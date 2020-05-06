Число зараженных коронавирусом американцев превысило 1,2 миллиона, уровень безработицы приблизился к показателям времен Великой Депрессии, до президентских выборов осталось полгода. На этом фоне Дональд Трамп и его команда запустили информационную кампанию, обвиняя Китай в халатности и замалчивании эпидемии, что привело к гибели сотен тысяч человек и громадному урону для мировой экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Глава США призвал разведку добыть доказательства вины Китая в пандемии, госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Пекин виноват в распространении пандемии и что у США имеются «огромные доказательства» его вины.

заявил, что Пекин виноват в распространении пандемии и что у США имеются «огромные доказательства» его вины. Американские СМИ сообщают — Китай намеренно скрыл информацию о начале эпидемии коронавируса, что привело к разрушительным последствиям во всем мире. Против Пекина может быть выдвинуто обвинение в «преступной халатности, которая подвергла риску другие страны». Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Эспер не исключает возможности размещения в китайских лабораториях «международных инспекторов».

не исключает возможности размещения в китайских лабораториях «международных инспекторов». Трамп обсуждает возможность лишить Китай «суверенного иммунитета», что даст возможность всем желающим подать в американский суд на КНР за «причиненный ущерб».

Представители Китая резко отвергают обвинения, называя их нелепыми и лишенными оснований.

Так выглядит нарастающая в последние недели информационная война между Вашингтоном и Пекином. Ставки очень высоки — на кону не только сотни миллиардов долларов потенциальных компенсаций «за причиненный ущерб». Именно сейчас решается, какое место США и Китай займут в посткоронавирусном мире.

Рукотворен ли COVID или нет, зародился ли он случайно в природе или вырвался из лаборатории Китая или США — вопрос к специалистам. Наверняка в ближайшие месяцы дефицита высказываний по этим вопросам не будет.

Цель пропагандистской кампании США

С точки зрения пропаганды, идея обвинить Китай в появлении коронавируса — довольно удачна. Продвигать обвинительную риторику в массы США помогает привычка людей искать виноватых в невзгодах вовне. Зачем признавать собственную глупость, халатность, а также несовершенство родной системы управления, когда можно заняться увлекательным поиском внешнего врага и списать на чьи-то происки собственный бардак?

Russian.news.cn Китай. Медицинский персонал оказывает помощь пациенту, заболевшему COVID-19

США не только бьют по репутации набирающего силы конкурента, ограничивая его возможности на мировой арене. В перспективе Вашингтон может попытаться устроить Китаю «вирусный трибунал», публично и в составе представительной международной комиссии осудить Пекин «за причиненные миру страдания». Надежные доказательства не требуется — достаточно с уверенным видом показать спутниковые снимки, пробирку с порошком и сообщить, что железобетонные улики есть, но они столь важны, что предъявить их нельзя.

Без сомнения, обвинения в адрес Китая подхватят не только ближайшие союзники США, но и ряд относительно нейтральных стран. Особенно если дискуссия вокруг этой темы потенциально позволит отказаться от выплат многомиллиардных долгов, ранее взятых у Поднебесной.

Для стран Туркестана возможность заручиться поддержкой США и отказаться гасить долги перед КНР, сославшись на необходимость компенсировать нанесенный коронавирусом вред, может быть интересна в теории, но не на практике.

Подобный маневр приведет к серьезному ухудшению отношений с Китаем, восстановить которые быстро вряд ли получится. Иметь же Пекин в числе врагов — перспектива не самая приятная. США однажды уйдут, занятые очередным кризисом, а растущий и обозленный Китай останется рядом.

Реакция Китая

Рост антикитайских настроений Пекин воспринимает как серьезную угрозу. По данным Reuters, недавно на стол Си Цзиньпину лег доклад связанного с министерством безопасности КНР Института современных международных отношений. Описывая перспективы развития событий, китайские аналитики утверждают, что при реализации негативного сценария, ситуация может вылиться в американо-китайскую войну.

В ситуации растущей синофобии и сгущающегося запаха серы и пороха Пекин пытается активно противодействовать информационной кампании США.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что утверждения об «утечке» коронавируса из биолаборатории в городе Ухань лишены каких бы то ни было доказательств, китайская газета The Global Times вторит дипломату, требуя от США предъявить миру доказательства:

fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Раз уж Помпео заявил, что его обвинения подкрепляются «колоссальным объемом доказательств», пусть он предъявит эти доказательства миру, а в особенности американскому обществу, которое он все время пытается обдурить … Правда в том, что у Помпео нет никаких доказательств».

Одними оправданиями Китай не ограничился. Китайские пропагандисты напомнили об «Испанке» — эпидемии гриппа, жертвами которого в 1918—1920 годах стали десятки миллионов человек. Пандемия началась в США, но никто им претензий не предъявлял и компенсаций не требовал. В качестве одной из контрмер Пекине решил использовать утверждение о возможной причастности армии США к производству биологического оружия и пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, а местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. «Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества <…> и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения».

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Реакция Китая непосредственно затрагивает интересы ряда стран СНГ, включая Грузию, Казахстан и Украину. В этих странах при непосредственной финансовой поддержке США действуют биолаборатории.

Деятельность данных организаций уже давно является темой для критики со стороны России. Москва считает, что референс-лаборатории в СНГ работают с особо опасными инфекциями неподконтрольно для местных властей.

Выступая в апреле, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «в подобных лабораториях могут вестись работы по созданию и модифицированию возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях».

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В свою очередь представители лабораторий утверждают, что исследования, проводимые в них, не носят военного характера. В то же время экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, критикуя работу лаборатории Лугара (Грузия), ранее рассказывал, что специалисты, работающие там, запатентовали такие мирные разработки как беспилотный летательный аппарат для распыления заражённых насекомых, предназначенный для распыления заражённых насекомых над территорией, занимаемой противником, а также боеприпас, начиненный биологически зараженным материалом, предназначенный для проведения диверсий.

Особо критики упирают на то, что референс-лаборатории работают не просто на средства США, Канады и Великобритании, но напрямую контролируются американскими дипломатами и офицерами. К примеру, по официальным данным, за последний год Национальный центр особо опасных инфекций Казахстана посетили 10 официальных представителей военных ведомств США и Германии. Работу самого центра курирует посольство США в Казахстане, глава Отдела по сокращению угроз безопасности подполковникСтивен Колдер и подполковник медицинской службы ВВС США Дэниэль Сингер. Критика в отношении биолабораторий вынудила отреагировать МИД Казахстана. Дипломаты утверждают, что «в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств». По мнению Астаны, наличие лаборатории «отражает уровень развития государства и его способность оперативно реагировать на биологические угрозы».

msykos Министерство иностранных дел Казахстана

Биолаборатории с военными США, частные подрядчики, изучающие патогены, включая летучих мышей и коронавирусы… что может быть лучше для китайской пропаганды, стремящейся нанести ответный удар по США?

Первые публикации, соответствующие тезисам, уже появились на китайских площадках. Проходной материал на Sohu.com одного из малоизвестных блогеров, связывающий деятельность американских лабораторий в Казахстане с появлением коронавируса, может стать первой ласточкой в длительной информационной войне, полем которой станут и страны Туркестана.

Антикитайская информационная операция США в Туркестане

Противостояния между Китаем и США в Туркестане — процесс далеко не новый, в последние годы конкуренция не только усилилась, но и стала приобретать иные формы. Борьба ожесточилась.

Примером тому можно считать реализуемую в последние годы пропагандистскую кампанию США на тему «Китай грубо нарушает права уйгуров». Серия мероприятий должна была стимулировать сепаратистские процессы внутри КНР, а также привести к росту синофобских настроений за рубежом, подпитывая образ Китая как страны-угрозы, стремящейся подавить, захватить, уничтожить любых непохожих.

В идеале успешная реализация инициированной США информационной операции должна была затруднить дальнейшее усиление КНР на внешнеполитической арене, увеличив риски и издержки.

В 2019 году обострившаяся конкуренция США и КНР стала причиной для беспокойства властей Казахстана и Киргизии: антикитайские пропагандистские игры США в Туркестане — «Китай угнетает мусульман» — начали приобретать неприятные для местных элит формы.

США оседлали традиционные для местных жителей синофобские настроения и разогрели их. Современные медиатехнологии, помноженные на щедро предоставленные ресурсы и созданную за 30 лет сеть лояльных местных организаций, дали результат — антикитайские протесты оформились и вылились на улицы.

Участники акций требовали скорейшего выдворения граждан Китая из стран, а также прекращения сотрудничества с КНР. Китайцев винили в желании отнять у местных жителей землю и невест, подчинить местные власти и уничтожить природу. Непосредственными исполнителями на местах были сотрудники ряда финансируемых США СМИ, неправительственных организаций, а также члены националистических движений.

Примечательный состав, не так ли? Такие же «сборные», состоящие из активистов, блогеров и радикальных националистов, хорошо знакомы по политическим акциям на Украине, в Грузии, Молдавии, а также Гонконге.

В результате дошло до случаев непосредственной агрессии в отношении представителей китайского бизнеса, действующего в регионе. Обеспокоенный Пекин непублично донес до местных властей настоятельное пожелание прекратить антикитайскую пропаганду.

Киргизские власти оказались в сложной ситуации. Надо было удержать от разрушения и без того не самые лучшие отношения с крупнейшим кредитором — Китаем и при этом не поссориться с США, деньги которых тоже были нелишними.

Случившееся для официального Бишкека стало открытием — к внутриполитическим играм тут привыкли, но чтобы кто-то из внешних игроков бесцеремонно использовал территорию страны в своих целях… Это было ново, неприятно и опасно.

Одно дело — торговать лояльностью, изящно балансируя между интересами геополитических игроков и извлекая из этого бонусы для себя и страны, другое — оказаться в роли территории, на которой ведутся боевые действия.

Администрация президента Киргизии приказала подконтрольным СМИ прекратить синофобские публикации, американского посла Дэвида Лу обвинили во вмешательстве его подчиненных во внутриполитические процессы, местные спецслужбы слили в СМИ подробности работы американских агентов влияния во время антикитайских митингов.

Принятые меры принесли результат. Интенсивность публичной антикитайской работы в Киргизии и Казахстане заметно снизилась. Митинги против КНР сошли на нет, а киргизские интернет-активисты вновь сосредоточились на проблемах экологии, домашнего насилия и коррупции.

Страны Туркестана: Китай и Россия против США

Нынешняя ситуация с коронавирусными спорами и нарастающей конкуренцией между США и Китаем может вновь поставить страны Туркестана в сложное положение.

В случае дальнейшей политизации темы коронавируса и роста политических ставок, работа биолабораторий в странах СНГ может оказаться в центре внимания и стать предметом жесткой критики.

Чтобы это произошло, железные доказательства не потребуются. Такие приемы аргументации, как «highly likely» и «пробирка Пауэла», могут быть применены и против их авторов.