Москва, , 15:14 — REGNUM Проверки специальных пропусков в Москве, из-за которых 15 апреля в столице образовались массовые очереди на входе в метро, могут свести на нет все результаты мер по самоизоляции, которые действуют на протяжении последних недель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Максим Круглов («Яблоко»).

"Это можно расценить как глупость — ввели жесткие правила, не подумали о последствиях. В итоге вместо минимизации риска вернули угрозу на московские улицы», — сказал депутат.

По его словам, на данный момент фракция «Яблоко» в Мосгордуме готовит обращение в мэрию Москвы с требованием отказаться от практики тотальных проверок спецпропусков в пользу выборочных проверок. Скопления людей, которые произошли сегодня, по мнению парламентария, с большой долей вероятности могут привести к росту числа заразившихся коронавирусом и обнулить результаты режима самоизоляции, из-за которого предприятия терпят многочисленные убытки.

«Есть основания полагать, что это спровоцирует волну заболеваний. Мы увидим это через две недели», — сказал Круглов.

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