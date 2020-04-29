Екатеринбург, , 03:37 — REGNUM Закупку у единственного поставщика провело муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 40» Екатеринбурга. Крупную партию фильтрующих полумасок закупили у фирмы, которая зарегистрирована по адресу квартиры и по основному виду деятельности занимается оптовой торговлей спецодеждой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

3 тысячи респираторов JetaSafety JM 8622 (FFP2) по цене 420 рублей за штуку были закуплены у ООО «Спецрегион». Общая цена закупки — 1,26 млн рублей. Полумаски являются одноразовыми, их должны поставить в период с 28 апреля по 7 мая 2020 года. В описании к товару уточняется, что он защищает органы дыхания от слаботоксичных пылевых частиц и аэрозолей при 12-кратной предельно допустимой концентрации в воздухе.

«Закупка у единственного поставщика проведена в связи с пандемией коронавирусной инфекции», — отмечается в документации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июле 2000 года с основным видом деятельности — оптовая торговля одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья. Уставный капитал компании — более 2 млн рублей, директор — Алексей Евстратов, владелец — Сергей Садырин. ООО зарегистрировано по адресу квартиры в Екатеринбурге.

По открытым данным, компания выступала поставщиком в 236 госконтрактах на сумму 126 млн рублей. Наиболее востребованным товаром в 2020 году была защитная одежда, респираторы. К примеру, в конце марта 2020 года был подписан контракт с ГБУ «Станция скорой медицинской помощи Соликамска». В сборном лоте также фигурировали и респираторы, но другой модификации, стоимостью 326−341 рубль за штуку.