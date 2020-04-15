Андрей Ганжа, 15 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Троллинг украинских онлайн-уроков, с их «медведями в Антарктиде» и «царем Иваном Грозным на Ближнем Востоке», был бы эпизодом, имевшим впечатляющие основания, но временным. Ну, повозмущались, побурчали бы — да и забыли. Ведь общественная память очень коротка. Особенно если бы создатели программы принесли бы извинения за ошибки и учли бы их. Ан нет! Создатели реально считают себя исключительными, избранными, носителями абсолютных знаний и безусловной истины. Эта абсолютная Серость, вероятно, считает себя Мессиями.

Они хотят иметь право на ошибку
Они хотят иметь право на ошибку
Bykvu.com

13 апреля группа депутатов из «Слуг народа» натянули на себя футболки и джемперы с принтом «Маю право на помилку» (Имею право на ошибку) и с упоением проводили фотосессии в зале заседаний Рады, принимая позы то ли па из польской мазурки, то ли старта к предварительным лесби-ласкам. Правда, в «коронавирусных намордниках», простите, «медицинских масках», это смотрелось совсем не сексуально.

А Сергей Бабак, председатель комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций, украсивший собой и джемпером ораторскую трибуну в зале, выдал даже какую-то «прокламацию имеющего право» в формате обращения ко всему обществу. В основном Бабак сокрушался, что «право на свободное волеизъявление, право на свободу слова, право на жизнь и много других прав» у нас есть, а вот «права на ошибку» почему-то нет. И теперь, мол, беспощадное общество травит несчастных учителей с их ошибками на онлайн-уроках: «Вместо слов поддержки, этих учителей общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить, некий «общественный буллинг» учителей. Учителей, людей с большой буквы, которые решили на волонтерских началах помочь системе образования Украины».

Бабак прав в одном: учителей можно понять. Каждый, кто когда-нибудь находился под зрачком студийной камеры, навсегда запомнил, как это было в первый раз: сердце колотит от волнения, мысли путаются от желания сказать «все и сразу», а тут еще оператор замучил требованием не пялиться в объектив. Тут Ивана Грозного не только в Ливан пошлешь, но и куда дальше.

Однако эти «борцы за права» у парламентской трибуны так и не смогли даже ПОНЯТЬ, что трагизм ситуации не в учителях: во время прямого контакта с учениками в классе хороший учитель всегда имеет возможность исправить свою ошибку — обратив на нее внимание или посмеявшись над ней — и это даже способствует лучшему усвоению материала. А в данном случае беда (вина, преступление) в тех, кто организовал коммуникацию между экраном телевизора и учениками.

С трибуны Бабак вещал: «Проект запустили менее чем за 2 недели без копейки государственного бюджета. Более 40 учителей стали волонтерами школы и начали запись своих уроков для миллионов детей, которые из-за карантина были лишены возможности доступа к знаниям. Проект готовился очень быстро, буквально с колес, первые уроки, которые вышли на экраны в понедельник, ночью еще монтировались… Поэтому и возникли некоторые ошибки учителей при записи видеоуроков». А ведь именно такая подготовка базы коммуникации и достойна не то что буллинга, но и банальной порки Песталоцци.

Урок, особенно видеоурок, это не ток-шоу и не заседание Верховной рады, где безнаказанно можно нести всякую ерунду. Это подготовка текста, его редактирование и корректировка, причем под наблюдением научного консультанта. Именно это трио является основным фильтром ошибок. Я не уверен, что оно имело место при подготовке уроков «с колес», а если и имело — то тогда: имена в студию. Потому что таких, прости Господи, «профессионалов» не то что к урокам — к книгам в библиотеке подпускать нельзя: изведут на самокрутки!

Но, судя по заявлению главы директората внутренней и гуманитарной политики офиса президента Вероники Селеги, «производством занимаются медиаспециалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры. Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также «лицами» каналов СТБ, «1+1», «Новый канал», «Интер», ICTV, «Украина», студии «Квартал 95», студии «Мамахохотала», студии Patriot и других». Особенно трогательно в этом ряду звучит «Мамахохотала» — вот и мы обхохотались до икотки.

Метафора самораскрытия скрытой самоидентификации по-английски полностью звучит как Coming out of the closet (выход из клозета), до просто «каминг-аута» ее сократили брезгливые и толерантные европейцы: и воняет меньше, и педерасты не обидятся. И следует признать, что в выступлениях Сергея Бабака, Евгении Кравчук и прочих слуг они «откамингаутились» по полной. За ними, как из сортира, вывалились их коммуникационная безграмотность и невежество. А сверху хлопнулось откровенное желание «права на ошибку».

Ведь, обратите внимание: на принтах футболок «защитников учителей» написано «имею право на ошибку». Не УЧИТЕЛЯ имеют право (это еще можно было бы как-то понять), а просто «имею». Кто-то сомневается, что это «имею» относится не к учителям, не к прочему простонародью, а к ним самим? Потому что вряд ли Бабак или Кравчук обрадуется, если вдруг в такой футболке к ним домой придет сантехник — лечить прорвавшуюся канализацию…

А вот им ошибка должна прощаться, поскольку «нетерпимость к ошибкам является одной из фундаментальных болезней нашего общества» (С. Бабак). Вынужден расстроить и шефа комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций, и всех депутатов-слуг, с таким восторгом аплодировавших Бабаку после его парламентского спича. После определенной ступени карьерной лестницы ошибка является «хуже, чем преступлением» — это еще в XIX веке заметил французский министр Буле де ла Мерт. В жестком средневековье она часто приводила на эшафот даже королей. В более гуманное Новое время не менее часто — к отставке и политическому забвению.

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