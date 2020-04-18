В своих последних «обращениях» президент Украины Владимир Зеленский меняет ливрею «слуги народа» на почетный венок его «отца», устало корящего своих непутевых отпрысков: «Давайте не превращаться в обиженных детей, которым родители во время простуды запретили есть мороженое». Ну что же, венок — это всегда престижно, почетно и пафосно. Даже великий Юлий Цезарь, «могильщик» Республики и «отец» Империи, из всех привилегий, дарованных ему Сенатом, более всего был рад праву постоянно носить лавровый венок. Хотя, судя по запискам Светония, все в Риме знали — почему. Цезарь просто прятал под ним свою совсем не эротическую лысину.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский совсем не Цезарь, но метод тот же: замаскировать недостатки. Я не собираюсь банально ругать действия украинской власти. Проще рассказать, как это делали в местах, где эпидемия идет на спад (тьфу-тьфу-тьфу) и предложить: «Папенька, учитесь!».

Мне удалось взять короткое интервью у женщины, пережившей страшный февраль-март в Ханчжоу. Это небольшой городок (каких-то 9,5 миллиона человек) в китайской провинции Чжецзян, что относительно недалеко от злополучной провинции Хубэй с ее Уханем. Моя собеседница — преподаватель Чженцзянского педагогического университета и откровенная реалистка, равноудаленная от истериков типа «Все пропало!» или «На все плевать!». Итак:

President.gov.ua Владимир Зеленский

Китайская «карантинная модель» — это совсем не романтический сонет для населения. Скорее всего, в будущем Поднебесная превратится в некий электронный концлагерь с системным и всеобъемлющим контролем личности. Но это в будущем. А сейчас следует заметить, и в первую очередь президенту, особенно если он примерил кепку «отца народа»:

Государство своим людям, служащим, обеспечило карантинную компенсацию финансовых потерь, причем многим — в полном объеме или не ниже ¾. Государство обеспечило карантинную логистику — подачу продуктов к дому. Государство обеспечило населению минимум защитного снаряжения. А не продавало его тоннами за кордон. Государство контролирует не столько передвижения человека, сколько его состояние, опасность для окружающих. И это не детсадовские игрушки со «страной в смартфоне», а огромная программа QR-кода, реализованная в кратчайшие сроки. В первую очередь государство возобновило деятельность предприятий, а не насосов по выкачиванию денег — ломбардов и микрофинансовых кредитных организаций. В 2018 году средняя годовая зарплата в провинции Чжецян составляла 88800 юаней. Штраф за нарушение карантина в 200 юаней — это 1/444 от средней по году. Обидно, но не смертельно.

Последний пункт — это по порядку, а не по существу. Политика штрафов украинского государства может называться только одним словом — «мерзость». Минимальный штраф в Украине — 17 000 гривен. В 85 (!!!) раз больше, чем в Китае. И это при том, что средняя зарплата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 гривен (или 189 600 в год), что выше всеукраинского значения в 1,5 раза. И штраф за не надетую маску составляет 1/11-ю. А это уже смертельно в прямом смысле слова: без пищи месяц не проживешь.

Но киевской власти хоть кол на голове теши. В уже упомянутом «отеческом послании» к киевлянам Зеленский радостно замечает, что «наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро. Во Франции почти четыре. Сингапуре до 10 000 долларов. А в Испании в 30 000 евро». Я сейчас даже не хочу утверждать, что президент лжет (или ему лгут): максимум корона-штрафов в Испании — 10 400 евро. За «несанкционированное перемещение» — 601 евро: примерно те же 17 000 гривен. Но не путайте Божий дар с яичницей! Испания, пусть и экономический лузер Европы, но ВВП на душу населения там в 2018 году был 30370 долларов. В Украине — 3095. Зеленскому и его команде сначала следовало бы довести страну до уровня Испании, а потом уже обдирать ее с горячностью запиринейских идальго.

President.gov.ua Владимир Зеленский в госпитале для больных коронавирусом

Но это всё — «мелочь по карманам тырить». Беда Украины в том, что священным писанием ее президента является европейский образец, та самая «симметрия с Европой». Не туда смотрите, папенька! Обратите внимание не на европейские идеалы, а на тех, кто добился успеха.

Практически в тот же день, когда Зеленский примерял венок «отца народа», компания BCG (а это не шутки, это «Большая Тройка» мирового управленческого консалтинга) представила графики заболеваний по странам. И в состоянии «Восстановления» (Recovering) находятся только провинции Китая. Все остальные — либо «стабилизируются (Южная Корея), либо «нарастают» (Сингапур, Япония, США).

А еще аналитики BCG оценили эффективность мер, которые применяли разные страны, чтобы снизить распространение инфекции. Лидером оказалось ограничение международного сообщения (37%), аутсайдером — ограничение пользования общественным транспортом и перемещений внутри страны оценивается как наименее эффективное (11%). То есть — с точностью до наоборот в сравнении с тем, что сделали в своих антивирусных потугах украинские власти.

Зато как в Европе. К тому же они, как показал недавний флеш-моб в украинском парламенте, «имеют право на ошибку».