие у меня «Социального мониторинга», — рассказала она.

По словам женщины, о приложении ей врачи не рассказали, хотя в бумагах оно упоминается. Сумма штрафа составила 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, столичная прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ, касательно утечки данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение самоизоляции.