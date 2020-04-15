В условиях кризиса или чрезвычайной ситуации люди нередко оказываются в полной зависимости от действий властей. Если в обычной жизни механизмы взаимодействия отрабатываются годами с учётом опыта и различных нюансов, при прямой угрозе такой роскоши у власти нет. От неё требуются решительные меры и ответственность за свои решения. Такая ли ситуация с эпидемией (пандемией, распространением — какое слово сейчас правильно использовать без официального признания?) коронавируса в Москве? Безусловно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Оставим за скобками предпосылки для активного распространения вируса в столице. Оптимизацию системы здравоохранения, лишившую город части больниц и специалистов. Градостроительную политику, увеличившую плотность застройки. Борьбу с автомобилями, вынудившую отказываться от безопасного автомобиля в пользу более контактных видов транспорта. Всё это сыграло свою роль, но когда-то давно. До. Что сейчас?

С момента появления заразы первое, о чём должны были позаботиться власти Москвы, это о блокировании поступления её в город. О первом заразившемся стало известно 2 марта. В это время она свободно циркулировала во многих странах. Но долгие недели ситуация с прибытием граждан из неблагополучных мест оставалась почти бесконтрольной. Время оказалось упущено, вирус ввезли, причём в очень больших масштабах.

Второе необходимое действие — обеспечение всех жителей средствами индивидуальной защиты. Объёмы большие. Москве требовались десятки миллионов масок, респираторов, одноразовых перчаток. И в мире этих средств почти не было. Всё нарасхват. Что надо делать? Максимально быстро разворачивать собственные производства. Необязательно, чтобы они соответствовали сверхстандартам. Нужно просто чем-то закрыть свободные участки кожи. В мире известные производства быстро переквалифицировались на выпуск масок. Модельеры, автоконцерны шили их в Италии, Франции и других очагах. Но только не в Москве.

В аптеку с привычным вопросом: «Есть ли маски?»

«Нет. Давно нет. Раньше всегда были, а последний месяц ни разу не привозили».

«А где купить, не подскажете?»

«Неподалёку рынок, там ларёк с хозтоварами, найдёте. В нём есть многоразовые маски, сами шьют. Правда, дорогие — по 300 рублей», — пояснила фармацевт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Человек в маске на Тверской улице

На рынке выяснилось, что уже закрыли все точки, кроме продовольственных. И с хозтоварами тоже. Зато открыт магазинчик с пивом.

Третье необходимое действие — локализовать вирус. Для этого надо проводить больше тестов, а всех заразных «изъять» из общественных мест. Что делают московские власти? Разрешают носителям вируса, если они не болеют в тяжёлой форме, сидеть дома, взамен требуя расписки. По данным оперштаба от 15 апреля, только за одни сутки в Москве обнаружили, задержали и отправили на принудительное лечение 213 инфицированных нарушителей карантина. Тем, у кого вирус выявлен и подтверждён, оставляют соблазн «нормальной» жизни, подвергая остальных опасности. Обо всех ли нарушителях узнали? Сколько людей они перезаражали?

Неужели такая проблема — создать место для изоляции заражённых на территории Московской области, где множество различных пансионатов, домов отдыха, гостиниц? Не больницу с оборудованием, а огороженную комфортную территорию, пригодную для жизни.

Вместо того чтобы ограничить инфицированных, в Москве муштруют пока ещё здоровых граждан. Под предлогом вируса дают зелёный свет электронным проектам контроля. Почему-то пропуск обязательно должен быть цифровым, для его регистрации нужно иметь профиль сайта правительства Москвы. Если человек допускает ошибку во время регистрации, виновата не система, принявшая данные, а сам пользователь. Его пропуск аннулируется. Следовательно, он подвергается риску штрафа. Полная путаница.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

Но и это ещё не всё. Московские власти сделали худшее, что бывает в условиях эпидемии и самоизоляции, — согнали людей в толпы. Проверки цифровых пропусков 15 апреля стали тотальными и обязательными, а проводили их в вестибюлях станций метро. Чтобы попасть к месту досмотра, горожане сбивались в длинные очереди. Они находились в замкнутых помещениях подземных переходов в непосредственной близости друг от друга. Это идеальные условия для заражения.

«Очевидно, что очереди в метро приведут к распространению коронавируса, лишним заболевшим, жертвам. И эта кровь будет на совести Собянина», — заявил в комментарии ИА REGNUM депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

Впрочем, сам мэр Москвы Сергей Собянин так не считает. Он объяснил, что произошедшее — из-за проверочных мероприятий ГУВД.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал столичный мэр ближе к 11:00 в Twitter.

То есть ни оперативный штаб, ни особые полномочия регионов, ни непосредственный указ Собянина об ограничительных мерах в столице никакой роли не сыграли? Вина на ГУВД?

Собянин опытный руководитель и должен знать, что, если делегируются кому-то полномочия, нужно предусмотреть и предупредить возможные накладки. Это не полиция Москву не так услышала, а городская власть невнятно донесла. А потом ещё неповоротливо отреагировала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM обратила внимание и на проверку автовладельцев, которую проводили на въездах в столицу.

«Сегодня руками мэрии организованы несколько сот точек распространения вируса. Цифровые пропуска — полностью дискредитировали себя, как в городе, так и на подъездах к нему. Образовались многокилометровые пробки на всех въездах. Стоит там сотрудник ГИБДД и берет в руки ПТС, водительское и пропуск. У каждого. Каждый открывает окно и передает документы. Оперштаб, мэр не знает, что вирус передается как воздушно-капельным путем, так и через предметы?» — задала она риторический вопрос.

Власти Москвы во время пандемии либо бездействуют, либо ещё хуже. И, даже видя свои ошибки, перекладывают ответственность на других, в данном случае — на выполняющих их волю сотрудников полиции.

Надо отметить, что не впервые проекты мэрии сталкиваются с неудачами и сбоями. Все помнят и остановку электробусов во время демонстрационного показа, и закрывшуюся после открытия канатную дорогу.

Фантастически дорогой проект «Московской электронной школы», смысл которого и необходимость так никто и не удосужился объяснить, встал и отказался работать при первой же реальной потребности в дистанционной работе. Выяснилось, что система постоянно висит, нужные материалы отсутствуют. Родители для конференц-связи в обход неработающей системы, куда из бюджета вложены гигантские средства, вынуждены скидываться и приобретать готовые пользовательские продукты, такие как Zoom. А учителя спешно пишут учебные программы для удалённых занятий.

Mos.ru Дистанционное обучение

Но ошибка при вводе цифровых пропусков может стоить ещё дороже, чем самые щедрые бюджетные миллионы и миллиарды. Можно ли сейчас списывать эксперимент на людях, подвергающий их опасности, на «настройку системы»? Ведь идут насмарку все усилия горожан по самоизоляции во время эпидемии.

«Это можно расценить как глупость — ввели жёсткие правила, не подумали о последствиях. В итоге вместо минимизации риска вернули угрозу на московские улицы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко»).

Он допускает, что скопления людей могут привести к росту числа заражений.

«Есть основания полагать, что это спровоцирует волну заболеваний. Мы увидим это через две недели», — сказал он.