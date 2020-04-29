К 75-летию Священной Победы ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Чувашии в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Делегация Чувашии в 324-ой подшефной дивизии. Апрель 1942

О войне в цифрах

Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. По данным властей на 27 апреля 2020 года, в Чувашии проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 32 жителя блокадного Ленинграда.

Героизм земляков отмечен высокими наградами: 54 тыс. человек награждены боевыми орденами и медалями, свыше 3,2 тыс. красноармейцев удостоены медали «За взятие Берлина». Звания Героя СССР удостоен 71 земляк и 22 воина чувашской национальности, родившиеся и проживавшие за пределами Чувашии, 16 человек являются полными кавалерами ордена Славы. Нельзя не отметить, что в числе удостоенных звания Героя Советского Союза есть одна женщина — лётчица Зоя Ивановна Парфёнова-Акимова.

Отмечен труд тех, кто внёс вклад в Победу в тылу: более 120 тыс. земляков награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», свыше 400 передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяйства были удостоены орденов и медалей Советского Союза. В 1942 и 1943 годах за успехи в сельском хозяйстве Чувашия дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени ГКО и денежной премии.

Зоя Ивановна Парфёнова-Акимова — единственная женщина из Чувашии, удостоенная высокого звания Героя Советского Союза

Встреча делегации Чувашии с бойцами и командирами 324-й стрелковой дивизии. 1942 г

(сс) Игорь Н. Иванов Памятная табличка в Чебоксарах

В Чувашии формировали свой состав девять дивизий (в том числе 324-я стрелковая, где четверть состава составляли уроженцы республики), несколько полков и бригад, штурмовой авиационный полк, штаб 26-й резервной армии.

Заводы и фабрики — фронту

Согласно архивным данным (сборник «Статистика Чувашии в годы Великой Отечественной войны»), в республику было перебазировано оборудование 28 заводов, фабрик, цехов. Вместе с ними были эвакуированы и трудовые коллективы. При этом значительная часть заводов получила новую жизнь в Чувашии на территориях предприятий, сходных по профилю эвакуированным.

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В частности, перебазированы пять текстильных фабрик (в городах Чебоксарах и Алатыре), чулочная, лентоткацкая и обувная фабрики. Наиболее крупным среди эвакуированных предприятий стал Харьковский электромеханический завод, который стал основной Чебоксарского завода электроаппаратуры. Сюда же было доставлено оборудование Ленинградского завода «Электрик». При этом в 1941 году станки выгрузили в чистом поле, на окраине города, а уже через несколько месяцев завод выдал первые изделия для танков и самолетов, морскую аппаратуру, реле. За успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Также в Чебоксары была эвакуирована фабрика «Басон» из Киева, в Цивильск и Канаш — оборудование прядильно-ткацких фабрик. 21 августа 1941 года Совнарком принял постановление о направлении в колхозы Чувашии 110 тыс. голов крупного рогатого скота, лошадей и овец, которые будут эвакуированы в республику из прифронтовой полосы.

Нельзя не отметить местные предприятия, которые в годы войны внесли большой вклад в обеспечение фронта. На 320-м заводе Наркомата боеприпасов СССР (ныне это АО «Чебоксарское производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева») было налажено массовое производство боеприпасов, Чебоксарский электроаппаратный завод изготавливал установочные изделия для танков и самолетов, Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова», Козловский и Шумерлинский деревообрабатывающие комбинаты обеспечили серийный выпуск самолетов и планеров. Канашский вагоноремонтный завод и Алатырский паровозоремонтный завод выпускали артиллерийские снаряды, бронепоезда и бронетранспортеры.

Крепёжный цех. Чебоксарский электроаппаратный завод. 1943 г

Сборка контакторов бригады Т. Лебедева. Чебоксарский электроаппаратный завод

Чебоксарский электроаппаратный завод

По данным архивистов, в годы войны из-за спада в пищевой промышленности (потеря 50% мощностей и 40% оборудования) для пресечения спекуляций было принято нормативное распределение товаров (в одни руки), которое затем вылилось в введение с 1 октября карточной системы. По нормам снабжения всё население делилось на четыре группы: рабочие, служащие, иждивенцы и дети. Самый большой норматив был предусмотрен для рабочих, занятых в оборонной промышленности, — 800 грамм хлеба на человека в день.

Ветераны вспоминают, что довольно часто в годы войны возникали перебои в снабжении, включая хлебные поставки, при этом про сахар большинство людей в тылу забыло.

Колхозники и трудодни

Накануне войны сельские жители составляли 87,8% всего населения. Около 150 тыс. селян были призваны на фронт, из них более 80 тыс. не вернулись. За первый год войны численность трудоспособных колхозников сократилась на 58%. В результате в сельскохозяйственное производство были вовлечены школьники, студенты, служащие, женщины (в том числе многодетные), престарелые колхозники, эвакуированные.

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Из Чувашии на фронт бесперебойно поставлялись хлеб, овоща, картофель, мясо, масло. В книге «История Чувашии новейшего времени. 1917−1945» отмечается, что в 1941 году в фонд обороны было внесено свыше 23 тыс. пудов хлеба, 2825 пудов мяса, 65 тыс. литров молока, 22 264 кг шерсти, в 1942 году — 120 тыс. пудов хлеба, в 1944 году — более 712 тыс. пудов хлеба и свыше 710 тыс. пудов картофеля и овощей.

Колхозники

Постановлением «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней» в Чувашии он был установлен в размере 120 трудодней в год. Этим же документом был введен обязательный минимум для подростков от 12 до 16 лет, членов семей колхозников в размере 50 трудодней в год. Данными документами предусматривались строгие административные меры по отношению к колхозникам, не выполнившим установленный минимум трудодней без уважительных причин: привлечение к исправительно-трудовым работам на срок до шести месяцев с удержанием из оплаты трудодней в размере 25% в пользу колхозов или исключение из колхоза с лишением приусадебного участка.

В 1942 и 1943 годах за успехи в сельском хозяйстве Чувашия дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени ГКО и денежной премии. И этого удалось достичь при повсеместном отсутствии техники: в 1942 году, например, в Чувашии 90% зерновых было убрано конными жнейками, косами и серпами. В качестве тягловой силы в колхозах использовали коров и быков. Но нередко колхозницы (а на селе основные работники были женщины) сами впрягались в плуг или борону.

Помощь фронту. Колхозницы вяжут теплые вещи. 1943 г

Полевые работы проводились по упрощенной агротехнике, что в итоге привело к спаду урожайности картофеля (по данным архивистов, в 1945 году составила 64 ц с 1 га против 79 ц в 1940 году), зерновых культур и овощей (в 1940 году составили соответственно 10,5 ц и 116 ц с 1 га).

Не легче приходилось животноводам из-за масштабных поставок фронту зерна и картофеля, что сказалось на кормовой базе. Архивисты отмечают, что, помимо соломы, в качестве дополнительного корма использовались древесные ветви, желуди, крапива, лебеда. В результате во время войны резко сократилось количество лошадей: если на начало 1941 года их было 124,5 тыс. голов, то к концу 1945 года их насчитывалось всего 75,2 тысячи (на 39,6% меньше).

Народный героизм на Сурском рубеже

В конце октября 1941 года в Чувашии начали мобилизовать колхозников на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода: всего было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет). В среднем ежедневно участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек».

Сюжет: Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Рубежи обороны на Волге в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Протяжённость Сурско-Казанского рубежа на территории Чувашии составила 380 км.

Эту стройку считают одним из примеров трудового героизма. За короткий срок в жесточайших условиях, в том числе погодных (морозы достигали 40 градусов, и землю приходилось размораживать при помощи костров) был проделан колоссальный объём работы, который несопоставим даже с такими большими советскими стройками, как Чебоксарская ГЭС, Химпром. За три месяца строительства оборонительного фронта протяжённостью 380 км было переработано примерно столько же земли, сколько в среднем за год на строительстве Чебоксарской ГЭС.

Вместо хлеба — суррогаты

Фактически сельские труженики оказались на самообеспечении, отдавая все силы для обеспечения фронта продуктами питания. По данным архивистов, в 1941—1945 годы на трудодни было выдано в среднем в расчете на душу населения по 73,2 кг хлеба и 43 кг картофеля в год, или по 200 г хлеба и 118 г картофеля на день. При этом нередко фактически выдавалось ещё меньше, что вынуждало крестьян использовать в качестве еды древесную муку, желуди, почки дерева, мякину, оставшийся в земле или овощехранилищах прогнивший картофель. Люди сушили его, затем растирали в порошок и с примесью травы изготовляли из него лепешки.

За невыработку трудодней или за отказ от работы могли привлечь к уголовной ответственности. На этом фоне встречались и злоупотребления, в основном со стороны руководителей колхозов и бригадиров.

«Были издевательства над колхозниками, у которых порой изымали последнее, и избивали тех, кто не мог работать в силу разных обстоятельств. Сохранились письма и жалобы граждан, раскрывающие тяжёлое положение крестьян. Но самый, пожалуй, вопиющий факт, который не укладывается в голове, был в одном из колхозов Шемуршинского района: председатель колхоза и бригадир сажали на цепь тех женщин, которые, по их мнению, не выполняли указания или не смогли участвовать в какой-то из работ (а у всех были дети)», — отмечала в интервью ИАREGNUM кандидат исторических наук, сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Валентина Харитонова.

ИА REGNUM Валентина Харитонова

Трудовые усилия колхозников были высоко оценены: 159 передовиков сельского хозяйства были награждены орденами и медалями, свыше 100 тысяч тружеников — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», более тысячи — Почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР.

«Чувашские» танки

Наряду с этим вносились и денежные средства. Люди участвовали в воскресниках, отдавая заработанные деньги на боевую технику для Красной армии. Например, в конце августа 1942 года было передано лётчикам звено боевых самолётов-разведчиков дальнего действия «Осоавиахим Чувашии», поддержаны призывы о сборе средств на строительство танковых колонн «Колхозник Чувашия», «Тракторист Чувашии», «Пищевик Чувашии», «Лесоруб Чувашии», «Советский заготовитель». По данным учёных, за годы войны трудящиеся Чувашии собрали и внесли в фонд обороны страны и на строительство боевой техники более 170 млн рублей.

ИА REGNUM Из книги Валентины Харитоновой «Канаш. Исторический очерк «

Колхозник д. Иваньково-Ленино Алатырского района А.М. Сарсков передал купленный на его личные сбережения самолёт земляку летчику-герою Ф.Н. Орлову

Отметим, что добровольная финансовая помощь населения принималась в разных формах, но основными были государственные займы, денежно-вещевые лотереи и взносы в Фонд обороны. Большинство подписывались на заем на суммы, составлявшие их месячный заработок. По сведениям архивистов, объём средств, собранных в Чувашии через распространение денежно-вещевых лотерей, превысил 101 млн рублей, или 7% от общей суммы собранных средств.

Роль Чувашии в жизни Маресьева

Биография легендарного лётчика Алексея Маресьева, который летал без ног, была бы неполной без Чувашии. Именно здесь, на базе лётной военной школы тренировочного обучения в Ибресинском районе, после тяжелого ранения с начала 1943 года восстанавливал умение Маресьев, направленный управлением кадров Военно-воздушных сил. Маресьев занимался здесь в должности инструктора-летчика более пяти месяцев и вновь учился летать, управлять самолетом, не имея ног.

Mil.ru Алексей Маресьев

В 1943 году он отбыл на фронт в составе гвардейского истребительного полка. В том же году указом президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту Алексею Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Эвакогоспитали

В годы войны на территории Чувашии было развернуто 17 эвакогоспиталей, где работали более 700 медицинских работников. Они действовали в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Цивильске, Марпосаде, Шумерле, Вурнарском, Козловском и Алатырском районах.

Уплотнились не только госпитальные палаты, койки ставили в коридорах, под стационар занимали комнаты отдыха, клубы. В частности, эвакогоспиталь № 3057, созданный 13 июля 1941 года, размещался в здании Чувашского трахоматозного института, а в конце 1943 года он был переведен в Алатырь. В чебоксарской школе № 6 размещался эвакогоспиталь № 3058, в школе № 7 — эвакогоспиталь № 3056. Через эвакогоспитали и лазареты Чувашии прошли более 100 тыс. раненых и больных воинов Советской Армии, из них 72,3% возвращены в строй.

С 1943 года в результате продвижения советский войск на запад Чувашия оказалась в значительной отдаленности от фронта, поэтому поступление больных и раненных в эвакогоспитали сократилось. Часть из них была свернута. До конца войны в республике работали девять эвакогоспиталей.

Из кн. Г.А. Алексеева «Эвакогоспитали Чувашии» Выгрузка раненых на станции Канаш в зимнее время

Солдаты в госпитале

Эвакогоспиталь № 3057, созданный 13 июля 1941 года, размещался в здании Чувашского трахоматозного института

От джаза до фольклора

Тыл жил не только войной. Трудящихся вдохновляли военные песни, с удовольствием принимали концертные бригады и организовывали свои представления. Валентина Харитонова отмечала, что очень интересное положение было в Канаше, где находилось много эвакуированных, также стояли и воинские части. В городе активно проводилась культурная работа, давали концерты. Была даже опубликована фотография, где бойцам дают джазовый концерт.

Что касается чувашского фольклора, то сохранились песни девушек и женщин, выезжающих на торфоразработки. Они большей частью грустные, лирические. В них описывается женская судьба. Например, фрагмент одной из них:

«Отец, не ищи свою лошадь среди колхозного стада,

На широком лугу, ты её там не найдёшь.

Мать, не высматривай свою дочь среди девушек села,

Ты её там не найдёшь, потому что она уехала.

Ей приходится работать на болотах, в лесу».

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