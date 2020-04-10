Вашингтон, , 12:40 — REGNUM После выхода губернатора штата Вермонт Берни Сандерса из гонки за кресло президента США основным противником действующего американского лидера станет не главный кандидат от Демократической партии Джо Байден,, а коронавирус, заявил 10 апреля Петер фан Бюрен в статье для The American Conservative.

«Покойся с миром, кампания Берни. С нами остался лишь Джо Байден, а это значит, что настоящая предвыборная гонка — гонка между Трампом и вирусом», — отметил фан Бюрен.

Такое развитие событий автор объясняет тем, что Байден — «черная дыра для энтузиазма» и «пустая майка». Бывший вице-президент не отметился никаким значимым политическим предложением. При этом основной — и решающей — темой на предстоящих выборах станет вирус, который если что-то и продемонстрировал, так это точно недостатки системы здравоохранения страны, задуманной бывшим президентом-демократом Бараком Обамой и не вызывающей нареканий у Байдена.

Кроме того, фан Бюрен уверен, что в той или иной степени пандемия закончится к началу выборов, поэтому можно будет посмотреть на многие проблемы, с которыми столкнули американские власти, с нового ракурса, с которого они не будут казаться настолько катастрофичными.

«Вирус — это последняя возможность демократов нанести удар по Трампу. Времени на другой у них больше не будет. Демократам будет очень тяжело убедить в ноябре людей голосовать за Байдена, поскольку всё, что они смогут предложить, — это искаженный пересказ событий последних девяти месяцев», — подчеркнул автор.

«Мало кто вспомнит и еще меньше кто будет переживать, поскольку действия властей будут рассматриваться в своей полноте, а не на основе ежегодных обвинений, считающихся журнализмом», — добавил он.

Фан Бюрен напомнил, что все выборы носят в конечном счете местный характер: люди голосуют, руководствуясь личными мотивами, крупные вопросы теряют свою значимость.

«Выборы будут идти между Трампом и вирусом. Если к ноябрю общественность придет к выводу, что он проделал довольно хорошую работу, как бы кто к этому ни относился, его переизберут», — подчеркнул автор.

Напомним, Сандерс отказался от участия в президентской гонке, поскольку, как он сам признал, он не верил в свой успех. Теперь, по сути, главным кандидатом от Демократической партии становится бывший вице-президент страны Джо Байден. По словам Сандерса, Байден — «достойный человек», с которым кандидат-социалист готов сотрудничать.