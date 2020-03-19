«В казне нет денег» — эта роковая фраза рефреном сопровождала всю суверенную историю Украины. Да и откуда им взяться, когда партийная номенклатура, красный директорат и криминал растащили в 90-х советское наследие и, по итогу, превратили Украину из какого-никакого, но социального государства советского периода в страну финансово-промышленных групп. Даже не «промышленных», а «барыжных» — ведь промышленность Украины безмятежно пикирует вниз.

Диего Ривера. Ночь Богача (фрагмент) 1928

Нельзя не признать, что украинский «олигархат», точнее «ольгиополия», является ныне последним бастионом украинской суверенности, но беда в том, что в этом бастионе совсем немного места для основной массы населения государства. А зачем? Для обслуживания торгово-промышленных процессов персонала необходимо все меньше и меньше (технологизация, будь она проклята!). И даже степень военной защиты сейчас определяется не количеством армейских «штыков» (о чем радостно рапортовал Европе президент Зеленский), а той же высокой технологией — оружием массового поражения, высокоточными ракетами, дронами, etc. Так что версия о том, что в результате отчаянной борьбы за демократию в стране останется 8−10 миллионов населения имеет все основания для существования.

Поэтому, если оставаться старым наивным гуманистом и верить, что «государство принадлежит народу» (конституция ведь в это верит!), следует искать пути наполнения казны, пока этот народ в экстазе национальных поисков, карантинов и голодных бунтов это государство не, гм., «самоуничтожил». К вящему удовольствию строителей последнего бастиона.

Обнищание населения

Это касается не только Украины, но и всех стран «постсоветского пространства». Союзники СССР по «Варшавскому договору» и маленькие, но гордые прибалтийские державы вовремя перепрыгнули на финансовый подсос новой Европы и выбрали участь «задворок ЕС». Остальным приходится выкарабкиваться самим, «своими путями».

Действия украинского президента Зеленского, робко и несмело попросившего у олигархов денег («Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12−13 миллиардов гривен») — это не «путь». Во-первых, если и дадут, то немного. Во-вторых, совсем по остапбендеровски, за каждую скормленную калорию потребуют «кучи мелких услуг». В-третьих, какие полмиллиарда баксов? Да одна «команда Порошенко», по мнению тертого жизнью одессо-американца Сэма Кислина, вывела из страны 8 миллиардов долларов. Из которых «реально вернуть — приблизительно 5 миллиардов».

Расследователь Руди Джулиани и друг его, Дональд Трамп, на порядок повысили ставки: из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов, причем «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себеПорошенко и члены его режима». Да с такой «подпиской», исходящей из «центра цивилизованного мира» можно Бога за бороду хватать! Если, конечно, тестикулы вырабатывают достаточно тестостерона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы. Порошенко

Как это сделать? Вариант метода предложили в Армении. Там намедни приняли закон «Оконфискации имущества, имеющего незаконное происхождение», в соответствии с которым может быть конфисковано любое имущество стоимостью свыше 50 миллионов драм (чуть больше $100 000), незаконно обретенное в период после 21 сентября 1991 года (ст. 7, п. 2). Хотя рациональные армяне предлагают и не доводить до конфискации, а заключить «соглашение о примирении»: на условиях «передачи в пользу Республики Армения не менее чем 75% стоимости имущества предположительно незаконного происхождения» (ст. 21, п. 2). Это вам не какая-нибудь «амнистия капитала» за 5−10%, а весомая, грубая и зримая конфискация с неким утешительным призом для терпил. И «разбросать» активы по родственникам и друзьям не получится: в процедуру конфискации закон включает близких родственников, членов семьи, заинтересованных юридических лиц, ассоциированных и даже «заинтересованных» лиц.

В круге моих армянских знакомых этот закон пиетета не вызвал. Но не по своему содержанию, а из убеждения в том, что это не более, чем популистский ход премьер-министра Никола Пашиняна, столь лихо перехватившего власть у президента Сержа Саргсяна в 2018 году.

Сразу обратили внимание: 8-я статья закона предполагает расследование в течение двух лет и даже с возможностью продления еще на год. Да за это время «либо ишак сдохнет, либо Пашиняна грохнут» (цитата из разговора).

Parliament.am Никола Пашинян

Кроме того, в Ереване меланхолично замечают, что наличие закона вовсе не означает, что он будет исполняться (или применяться избирательно), и Украина вам тому в пример. Кроме того, понятно, то это «закон против прошлой власти», поскольку результатов пока нет: разве что бывшего главу налоговой Гагика Хачатряна водят на допросы. Да вот еще Микаела Минасяна, зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего посла Армении в Ватикане, объявили в розыск и выдали санкцию на его арест.

Но у армян свое будущее, мы же, в Украине, живем в Дунайско-Донском междуречье, а не в Черно-Каспийском междуморье. И Украина столкнулась со случаем совсем «свежего» накопления имущества, имеющего незаконное происхождение. И армянский «маяк» освещает возможную тропинку к возвращению хотя бы части этого имущества в государственную казну. В ту самую, где «нет денег». И поиск этого имущества, возможно, не так уж и сложен. Просто спросите у Джулиани…

Но, повторюсь, для этого нужен тестостерон. Пока же, похоже, Зеленая команда предпочитает искать деньги среди кредитов МВФ и там, где во время кризиса искать их нельзя НИКОГДА и НИКОМУ — в продаже стратегических активов (земли) и стратегических предприятий.