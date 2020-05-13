Недавняя статья ИА REGNUM о тотальной застройке Звенигорода, вызвала ряд возражений со стороны Мособлархитектуры. Любезно соглашаемся опубликовать комментарий подмосковных властей, и вместе с тем предоставляем право заместителю председателя центрального совета ВООПИиКЕвгению Соседову его коллегам Максиму Богомолову из Дружины охраны природы МГУ и Марии Урановой из Звенигородского отделения ВООПИиК, ответить на поставленные чиновниками вопросы.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Стройка

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«Разработка Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области (далее — ПЗЗ-2020) осуществлялась в целях приведения ранее утвержденных Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Звенигород Московской области и Правил землепользования и застройки сельских и городских поселений Одинцовского муниципального района (далее — ПЗЗ-2018) в соответствие Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, актуальным сведениям ЕГРН и внесенным изменениям в Градостроительный кодекс РФ», — Мособлархитектура.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Новостройка

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«Данное утверждение не соответствует действительности. Во вновь утвержденных ПЗЗ обнаружены существенные расхождения между сведениями ЕГРН и установленными территориальными зонами.

Например, участки 50:20:0010112:1838, 50:20:0010112:1832, 0010336:31289, расположенные в границах ООПТ «Леса Серебряноборского лесничества» общей площадью 62,2 га, по ПЗЗ отнесены к землям населённых пунктов, к зоне Р-1.1 и заштрихованы как имеющие наложение данных ЕГРН и данных гослесфонда, однако согласно ЕГРН данные участки относятся к землям лесного фонда.

Или земельный участок в пойме Москвы-реки у Саввино-Сторожевского монастыря с к.н. 50:49:0020202:8 общей площадью около 36,4 га, согласно сведениям ЕГРН, отнесен к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Однако в ПЗЗ он включен в зону O-4 «зона объектов отдыха и туризма» с градостроительным регламентом, допускающим застройку 75% площади земельных участков и возведение объектов капитального строительства до 3 этажей.

Пойма напротив усадьбы Поречье Медведников с к.н. 50:49:0010110:2659, 50:49:0010110:2686, 50:49:0010110:3172, 50:49:0010110:3171 общей площадью около 142 га, согласно сведениям ЕГРН, отнесена к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Однако в ПЗЗ она включена в рекреационно-жилую зону Р-3.3 и КУРТ-68, допускающие ее масштабную застройку.

Таких примеров еще много. Обратных ситуаций, когда согласно сведениям ЕГРН на участке строить можно, а в ПЗЗ установлена зона, запрещающая строить — не обнаружено.

Кроме того, границы ООПТ «Долина реки Сторожка» в ПЗЗ не соответствуют Постановлению исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов от 18.04.1966 №341/8. Согласно данному постановлению, границы ООПТ «Долина реки Сторожки» проходят от устья реки Сторожки до дома отдыха Кораллово вдоль русла реки Сторожки и включают в себя долину шириной 2 км и длиной 12 км.

При этом в ПЗЗ нанесены иные границы, из которых исключены наиболее ценные с экологической и историко-культурной точки зрения участки вокруг монастыря и скита преподобного Саввы», — Евгений Соседов.

Саввино-Сторожевский монастырь

«В разработанных ПЗЗ-2020 сохранено градостроительное зонирование, установленное в ранее утверждённых ПЗЗ-2018 городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района и го Звенигород, разработка которых осуществлялась с учетом утвержденных генеральных планов», — Мособлархитектура.

«Данное утверждение не соответствует действительности. Например, пойма Москвы-реки напротив монастыря (Шиховское поле), участок с к.н. 50:49:0020104:1492 площадью 99 га. По утвержденным ПЗЗ Звенигорода поле было включено в зону МФ-2, предполагавшую хотя бы частичное сохранение природного ландшафта. В проекте ПЗЗ Одинцовского округа, который обсуждался на слушаниях — в зону МФ-14, однако в утвержденных ПЗЗ — уже в зону жилой застройки Ж-2, которая предполагает более плотную жилую застройку без сохранения природного ландшафта», — Евгений Соседов.

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«Утверждения о том, что ПЗЗ-2020 предусматривают тотальную застройку самых ценных культурных ландшафтов: поймы Москвы — реки с обеих сторон напротив Саввино-Сторожевского монастыря; поймы между усадьбой Введенское и Верхним Посадом с видом на Городок; участков с вековыми дубравами в долине реки Сторожки между скитом преподобного Саввы и деревней Дютьково, где творил С. Танеев, которые писал И. Левитан и воспевал А. Пушкин; парка и поймы напротив усадьбы Поречье Медведниковых; берега реки вокруг дома — музея М. Пришвина в Дунине — не соответствуют действительности», — Мособлархитектура.

«Данный тезис Мособлархитектуры является откровенной ложью. Все перечисленные участки в ПЗЗ включены в территориальные зоны, позволяющие вести их масштабную застройку.

Пойма Москвы-реки у монастыря — в зону О-1, О-2 и О-4;

пойма напротив монастыря — в зону Р-1 и Ж-2.6;

пойма между Введенским, Верхним Посадом и Городком в зоны КУРТ-66 и КУРТ-70, позволяющие вести застройку без обсуждения проектов на публичных слушаниях; заповедные участки долины р. Сторожки вблизи скита преподобного Саввы — в зоны СХ-2, Р-1, О-3 и О-4;

Пойма напротив усадьбы Поречье Медведниковых — в Р-3.3 и КУРТ-68, парк усадьбы — частично — в Ж-2.6, частично в КУРТ-67 (допускающий строительство до 7 этажей!);

Берег реки с Рубежом обороны Москвы 1941 г. и археологическим комплексом вблизи дома-музея М.М.Пришвина в Дунине — в зону Ж-2.6», — Евгений Соседов.

Цитата из видео на YouTube Усадьба Поречье Медведниковых

«В ПЗЗ-2020 отображены утвержденные в установленном порядке территории объектов культурного наследия (ОКН), зоны их охраны и защитные зоны в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Никакой застройки в зонах охраны, защитных зонах ОКН не планируется», — Мособлархитектура.

«Данный тезис является лукавством и не соответствует действительности. Из перечисленных выше объектов утвержденные границы территории имеет лишь усадьба Поречье Медведниковых, причем данные границы утверждены специально под планируемую застройку, большая часть усадебного парка оказалась вне данных границ.

Зоны охраны не утверждены ни у одного памятника в Звенигороде и его окрестностях! При этом необходимо отметить, что проекты зон охраны указанных объектов культурного наследия уже неоднократно разрабатывались за средства бюджета Московской области за последние десятилетия, проходили государственную историко-культурную экспертизу и получали необходимые согласования, однако правительством Московской области не утверждались. Одним из противников их утверждения как раз является Мособлархитектура.

В ПЗЗ отражены временные защитные зоны ОКН, которые устанавливаются автоматически. Однако ширина данных зон составляет от 100 до 200 метров и практически никак не защищает рассматриваемые территории, все поймы Москвы-реки остаются «оголенными». Защитными зонами частично накрыт лишь парк усадьбы Поречье Медведниковых и территория вблизи дома-музея М.М. Пришвина. Однако имеются проекты, обосновывающие сокращение этих зон путем установления там режимов зоны регулирования застройки. Всё это наглядно видно на карте ЗОУИТ, которая является частью ПЗЗ», — Евгений Соседов.

«Зоны парков (Р-1) предусматривают комфортные условия использования территорий для отдыха жителей в парках Подмосковья. Указанные в статье ссылки на застройку 75% территорий парковых пространств неправомерны.

Варвара Каминская Дом-музей М.М. Пришвина (Москва и Московская область, Звенигород, деревня Дунино)

В целях качественных и безопасных условий использования парковых пространств, ПЗЗ-2020 в указанных зонах Р-1 разрешается строительство объектов различных инфраструктур, непосредственно связанных с эксплуатацией парков (объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры, объекты культурно-досуговой деятельности, занятий спортом)», — Мособлархитектура.

«Данный тезис не соответствует действительности. В соответствии с текстовой частью ПЗЗ (лист 282) в зоне парков Р-1 допускается капитальное строительство до 3 этажей с застройкой 75% площади земельных участков, что является очень плотной застройкой.

Допускается использование участков для строительства объектов очень широкой направленности, не имеющей ничего общего с созданием парков: коммунальное обслуживание, административные здания, объекты культурно-досуговой деятельности.

В зону Р-1, например, включены обширные участки в пойме р. Сторожки (ООПТ «Долина р. Сторожки») между скитом преподобного Саввы и деревней Дютьково с музеем Танеева», — Евгений Соседов.

«Территории под комплексное и устойчивое развитие территории (КУРТ) установлены в ПЗЗ-2020 в соответствии с уже существующими видами разрешённого использования земельных участков (ВРИ), на основании ПЗЗ-2018 и утверждённых генеральных планов и не предусматривают дополнительное увеличение застройки.

Висарик Дом композитора С. И. Танеева в деревне Дютьково в окрестностях Звенигорода

При этом, границы КУРТ устанавливают в дальнейшем контроль за использованием территорий посредством соответствующих договоров о КУРТ, заключаемых между правообладателем и органами власти», — Мособлархитектура.

«Данная информация не соответствует действительности. Зоны КУРТ в ряде случаев установлены вопреки существующим видам разрешённого использования земельных участков (ВРИ).

Например, как уже указывалось выше, пойма напротив усадьбы Поречье Медведников с к.н. 50:49:0010110:2659, 50:49:0010110:2686, 50:49:0010110:3172, 50:49:0010110:3171 общей площадью около 142 га, согласно сведениям ЕГРН, отнесена к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Однако в ПЗЗ она включена в рекреционно-жилую зону Р-3.3 и КУРТ-68 (участки 50:49:0010110:3172, 50:49:0010110:3171), которые допускают ее масштабную застройку.

Более того, в соответствии с Градостроительным кодексом при дальнейшем освоении зон КУРТ не требуется проведения публичных слушаний и выявления мнения жителей. Очевидно, что участки включаются в эти зоны именно с целью обойти мнение населения и общественности. Доверия к органам власти в данной ситуации нет», — Евгений Соседов.

«Во исполнение поручений Президента РФ В.В. Путина в ПЗЗ-2020 отображены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО), устанавливающие запрет и ограничения по использованию территорий в границах зон ЗСО. Указанные ограничения утверждены решением исполнительных комитетов Московского и областного Совета Народных Депутатов от 17.04.1980 г. № 500−1143», — Мособлархитектура.

«В ПЗЗ не отображены границы ЗСО по нормативным актам федерального уровня. Это касается постановлений Совнаркома РСФСР 1940, 41, 71 года, ряда других нормативных актов, которые устанавливают зоны санитарной охраны Рублевского и Западного водозаборов в верховьях Москвы-реки и по ее притокам. В декабре прошлого года было принято совместное постановление С. Собянина и А. Воробьева, где они заявляют о том, что старые советские нормативы, защищающие водозабор, признаются недействующими. Единственный акт, который они признают действующим, это решение исполкомов Моссовета и Мособлисполкома от 1980 года. Но данное решение распространяется только на территорию бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы, то есть лишь на малую часть Одинцовского округа, примерно до села Знаменское. Звенигород и его окрестности оказываются уже вне этих границ, то есть застройка звенигородских пойм им не ограничена», — Евгений Соседов.

Mosreg.ru Сергей Собянин и Андрей Воробьев

«Правоприменение ПЗЗ-2020 содержат требование о приоритете запретных и ограничительных режимов зон ЗСО над градостроительными регламентами земельных участков. Утверждённые Советом Депутатов го Одинцово ПЗЗ соответствуют всем требованиям, установленным законодательством», — Мособлархитектура.

«Поскольку правительство Московской области решило не применять нормативные акты советского периода, устанавливающие границы ЗСО, то не очень понятно, о каких ограничительных режимах идет речь», — Евгений Соседов.