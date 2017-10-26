Игорь Свирин, , 15:57 — REGNUM

В Минстрое озаботились правовым статусом апартаментов и подготовили законопроект, по которому можно будет перевести нежилые помещения в разряд апартаментов, а уже построенным апартаментам присвоить статус жилых помещений в многоквартирных домах.

Выступить с такой законодательной инициативой чиновников вынудил бум строительства подобного рода недвижимости, который, в свою очередь, вызван тем, что не обеспеченные социальной инфраструктурой апартаменты с их более мягкими требованиями по СанПинам и СНиПам зачастую оказываются значительно дешевле обычных квартир.

И это нисколько не удивительно, ведь под такие проекты нужны меньшие по площади участки земли, не требуется дополнительных расходов на возведение социальных и культурно-бытовых объектов, а также их подключение к сетям. А то, что подобные проекты приводят к чрезмерным нагрузкам на всё ту же инфраструктуру, как бы остается вне поля зрения. Как же, это ведь временные помещения, и их собственники в поликлиники «не ходят», машины у подъезда «не ставят», да и детские игровые и спортивные площадки их обитателям также «не нужны».

Из отчётов чиновников становится понятно, что быстро смекнувшие о выгодах данного строительства девелоперы развернули активное строительство апартаментов. Да и граждане активно скупают такую недвижимость. По всей видимости, процесс уже приобрёл неуправляемый характер. Можно предположить, что не за горами времена, когда мы увидим массовые выступления граждан, требующих постоянной регистрации и связанных с нею социальных благ: школ, больниц и прочего.

В контексте данной инициативы строительного ведомства стоит присмотреться к ситуации в этой сфере в Москве. Как многие прекрасно осведомлены, строительный бум начала XXI века обрушился на москвичей катком уплотнительной застройки. Не отрицая объективной необходимости в строительстве нового жилья, все же стоит отметить, что во главу угла тогда были поставлены экономические интересы стройкомплекса, который, раз разогнавшись, не может остановиться и по сию пору, о чём мы расскажем ниже. Так вот, девелоперы, не мудрствуя лукаво, сначала застроили все зарезервированные в прошлом Генплане под развитие городской инфраструктуры территории, после чего перешли к активному строительству во дворах москвичей.

Подобный строительный волюнтаризм не мог продолжаться до бесконечности. Протестующим против точечной застройки москвичам пришлось разобраться не только в российском законодательстве и градостроительстве как таковом, но и в различных технических и правоприменительных документах, регулирующих строительную отрасль, инсоляции, площади придомовой территории многоквартирных домов, уровне шума, обеспеченности инфраструктурой и так далее. Волна возмущения (а тут надо заметить, что эта ситуация типична для всех территорий, где строительство жилья приносит ощутимую прибыль) вынудила власти и девелоперов искать новые способы утоления аппетитов стройкомплекса.

Тогда-то и появились апартаменты как помещения, не предназначенные для постоянного проживания, а, следовательно, не требующие строгого соблюдения тех норм, которые применяются при строительстве постоянного жилья. Мы не утверждаем, что это единственная причина возникновения такого феномена, как апартаменты, наверняка есть люди, которые используют их по прямому функциональному назначению. Однако недвусмысленные высказывания ответственных лиц из Минстроя России о том, что этот вид недвижимости массово используется как место постоянного проживания, позволяют предположить, что наша интерпретация имеет право на существование.

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Теперь же, собственно, о Москве. И тут не лишним будет напомнить, что нынешний градоначальник Сергей Собянин, заняв должность мэра, клятвенно обещал решить проблему уплотнительной застройки. Либо волевыми усилиями мэрии, либо, что кажется наиболее вероятным, из-за того, что закончилась свободная земля, но в существующем до того виде уплотнительная застройка действительно почти сошла на нет.

Но тут на москвичей обрушилась новая напасть — те самые апартаменты. Относительно ситуации в столице, как представляется, у этой проблемы есть два аспекта.

Первый — это то, что апартаменты являются местом временного проживания, а, следовательно, не нуждаются в детских садах, школах, поликлиниках, парковках, что оказалось на руку и девелоперам, и чиновникам. Для первых это значительно удешевляет строительство и повышает ценовую привлекательность для потенциальных потребителей. А вторых освобождает от необходимости заниматься обеспечением такой недвижимости инфраструктурой.

И второй, куда более интересный для нас, рядовых москвичей, аспект, а именно — строительство тех же самых апартаментов, но уже под видом транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Напомним, что ТПУ, согласно Градостроительному кодексу, не что иное, как «транспортно-пересадочный узел — комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой».

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Выше уже было сказано, что сменивший Юрия Лужкова на посту мэра Сергей Собянин, обещал уплотнительную застройку прекратить. Только кроме обязательств перед москвичами у властей есть и более значимые для них обязательства пред Стройкомплексом. Осмелимся заявить, что точечная застройка не была прекращена, ей лишь сменили имидж. Для чего, был разработан крайне необходимый для преодоления транспортных проблем города проект строительства ТПУ.

И вот по воле столичных чиновников ТПУ из утилитарных объектов транспортной инфраструктуры превратились в некие центры делового и досугового притяжения, а также обросли значительным количеством жилья. Тех самых апартаментов, которые не требуют таких огромных вложений на социальную инфраструктуру, как жилье, что называется «и волки сыты и овцы целы».

Нет, конечно же, мы, граждане, понимаем, что у каждого проекта есть своя экономика, одним образом построенная в социалистическом государстве и иным — в капиталистическом. Безусловно, город должен изыскивать средства на решение как насущных проблем, так и на развитие. Конечно же на преодоление транспортного коллапса нужны немалые средства.

Но вдумайся, уважаемый читатель: по планам мэрии до 2020 года в Москве должно быть построено 273 ТПУ. В части из них возведут торговые центры, как, например, на территории ТПУ «Тропарёво», который, по утверждению местных жителей, после строительства конечной на текущий момент станции метро «Саларьево», где располагается перехватывающая парковка и также возводится ТПУ, власти вознамерились построить лишь для того, чтобы легализовать ТЦ на его территории. А непременным атрибутом других пересадочных узлов становятся те самые комплексы апартаментов, которые Минстрой намерен приравнять к полноценному жилью.

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Получается, что в ближайшее время в Москве появятся десятки тысяч людей, которые будут требовать не только фактом своего присутствия, но и на законных основаниях, всех тех благ, которые имеют москвичи, являющиеся счастливыми обладателями жилой недвижимости. Да вот только в планах мэрии трудно найти упоминания о том, что для собственников апартаментов, которые вскорости станут квартирами, будут построены дороги, школы, поликлиники и прочее необходимое для жизни.

Выходит так, что под очередные громкие заявления о работе на благо москвичей власти в лице мэрии Москвы и крупный бизнес решают свои проблемы и обогащаются за счёт рядовых граждан. А нам рядовым гражданам остаются лишь нескончаемые очереди в поликлиниках, растянутое на годы ожидание очереди в детских садах, стояние на одной ноге в общественном транспорте, и не прекращающиеся парковочные войны.