Владимир Путин 8 апреля 2020 года в ходе совещания с главами регионов напомнил о мерах, предпринимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Президент рассказал, что «порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле». Поставками тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха на 5 млрд рублей займётся холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». ИА REGNUM проанализировало информацию о холдинге, который получит существенное финансирование из бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайской провинции Хубэй, в городе Ухане, произошла вспышка нового коронавируса. Коронавирус перекинулся и на другие страны. На 8 апреля 2020 года в мире зарегистрировано 1 млн 429 тыс. 939 подтвержденных случаев этой инфекции (за сутки прирост составил 82 417 случаев). В России на эту дату выявлено 8672 случая в 82 регионах. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10−14 дней.

8 апреля 2020 года во время видеосовещания с главами регионов президент России представил ряд новых мер поддержки граждан и сфер экономики в свете пандемии. Существенный объём финансирования будет выделен на обеспечение регионов медицинской техникой и оборудованием.

Какое оборудование и кто поставит?

Единственным поставщиком некоторых важных видов оборудования для борьбы с коронавирусом в России на 5 млрд рублей ещё в конце марта 2020 года признали холдинг «Швабе». Перед ним поставлена задача обеспечить «федеральные и региональные органы исполнительной власти соответствующими техническими решениями». В пресс-релизе Ростеха уточняется, что «Швабе» будет заниматься поставкой, например, установок обеззараживания воздуха, тепловизоров, инфракрасных цифровых термометров.

Известно, что, к примеру, тепловизоры по контракту с Минпромторгом РФ произведут Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ). Это оборудование позволит с расстояния до 10 метров за считанные секунды выявлять людей с повышенной температурой тела «на пунктах пропуска и досмотра, включая вокзалы, аэропорты и пограничные зоны».

Что представляет собой «Швабе»?

Холдинг имеет довольно разветвлённую сеть, объединяя десятки компаний — основного ядра оптической отрасли России.

АО «Швабе» было учреждено в апреле 2010 года. Его уставный капитал — более 16,157 млрд рублей. Компания была соучредителем пяти юрлиц — ООО «РТ-Капитал», которое объединяет ещё свыше десятка компаний (включая проблемный «Юргинский машзавод»), АНО «Научный центр «Русское оптическое общество», ООО «Швабе-Карбон», ООО «Спецдорпроект» и ООО «Швабе-капитал».

Для справки: в ООО «Швабе-Карбон», которое учреждено в августе 2017 года для производства фармацевтических субстанций, директором и владельцем 24,5% доли является Светлана Онищенко (совладелец ООО «Энерготехмонтаж» из Санкт-Петербурга). Ещё 24,5% принадлежит Валерию Медику (владелец долей в восьми компаниях Новгородской области, включая центр репродуктивного здоровья, производителя лекарственных препаратов, спортивно-охотничий клуб «Медовец»).

Компания «Швабе-капитал» между тем на сегодня — банкрот. 29 декабря 2019 года в отношении неё было открыто конкурсное производство. Реестр кредиторов на конец 2019 года включал требования на сумму 138 083 972,86 рубля.

Генеральный директор АО «Швабе» — Алексей Патрикеев (уроженец Пензы). Ранее он был руководителем малого государственного предприятия «Остек», которое просуществовало с 1991 по январь 2017 года и было ликвидировано. Компания, учреждённая ФГУП «Государственный Оптический Институт им. С. И. Вавилова», специализировалась на производстве оптических приборов, фото‑ и кинооборудования. Патрикеев также работал на разных должностях в АО «Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева». Гендиректором холдинга является с марта 2016 года.

Shvabe.com Алексей Патрикеев

О «дочках» и тендерах

Не так давно в холдинге «Швабе» прошла реорганизация. К ООО «Швабе-Москва» были присоединены ООО «Швабе-Нижний Новгород» и ООО «Швабе-Воронеж».

«Швабе-Москва» создано в 1994 году и специализируется, в том числе, на поставках медоборудования. По открытым данным, компания была поставщиком минимум по 188 госконтрактам на сумму 25,003 млрд рублей. Среди крупных заказчиков общества — Центр организации дорожного движения правительства Москвы, АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова», минздрав Магаданской области, ООО «РТ-Соцстрой», департамент ЖКХ Москвы и другие. В 2020 году с ООО уже подписано более десятка контрактов, в том числе на поставку бесконтактного инфракрасного термометра в прокуратуру Самарской области, портативной тепловизионной системы досмотра (страна происхождения КНР) для судебного департамента при Верховном суде РФ, портативной тепловизионной системы досмотра для нужд одного из департаментов Томской области. А минздраву Тверской области ООО поставит аппарат искусственной вентиляции лёгких и ряд другого оборудования.

Владельцем ООО «Швабе-Москва» числится один из его крупных заказчиков по госконтрактам — завод имени Яламова. На 31 декабря 2019 года список аффилированных лиц завода являлся закрытым для широкой общественности. Доступ к этим данным был ограничен. Директор ООО — Леонид Миневич (совладелец ликвидированного в 2017 году ярославского ООО «Телекомстрой», где вторым владельцем выступало АО «Ярославльтелесеть»).

Швабе – Москва

Работа «Швабе-Москва» не обходится без претензий со стороны заказчиков. Так, 7 мая 2020 года арбитраж Москвы планирует приступить к рассмотрению иска РЖД, требующего взыскать с общества 21 972 385,01 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Напомним, госкорпорацию «Ростех», куда входят около 700 компаний различных отраслей, возглавляет Сергей Чемезов. Об активах семьи Чемезовых, юных бизнес-дарованиях — детях главы госкорпорации — можно подробнее прочесть в нашем материале — Дети-бизнесмены в семьях крупных чиновников: что в активе у Чемезовых?