Скандал, стоивший должности министру Саратовской области Олесе Горячевой, лишь обнажил имеющуюся проблему с обеспечением средствами индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. В цепочке «производитель — больница» появилась чрезмерная прослойка из продавцов, которые зарабатывают на перепродаже медицинских масок, ставших в прямом смысле слова на вес золота. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Буквально месяц назад широко распространяемая информация о полезности имбиря привела к его резкому удорожанию. Некоторое время на фоне повышенного спроса стоимость продержалась на уровне нескольких тысяч рублей за килограмм, но на сегодня цена откатилась на прежний уровень.

Ситуация с медицинскими масками чем-то напоминает ситуацию с имбирем. Начальная цена контрактов определяется методом сопоставимых рыночных цен, то есть через анализ рынка. Изучив предложения, медучреждения приобретают товар по той цене, что предлагает рынок, и которая в несколько раз выше, чем была ещё буквально год назад. Следующий заказчик идёт по тому же пути. И в итоге закупки одноразовых респираторов, пусть и повышенного уровня защиты, чем те же полотняные маски, но всё же одноразовых, проходят по цене 300−400 рублей за штуку. Какие риски это несёт, помимо завышенных расходов бюджетов? В первую очередь есть риск, что одноразовые маски по такой цене будут буквально «занашиваться до дыр». Далеко не каждая больница сможет закупать эти респираторы по такой цене, пополняя запасы так, чтобы на каждого врача в день приходилось по 1−2 штуки.

В Госдуме уже сравнили доходность продажи одноразовых масок с доходностью от продажи оружия и наркотиков. На своей странице в соцсетях депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») заявил: «Медицинские маски стали доходным товаром почище наркотиков и оружия«

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

В сообщении госкорпорации «Ростех», которая задействована в производстве защитных костюмов, средств индивидуальной защиты и медоборудования, отмечается, что с самого начала пандемии система здравоохранения столкнулась не только с дефицитом, но и «ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства». По медкостюмам попытка снять ажиотаж и выравнять цены сделана через компанию «Росхимзащита», которая закупает у производителей партию нетканого материала, выпускает защитные костюмы и отпускает их в регионы по заявкам властей. В сутки производится более 90 тыс. защитных костюмов, но в мае показатель хотят довести до 150 тысяч в сутки.

Заместитель гендиректора Ростеха Максим Выборных сообщил, что на комплекты одноразовой защитной одежды для медиков регистрационное удостоверение было получено 20 апреля. В комплекте — брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. Отпускная цена целого комплекта без стоимости доставки 847 рублей. Но, судя по анализу тендеров, далеко не все регионы закупают такие комплекты у производителей, предпочитая перепродавцов.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

Саратовский скандал

Попытки искусственно накрутить цену за одноразовые медицинские маски Федеральная антимонопольная служба пытается пресекать ещё с февраля 2020 года. Завышения цены выявлялись в Удмуртии, Санкт-Петербурге и Красноярске. Местами торговая надбавка доходила до 600%. Во всех случаях фигурировали торговые компании, то есть перепродавцы.

В конце апреля 2020 года громкий скандал, связанный с закупкой средств защиты, произошёл в Саратовской области.

29 апреля областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад», учреждённое областным минздравом, подписало контракт через закупку у единственного поставщика стоимостью 43,36 млн рублей. В состав закупки входили 10 тыс. защитных костюмов по цене 3350 рублей за штуку, 10 тыс. одноразовых медицинских нестерильных масок типа II KN95 FFP2 по цене 425 рублей за штуку, 5 тыс. фильтрующих масок с классом защиты ffp3 (690 рублей за штуку) и 3 тыс. защитных очков по цене 720 рублей за штуку.

Поставить товар должны были в течение 15 дней с момента подписания договора и по всем товарным позициям производителем выступал Китай. Примечательно: на китайской торговой площадке респираторы KN95 предлагаются с доставкой в Россию по цене 1,6 тыс. рублей за 10 штук, то есть по 160 рублей за штуку. Судя по отзывам покупателей под лотом, в Россию товар поставляется и сегодня и достаточно оперативно.

«Очень быстрая доставка. Заказала 28.03, 06.04 уже забрала», — пишет одна из покупательниц в России.

Saratov.gov.ru Сотрудник саратовской скорой помощи в медицинской маске

Стоит отметить, что ещё год назад стоимость подобных масок на той же площадке была в два раза ниже. В России же некоторые торговые площадки предлагают эти же маски в розницу по 400−500 рублей за штуку. При этом товар находится в разделе — для ремонта.

Возвращаясь к закупке в Саратовской области. Поставить товар обязалось ООО «Сигмафарм» из Московской области. Данное микропредприятие учреждено в Одинцово в марте 2018 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. владелец компании с марта 2019 года — Любовь Калинич, а директор с сентября 2019 года — Станислав Неверов. До Неверова директором был Александр Новоселов — владелец компании по розничной торговле спортивной одеждой в Краснодарском крае. Владельцем и директором до Калинич и Новоселова был Александр Колесников.

Компания — активный участник госзакупок практически с самого своего основания. По открытым данным, ООО «Сигмафарм» было поставщиком по более чем 520 госконтрактам на сумму свыше 1,589 млрд рублей. Большинство контрактов связаны с поставкой медпрепаратов, изредка компания продаёт и средства защиты. Например, в апреле 2020 года «Сигмафарм» поставило 2 тыс. защитных одноразовых комбинезонов в больницу Краснодара по цене 600 рублей за штуку.

Саратовский контракт, после инициированной спикером Госдумы Вячеславом Володиным прокурорской проверки, был расторгнут и закупка не состоялась. Помимо этого, областной министр Олеся Горячева, которая также являлась руководителем аппарата губернатора, с 30 апреля была освобождена от должности по собственной инициативе. Дело в том, что руководителем компании-госзаказчика скандального тендера c августа 2018 года был Сергей Горячев — супруг министра. Горячев также освобождён от должности.

Saratov.gov.ru Бывший министр здравоохранения Саратовской области Олеся Горячева на заседании в правительстве Саратовской области

Для справки: в апреле 2020 года аптечный склад также закупил за 15 млн рублей 500 тыс. медицинских масок по цене 30 рублей за штуку. Товар был российского производства. За неделю до скандального контракта была отдельно приобретена и 1 тыс. защитных очков за 408 тыс. рублей, то есть по 408 рублей за штуку. Также 21 апреля был подписан контракт на поставку защитных костюмов — 20 тыс. штук за 12,76 млн рублей. Поставщики по этим тендерам на сайте госзакупок не указаны.

Отметим, с 1 мая 2020 года в Саратовской области начал действовать обязательный масочный режим, при котором жители должны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении на улицах, в общественных местах и транспорте. Подобный режим действует и в некоторых других регионах, что делает медицинские маски — товаром первой необходимости.

Тендеры и интересные особенности

Дорогостоящие одноразовые респираторы закупают не только в Саратовской области. К примеру, городская клиническая больница № 40 Екатеринбурга закупила в конце апреля 3 тыс. респираторов JetaSafety JM 8622 (FFP2) по цене 420 рублей за штуку. Закупка как у единственного поставщика на сумму 1,26 млн рублей была произведена у местной компании «Спецрегион». Последнее по основному виду деятельности занимается оптовой торговлей одеждой, включая спецодежду. В 2020 году данная компания периодически выступает поставщиком по госконтрактам на поставку респираторов и защитной одежды. К примеру, в марте она же подписала контракт с ГБУ «Станция скорой медицинской помощи Соликамска». В сборном лоте присутствовали и респираторы стоимостью 326−341 рубль за штуку.

А в начале апреля 2020 года «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» закупил 44 тыс. трехслойных респираторов. Победителем тендера стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Музалов, согласившийся поставить товар за 4 117 300 рублей, то есть по 93,5 рубля за штуку.

Врачи в защитных костюмах и респираторах. (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Музалов как ИП работает с сентября 2018 года и специализируется на оптовой торговле. Любопытно, что предприниматель из Евпатории уже выступил поставщиком в 90 государственных контрактах на сумму более 92,26 млн рублей. Активно Музалов поставляет защитные костюмы и респираторы в медучреждения Крыма. Например, в психиатрическую больницу №5 в середине апреля 2020 года было поставлено десять противочумных костюмов по цене 14 953,2 рубля за штуку, а в Симферопольскую больницу №7 он обязался продать 704 респиратора «ШБ-1−200» по цене 98,82 рубля за штуку, 100 противоэпидемических комплектов «Садолит» по цене 1976,4 рубля за штуку и 104 противочумных костюма «Кварц-1М» по цене 17 040,96 рубля за штуку.

Любопытный факт: АО «Кимрская фабрика им. Горького» из Тверской области, работающее на рынке 90 лет и позиционирующееся как специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания, на своём сайте предлагает тот же респиратор ШБ-1 «Лепесток» (степень защита FFP3) оптом за 26,3−39 рублей за штуку в зависимости от модификации готового изделия. Минимальная отгрузка — от 1,5 тыс. штук. Простая математика: закупив у поставщика одну партию, больница потратила бы чуть более 39 тысяч рублей, а не 69 569 рублей, как при покупке у перепродавца. Таким образом, даже с учётом стоимости доставки, выгоднее приобретать у производителя 1,5 тысячи респираторов, чем 704 у перепродавца.

Анализ базы госзакупок позволяет сделать вывод, что довольно часто медучреждения предпочитают закупать средства защиты у перепродавцов, а не у производителей, что в итоге увеличивает траты бюджета.