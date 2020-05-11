Вновь заговорили о переводе «апартаментов» из коммерческой недвижимости в жилье. В этот раз за «снаряд» взялись сенаторы. Созданная при комитете Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике рабочая группа занялась совершенствованием механизмов защиты прав граждан — приобретателей «апартаментов». Ею был разработан законопроект, которым устанавливается правовой статус данных объектов как новых видов недвижимости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявил глава комитета Олег Мельниченко, «спрос на такие помещения растет день ото дня, и сейчас указанный сегмент рынка недвижимости уверенно конкурирует по ценам с квартирами в многоквартирных жилых домах. Но строительство и продажа гражданам для постоянного проживания «апартаментов» порождает значительное количество проблем, во‑первых, для самих граждан, которые не могут зарегистрироваться по месту жительства в нежилых помещениях. Во‑вторых, ряд проблем возникает и у городских властей, поскольку проживающие в «апартаментах» граждане не обеспечиваются объектами социальной инфраструктуры», — пресс-служба СФ.

Объясняя необходимость изменения статуса нежилых помещений, сенатор сослался на мировой опыт. По его словам, развитие городов демонстрирует востребованность мультиформатного развития территорий. И подчеркнул, что «нельзя игнорировать объективные процессы развития городов и блокировать развитие нового сегмента недвижимости — многофункциональных зданий и многофункциональных зон». «В связи с этим весьма важно установить правовой статус «апартаментов» и зданий, в которых они расположены». А также позволить обеспечить жилищные права граждан, проживающих в «апартаментах».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Пока законопроект не опубликован, обсуждать что-то еще, кроме изменения правового статуса, не имеет смысла. Но поскольку это не первая попытка, предположить самое худшее, что принесут эти поправки москвичам в случае, если не будет ничего, кроме юридической составляющей, мы вправе.

Так что же такое апартаменты? Как любезно сообщает Википедия«Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — квартира) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В словаре Ушакова понятие «апартамент» — комната, преимущественно большая, покой. В Европе апартаментами принято называть помещение, включающее одну и более комнат для аренды или покупки.

На рынке недвижимости и гостиничных услуг для зданий с апартаментами закрепилось название апартамент-отель (апарт-отель). Апартамент-отель — комплекс номеров квартирного типа с возможностью аренды и полным набором гостиничных услуг. Обычно апартамент оборудован кухней и ванной комнатой».

Кроме того, необходимо учитывать, что к «апартаментам» как к месту временного пребывания предъявляются менее жесткие строительные и санитарные нормы. На нежилые помещения не распространяются требования по качеству коммунальных услуг. Например, для жилья существуют обязательные требования к температуре в комнатах в холодное время года (18−20 градусов), тогда как для «апартаментов» таких требований нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Еще одним отличием «апартаментов» от жилья, является уровень инсоляции, если квартира должна освещаться солнечным светом не менее двух часов в день, то для нежилой недвижимости таких ограничений нет. Как собственно нет и обязательств застройщика построить необходимую социально-бытовую инфраструктуру. Строя апартаменты, девелоперы не обременены и другими требованиями, которые предъявляются к местам постоянного пребывания.

Не будем забывать и о том, что существенная экономия при покупке «апартаментов», в итоге оказывается «пирровой», поскольку плата за «коммуналку» в них существенно выше. Покупатели «апартаментов» не будут иметь права ни на какие жилищные субсидии и льготы или налоговый вычет. При этом налог на имущество, который вычисляется на основе кадастровой стоимости помещения, будет выше.

Можно и дальше перечислять проблемы, которые вместе с «апартаментами» приобрели их владельцы, и никакие плюсы в виде свободной планировки, или апарат-отелей, предоставляющих широкий спектр услуг, вышесказанного изменить не смогут. Очевидно, что в нашей стране их покупают из-за отсутствия средств на постоянное жилье. Что же получат москвичи в случае изменения их статуса?

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Для горожан ухудшится и без того невысокое качество жизни. При том, что никто не затрудняет себя строительством социальной инфраструктуры — попробуйте в час пик выбраться из «замкадья» или попасть в поликлинику — и прочая, и прочая. Москва продолжает сверхуплотняться, в случае принятия столь косметической новации девелоперы не откажутся построить картонные домики, а сады, школы и прочее скинуть на городские власти. В столице не осталось свободного клочка земли и застраиваются последние промзоны, где мэрия, если у нее вдруг появится такое желание, возведет необходимую инфраструктуру?

В заключение отмечу, что инициатива сенаторов появилась как нельзя кстати. Вновь за сверхприбыли и издержки крупного бизнеса заплатят граждане.