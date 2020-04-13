Свою стратегию вывода США из нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, предложил бывший вице-президент США, а также наиболее вероятный номинант в качестве кандидата на пост президента страны от Демократической партииДжозеф Байден в статье, опубликованной 12 апреля в The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

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По словам бывшего вице-президента США, граждане понимают суть постигшего их страну несчастья, с риском для жизни выполняя свой долг или оставаясь дома вдали от друзей и родственников. Взамен они хотят лишь одного: чтобы им сказали, как нынешние власти планируют безопасно выводить США из карантина.

«Пока администрация Трампа не дала ответа», — подчеркнул претендент на пост главы Белого дома, по словам которого этот процесс должен начинаться с принятия незамедлительных мер по выходу из нынешнего кризиса, а заканчиваться созданием вакцины и широкомасштабной вакцинацией. — Но мы не можем оставаться дома и просто ждать, когда будет создана вакцина».

«Как уже отмечали другие, мы должны построить мост отсюда туда», — добавил Байден.

Governor Tom Wolf Исследование коронавируса

Во-первых, считает бывший вице-президент США, необходимо свести число новых случаев заболевания до минимума. Это означает, что людям придется по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, тогда как те люди на «передовой» должны получить всё необходимое им оборудование и материальное обеспечение.

«Президент Трамп должен использовать все имеющиеся у него полномочия в соответствии с законом «Об оборонном производстве» для борьбы с этой болезнью всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами», — подчеркнул Байден, отметив, что его политическому противнику пора «прекратить оправдываться».

«Чтобы больше американцев могло вернуться к своей работе, президент должен лучше выполнять свою работу», — заявил бывший вице-президент.

Во-вторых, предполагает Байден, необходимо проведение широкомасштабного, легкодоступного и оперативного тестирования, с одной стороны, а с другой, формулирование стратегии отслеживания тех, с кем контактировал заболевший. И как показал недавний отчет «трамповского» министерства здравоохранения и социального обеспечения, страна «далека от достижения этой цели».

«Мы должны проводить в несколько раз больше диагностических тестов, чем мы проводим сейчас. И мы должны быть готовы увеличить масштабы проведения второй формы тестирования: оперативных серологических тестов, направленных на определение того, кто уже инфицирован коронавирусом и у кого выработались антитела», — указывает Байден.

«Это же не квантовая физика; речь идет об инвестициях и исполнении. Нынешний кризис продолжается уже несколько месяцев, и все же администрация по-прежнему не признала, что принимаемые ею меры по борьбе с пандемией страдают «первородным грехом» — недостаточным тестированием», — продолжает политический противник Трампа.

Health.mil Коронавирус

В-третьих, Байден сообщает, что больницы и здравоохранение страны должны быть готовы к возможному возвращению эпидемии после возобновления экономической активности.

«Чиновники от здравоохранения должны будут вести эффективный надзор за состоянием распространения инфекции. Больницы должны быть оснащены персоналом и оборудованием, необходимыми для борьбы со вспышками в отдельных регионах. Нам также нужна более эффективная федеральная система оказания помощи в этих местах», — указал Байден.

Байден призвал не заблуждаться: эффективный план по борьбе с COVID-19 окажется также решением проблемы возвращения американской экономики к нормальному ходу вещей. Поэтому, уверен бывший вице-президент, пора перестать отделять экономические меры от мер эпидемиологических.

Когда же предложенные Байденом меры будут приняты, можно будет открывать предприятия, а люди смогут вернуться к нормальному ходу жизни. Этот процесс займет время, именно поэтому уже сейчас, подчеркивает кандидат в президенты США, необходимо определить те условия, в которых экономика страны будет возвращена к норме, а также оказать финансовую поддержку семьям и малым предпринимателям. И ключевую роль в этом процесс должно играть федеральное правительство.

«Если бы я был президентом, я бы собрал ведущих экспертов из частного сектора, отрасль за отраслью, вместе с которыми были бы выработаны новые идеи о том, как действовать более безопасно. Возможно, кампаниям и фабрикам понадобится разместить рабочих более удаленно друг от друга и искать другие решения для снижения риска распространения вируса на работе. Ресторанам, возможно, придется по-другому организовывать пространство так, чтобы посетители находились дальше друг от друга», — продолжил кандидат на пост американского лидера.

Закрытый ресторан в США

Трамп должен поспособствовать принятию таких мер и сделать так, чтобы ими могли воспользоваться не только крупные компании, но и мелкие предприятия.

Кроме того, подчеркнул Байден, он бы сделал все, чтобы работники получили все необходимые средства защиты.

«Мы знаем, что мы должны сделать. У нас есть инструменты, компетенции и с трудом добытый опыт. Американский народ уже заплатил слишком высокую цену, — заключил Байден. — На этот раз Белый дом должен сделать это правильно».