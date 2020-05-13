Москва, 13 мая 2020, 13:22 — REGNUM Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по русскому языку и математике в 2020 году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — говорится в сообщении.
Ранее для девятых классов также были отменены экзамены по выбору.
Таким образом, девятые классы в 2020 году полностью освобождены от сдачи экзаменов. Отметки по предметам будут выставлены на основании годовых оценок.