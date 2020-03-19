19 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Ганжа, , 18:36 — REGNUM Даже в самом страшном сне не мог предположить, что 150-й сонет Шекспира вспомнится в связи с тем, что называют «украинским олигархатом». Называют, кстати, неправильно: с древнегреческого «олигархия» — это «власть немногих». Поэтому любая представительская власть является олигархатом. В Украине сейчас, например, «олигархат 95-го Квартала». Тех же «столпов экономики», которых так отчаянно клянут и которым так отчаянно завидуют массы украинцев, правильнее было бы называть «олигополистами», игроками на рынке с абсолютным доминированием (монополией) малого количества участников. Традиционно признаком монополизма на рынке считается контроль тридцати пяти его процентов. Но это теория.

Власть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На практике же Украина за три десятка лет своей суверенности растеряла качества социального государства УССР и превратилась в Украину финансово-промышленных групп. А поскольку бизнес украинских ФПГ в общественном сознании воспринимается как «продолжение» его создателя или бенефициара, полностью зависимое от его решений и желаний, то Украина и приобрела образ «страны олигополитов». Или, традиционно говоря, «олигархов». В самом «сжатом» формате на 2019 год — семи долларовых миллиардеров: Рината Ахметова, Константина Жеваго, Юрия Косюка, Виктора Пинчука, Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского и Вадима Новинского.

Традиционно считается, что образ «олигарха» вызывает резко-негативную общественную реакцию. На самом деле это не так. В 2015 году, в разгар антиолигархических революционных настроений на Украине было проведено исследование тональности обсуждения олигархата в соцсетях, и оказалось, что общественный резонанс — преимущественно нейтральный, а позитив и негатив присутствуют примерно в равных долях. К примеру — богатейший человек Украины и создатель ФПГ «СКМ» Ринат Ахметов: нейтральных 100 967 упоминаний, позитива — 64 010, негатива — 63 670. И следует признать, что основная часть негатива связана не с профессиональной деятельностью олигархов, а с поведенческим срезом его образа. Например, покупка Ахметовым «хатынки» на Французской Ривьере (Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра) за 200 миллионов евро не могла не вызвать негативной реакции. Поскольку, «когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным» — эта мысль Конфуция не только для китайцев, она находит отклик у всего человечества. Разве что, кроме самих богатых в нищей стране.

Хотя и там от них бывает польза. На Украине, стране, которая в первый месяц года недополучила четверть бюджетных доходов, в условиях пандемической истерии коронавируса президент был вынужден напрямую обратиться к 15 крупнейшим «олигархам» с традиционной просьбой — «дайте денег». «Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12−13 миллиардов гривен» (Владимир Зеленский).

Деньги олигархи, безусловно, дадут — у них нет другого выхода. И не только потому, что национализацию и конфискацию еще никто не отменял, а и потому, что олигархат сейчас является последним бастионом реальной суверенности страны. Реальной, а не с балаклавами, факелами и мантрой «Помни, чужинец, здесь хозяин украинец». Тем более, что в жилах этой стаи товарищей украинской крови совсем немного.

И суверенность они будут хранить совсем не из патриотизма, а из совершенно меркантильных соображений. Ведь это у нас семь миллиардеров с суммарным состоянием в 13,6 миллиарда — это ого-го! Но для, к примеру, 607 миллиардеров США (суммарное состояние — 3,111 триллиона долларов (ФОРБС, 2019) — это так, «мелочь пузатая». А наш «богатейший» Ахметов — это только $6 миллиардов и 272-е место в списке ФОРБСа. Но что это по сравнению с Джеффом Безосом, чьё состояние в 2019 году выросло на «шесть ахметовых», до 131 миллиарда долларов?

Поэтому, если в Украину придет СЕРЬЕЗНЫЙ КАПИТАЛ, то украинский олигархат превратится в банальных «среднесостоятельных мужчин». И воспрепятствовать тому может только суверенность и, в случае чего, изоляционизм. Который и позволит «банки в Техасе грабить только техасцам».

Поэтому украинские олигархи и обеспечивают существование украинской экономики. Финансово-промышленные группы Украины в 2018 году уплатили в сводный бюджет 269,4 млрд грн, что составляет 67,4% общих налоговых поступлений на Украине. Или 23,3% налоговых поступлений в сводный государственный бюджет. И именно поэтому они всегда будут делегировать своих представителей в верховную власть, как Ринат Ахметов делегировал своего Дениса Шмигаля в правительство Украины. На должность премьера. Ничего личного, только защита капитала…

Все это, конечно, не повод для шекспировской «любви к греху». Олигополиты являются вынужденными «хранителями суверенности», поскольку это их шанс на экономическое выживание. И на встречу с президентом они были приглашены, а не пришли сразу. Поэтому куда более теплые чувства вызывает китаец Джек Ма (№21 в списке ФОРБС), который «издалека и без просьб» профинансировал Украину на 80 миллионов долларов.

А что до тех миллиардов, которые Зеленский выдавливает из олигархов отечественного разлива, то следует вспомнить, что по результатам расследования Руди Джулиани режим «настоящего олигарха» (олигополита на кондитерском рынке, ушедшего в политику) Петра Порошенко вкупе с покровителями из США за пять лет вывел из Украины 100 миллиардов долларов. 12−13 миллиардов гривен — это только полмиллиарда долларов. Иными словами, государство просит только полпроцента суммы, выведенной через олигархические схемы. Совсем небольшой процент и совсем не повод для любви. Но, с другой стороны, без них еще хуже было бы.