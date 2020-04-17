Москва, , 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на возросшую в последнее время активность Вашингтона в этом направлении, отметив, что, по имеющейся информации одной из таких биолабораторий Лугара в Грузии недавно побывали высокопоставленные представители Пентагона, которые предложили грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований.

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«Мы, естественно, не можем игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасными биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Джеффри Сильверман заявлял, что информация об опытах над людьми и разработке биологического оружия в биолаборатории США Лугара в Тбилиси является лишь верхушкой айсберга. По его словам, здесь проводятся и более опасные опыты. Так, в частности, в этом направлении в Грузии работают также тбилисский центр Элиава и лаборатория в Кутаиси, где изучается бубонная чума. Только руководят этими работами не американцы, а специалисты британского министерства обороны. Все эти лаборатории, подчеркнул Сильверман, скоординированы между собой.

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