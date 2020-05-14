Пандемия коронавируса внесла изменения в привычный ритм жизни всех российских отраслей, в том числе и в систему образования. Уже с марта 2020 года российских школьников перевели на дистанционное обучение, а чуть позже начали говорить о возможности переноса и даже отмены ЕГЭ и ОГЭ. Чиновники призывали сохранять спокойствие и обещали действовать по обстоятельствам, однако экзамены были всё ближе, а ответа на вопрос о сдаче ЕГЭ и ОГЭ так и не было. Наконец, 13 мая чиновники дали официальный ответ по экзаменам.

ЕГЭ

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О 9-х классах

Первой «ласточкой» пандемии коронавируса стала отмена экзаменов по выбору для девятых классов. Чиновники решили освободить девятиклассников от сдачи экзаменов по выбору и оставить два обязательных экзамена — русский язык и математику. В качестве итоговой оценки за те предметы, которые школьники хотели сдавать в рамках ОГЭ по выбору, будет выставлена годовая отметка.

Однако и это не стало поводом для отмены тревоги. Учителя задавались вопросами о возможности проведения и организации ОГЭ, а школьники — о целесообразности подготовки к двум предметам в условиях их потенциальной отмены. Ответ был дан в Минпросвещения 13 мая: в дополнение к предыдущей отмене было принято решение отменить экзамены по русскому языку и математике. Таким образом, девятые классы получат в аттестат оценки, выставленные за учебный год, и не станут сдавать экзамены в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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С мая на июнь

Уже 21 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи ЕГЭ будут перенесены с конца мая на 8 июня. При этом он не исключил, что сроки сдачи будут впоследствии сдвинуты на более позднее время. Чиновник пообещал принять окончательное решение после майских праздников.

Вместе с тем замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что разговоры об отмене ЕГЭ преждевременны.

Ещё дальше

В майские праздники небольшой инсайд сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ. По словам собеседника агентства, российские власти рассматривают возможность переноса сроков сдачи ЕГЭ на июль-август 2020 года, а начало учебного года в вузах — на 1 октября. Он пояснил, что соответствующее решение может быть принято, исходя из эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Спустя два дня глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил о возможности переноса ЕГЭ на август-сентябрь, что внесло ещё большую сумятицу в ряды сдающих и принимающих экзамены.

Rosminzdrav.ru Михаил Мурашко и Татьяна Голикова

Официальный ответ

Однако 13 мая в Минпросвещения сделали заявление: 8 июня ЕГЭ не будет, а конкретные сроки проведения экзамена будут оглашены позднее. В ведомстве также подчеркнули, что в рамках проведения ЕГЭ число участников на аудиторию будет сокращено, а непосредственно перед экзаменом все помещения подвергнутся дезинфекции. При этом учащимся, которые не планируют поступать в вузы, будет разрешено получить аттестат с отметками по итогам года без необходимости сдавать ЕГЭ.

В тот же день врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе совещания президиума Российского союза ректоров допустил перенос сроков ЕГЭ на вторую половину июня. При этом он отметил, что правительству РФ предложили около шести сценариев проведения ЕГЭ в 2020 году.

Сроки обсуждаются, экзамены сокращаются, выпускные отменяются

В свою очередь Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Чуть позднее в Минобрнауки РФ назвали целесообразной идею проведения Единого государственного экзамена в дистанционном формате для маломобильных групп населения.

В интервью «Российской газете» от 13 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов и вовсе заявил, что школьники в 2020 году смогут сдать любое количество экзаменов, и ограничений только на два экзамена не будет.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Также чиновники решили отказаться от проведения последних звонков и выпускных в 2020 году. В Минпросвещения РФ рекомендовали регионам провести данные мероприятия в онлайн-режиме «из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей».

В школу по-новому

Как оказалось, изменения коснулись и школьных правил. Рекомендации по функционированию общеобразовательных организаций опубликовал Роспотребнадзор 13 мая.

Согласно новым рекомендациям, каждый класс должен заниматься в своём отдельном кабинете. Время начала уроков и перемен у каждого класса будет отличаться — это сделано для минимизации контактов между школьниками. Впрочем, под запрет попало и непосредственное общение между учащимися разных классов, а также школьныемероприятия в актовых залах и на спортплощадках.

Перед уроками рекомендуется проверять температуру у педагогов и школьников, а сами помещения дезинфицировать несколько раз в день. Работникам пищеблока рекомендуется работать в масках и перчатках. Будут упразднены и группы продлённого дня, а также дежурные вечерние группы.