Президент Зеленский в венке «отца народа»
В своих последних «обращениях» президент Украины Владимир Зеленский меняет ливрею «слуги народа» на почетный венок его «отца», устало корящего своих непутевых отпрысков: «Давайте не превращаться в обиженных детей, которым родители во время простуды запретили есть мороженое». Ну что же, венок — это всегда престижно, почетно и пафосно. Даже великий Юлий Цезарь, «могильщик» Республики и «отец» Империи, из всех привилегий, дарованных ему Сенатом, более всего был рад праву постоянно носить лавровый венок. Хотя, судя по запискам Светония, все в Риме знали — почему. Цезарь просто прятал под ним свою совсем не эротическую лысину.
Зеленский совсем не Цезарь, но метод тот же: замаскировать недостатки. Я не собираюсь банально ругать действия украинской власти. Проще рассказать, как это делали в местах, где эпидемия идет на спад (тьфу-тьфу-тьфу) и предложить: «Папенька, учитесь!».
Мне удалось взять короткое интервью у женщины, пережившей страшный февраль-март в Ханчжоу. Это небольшой городок (каких-то 9,5 миллиона человек) в китайской провинции Чжецзян, что относительно недалеко от злополучной провинции Хубэй с ее Уханем. Моя собеседница — преподаватель Чженцзянского педагогического университета и откровенная реалистка, равноудаленная от истериков типа «Все пропало!» или «На все плевать!». Итак:
Как у вас там сейчас?
В данный момент в нашей провинции карантин практически снят. Всё работает в обычном режиме, кроме садов, школ, высших учебных заведений и религиозных организаций. С 13.04 начали обучение выпускные классы школ, с 20.04 планируется выход средних классов. На начало мая намечено возвращение студентов в студгородки.
А как было в разгар карантина?
В разгар эпидемии с 01 по 20 февраля можно было выходить из квартиры один раз в два дня одному члену семьи. Все выходы строго контролировались и фиксировались. Осуществлялась доставка продуктов на дом.
Правительство обязало выплачивать зарплаты в полном объёме или не ниже ¾. Преподаватели государственных вузов получают зарплату в полном объёме, а у моих коллег из частных школ с этим возникли проблемы. Пользуясь моментом, каждый работодатель сам решает, как ему поступить.
С защитным снаряжением проблемы были?
Проблем с масками и снаряжением особо не было. Нужно учитывать, что эпидемия началась в разгар празднования китайского НГ, все закрывается, все разъезжаются, но очень быстро все было налажено. Попытки поднять цену или сбыть несертифицированные медицинские товары, пресекались, вплоть до уголовной ответственности. Нас, как преподов, вуз обеспечил бесплатными комплектами.
Контролировали люто?
В маске нужно ходить по сей день. Штраф за нахождение на улице без маски в разгар эпидемии — 200 юаней (800 гривен)
В Ханчжоу с середины февраля, а потом и по всей провинции начали вводить электронный контроль-QR код здоровья: зелёный, желтый, красный. Наличие симптомов, подозрение — красный, общение с возможными заражёнными — желтый, отсутствие симптомов, прошедшие карантин — зелёный. По сей день на всех входах ежедневно обновляющийся QR — обязательный пропуск.
А как настроение?
Жизнь постепенно налаживается, входит в прежнее русло. Ханчжоу один из красивейших городов Китая и центр туристического паломничества, так что тут никогда не бывает пусто. Но торговые центры пока пустуют, люди перестали покупать дорогие вещи, несмотря на бесконечные скидки. И да, цены на продукты заметно подросли.
Ну, это никого и нигде не удивляет. Удачи вам!
Спасибо. Приезжайте, когда все закончится!
Китайская «карантинная модель» — это совсем не романтический сонет для населения. Скорее всего, в будущем Поднебесная превратится в некий электронный концлагерь с системным и всеобъемлющим контролем личности. Но это в будущем. А сейчас следует заметить, и в первую очередь президенту, особенно если он примерил кепку «отца народа»:
- Государство своим людям, служащим, обеспечило карантинную компенсацию финансовых потерь, причем многим — в полном объеме или не ниже ¾.
- Государство обеспечило карантинную логистику — подачу продуктов к дому.
- Государство обеспечило населению минимум защитного снаряжения. А не продавало его тоннами за кордон.
- Государство контролирует не столько передвижения человека, сколько его состояние, опасность для окружающих. И это не детсадовские игрушки со «страной в смартфоне», а огромная программа QR-кода, реализованная в кратчайшие сроки.
- В первую очередь государство возобновило деятельность предприятий, а не насосов по выкачиванию денег — ломбардов и микрофинансовых кредитных организаций.
- В 2018 году средняя годовая зарплата в провинции Чжецян составляла 88800 юаней. Штраф за нарушение карантина в 200 юаней — это 1/444 от средней по году. Обидно, но не смертельно.
Последний пункт — это по порядку, а не по существу. Политика штрафов украинского государства может называться только одним словом — «мерзость». Минимальный штраф в Украине — 17 000 гривен. В 85 (!!!) раз больше, чем в Китае. И это при том, что средняя зарплата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 гривен (или 189 600 в год), что выше всеукраинского значения в 1,5 раза. И штраф за не надетую маску составляет 1/11-ю. А это уже смертельно в прямом смысле слова: без пищи месяц не проживешь.
Но киевской власти хоть кол на голове теши. В уже упомянутом «отеческом послании» к киевлянам Зеленский радостно замечает, что «наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро. Во Франции почти четыре. Сингапуре до 10 000 долларов. А в Испании в 30 000 евро». Я сейчас даже не хочу утверждать, что президент лжет (или ему лгут): максимум корона-штрафов в Испании — 10 400 евро. За «несанкционированное перемещение» — 601 евро: примерно те же 17 000 гривен. Но не путайте Божий дар с яичницей! Испания, пусть и экономический лузер Европы, но ВВП на душу населения там в 2018 году был 30370 долларов. В Украине — 3095. Зеленскому и его команде сначала следовало бы довести страну до уровня Испании, а потом уже обдирать ее с горячностью запиринейских идальго.
Но это всё — «мелочь по карманам тырить». Беда Украины в том, что священным писанием ее президента является европейский образец, та самая «симметрия с Европой». Не туда смотрите, папенька! Обратите внимание не на европейские идеалы, а на тех, кто добился успеха.
Практически в тот же день, когда Зеленский примерял венок «отца народа», компания BCG (а это не шутки, это «Большая Тройка» мирового управленческого консалтинга) представила графики заболеваний по странам. И в состоянии «Восстановления» (Recovering) находятся только провинции Китая. Все остальные — либо «стабилизируются (Южная Корея), либо «нарастают» (Сингапур, Япония, США).
А еще аналитики BCG оценили эффективность мер, которые применяли разные страны, чтобы снизить распространение инфекции. Лидером оказалось ограничение международного сообщения (37%), аутсайдером — ограничение пользования общественным транспортом и перемещений внутри страны оценивается как наименее эффективное (11%). То есть — с точностью до наоборот в сравнении с тем, что сделали в своих антивирусных потугах украинские власти.
Зато как в Европе. К тому же они, как показал недавний флеш-моб в украинском парламенте, «имеют право на ошибку».