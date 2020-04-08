Дело Ксенофана Колофонского живет!!! В лохматом VI веке до н. э. этот философ впервые употребил логический прием, который получил впоследствии название «Reductio ad absurdum» (Приведение к абсурду), превращающий утверждение противника в нелепость.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дойка Украины

Прошло двадцать пять веков, и этот прием используют в практике украинской Верховной рады. Если сознательно — то радует: не перевелись еще философы в отечественном парламентаризме!!!

Трудно сомневаться, что конечной целью трансатлантического капитала на Украине является ее земля. И с нарастанием планетарной перспективы голода эта цель будет все более актуализироваться.

В ночь с 30 на 31 марта эта цель была теоретически достигнута путем принятия украинским парламентом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения». Теперь закон предусматривает продажу земли, причем не только ради агропроизводства, но и для финансовых спекуляций. Для удобства продажи и под особо не скрываемым давлением МВФ украинские парламентарии в тот же день приняли в первом чтении закон «О банках и банковской деятельности», который передает суверенные украинские банки если не во власть, то под контроль транснационального капитала и превращает их в самое эффективное средство получения в собственность украинской земли. Причем без оглядки на отлагательные условия земельного закона.

Разметка земли

Традиционно у нас этот закон называется «антиколомойским», поскольку он предотвращает возможность возврата Игорю Коломойскому его любимого детища — самого крупного на Украине «Приватбанка». Но у миллиардера Коломойского свои планы.

Ему крайне необходим возврат «Привата», поскольку в ином случае он будет выброшен из мировых финансов. Новая администрация «Приватбанка» гоняет Коломойского по миру кнутом судебных исков: в США, Англии, Израиле. А буквально на днях не него был подан новый иск, на Кипре (5,5 миллиарда долларов). И эта «охота» может окончиться для олигарха очень печально: в США его дало рассматривается по «закону RICO», а это не только упрощенная процедура, но и перспектива 20 лет за решеткой.

Поэтому Игорю Валерьевичу крайне необходимо восстановить контроль над «Приватом», хотя бы для того, чтобы отозвать международные иски и превратить выведенные с Украины (похищенные на Украине) деньги во вполне респектабельный и легитимный капитал.

Логичный и вполне осуществимый план… А тут какие-то парламентские хулиганы перспектив лишают!!! И Коломойский начинает действовать…

Метод действий ему подсказали оппозиционеры из партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ) и «Батькивщина». Точнее — Ходжа Насреддин, который когда-то заметил, что «за двадцать лет умру или я, или ишак, или эмир». В своей «войне» против земельного закона оппозиционеры предложили 4018 правок, рассчитывая затянуть процесс в надежде на изменение ситуации. И действительно, они смогли отложить агонию украинской суверенной земли более чем на полтора месяца, затянув его разбирательство с 6 февраля по 30 марта.

Gov.ua Верховная рада Украины

В нынешних условиях карантинного безумия, нефтяной войны и коллапса рынков сбыта шансов на глобальное изменение ситуации куда больше, чем в начале февраля. А возможностей организации «абсурда поправок» у Коломойского не меньше, чем у парламентских оппозиционеров из ОПЗЖ и «Батькивщины».

Во-первых, депутатская фракция «Слуг народа» — это совсем не тот монолит, какой ее представляли в начале девятого созыва Верховной рады. В ней достаточно «групп влияния» с диаметрально противоположными политическими интересами. И одна из них — именно «коломойские», группа влияния Игоря Коломойского, которая перестала быть секретом уже в ноябре прошлого года. Она небольшая (от 5 до 20 человек), но крикливая и конфликтная.

Во-вторых, противники банковского закона, а значит, и ситуативные сторонники Коломойского есть и среди внефракционных депутатов (61 мандат), одна из групп которых («За будущее») дала только два голоса из 22 за банковский закон. Остальные предпочли воздержаться или не явиться.

В-третьих, ситуативными партнерами «коломойских» при обсуждении банковского закона неизбежно станут депутаты «ОПЗЖ» и «Батькивщины». У них нет другого выхода, поскольку иное решение будет означать, что оппозиционеры «легли» под «Слуг народа», что в канун местных выборов не добавит им электоральных баллов.

И вот появился первый результат банковского «сведения к абсурду». Не прошло и недели после первого чтения закона о банках, как депутаты предложили к нему 16381 (ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДНУ!) поправку.

(сс) myrfa Стопка бумаг

«Героем поправочного труда» стал нардеп Антон Поляков, мажоритарщик от партии «Слуга народа», исключенный из фракции в ноябре прошлого года за то, что «прогуливает и подводит в критические моменты». Хотя сам Поляков назвал это «политической расправой». Антон Поляков, ныне внефракционный, подал 6033 правки.

На втором месте лидер депутатской группы «За будущее» Виктор Бондарь — 1911 правок. Ну, а дальше — сплошные слуги народа: Дмитрий Черный — 1781, Ольга Василевская-Смаглюк — 1689, Олег Дунда — 1656, Сергей Демченко — 1463 и Александр Дубинский — 1199 правок. И еще 21 депутат, подавший от девяноста шести до трех правок.

Далее арифметика: рассмотрение правки в «турборежиме» — название, выступление автора, голосование, отказ — занимает минимум одну минуту. Теоретически это означает, что рассмотрение «банковских» правок «коломойские» могут затянуть как минимум на 273 часа. Более 11 суток без пищи, сна, секса и с ограниченным туалетом. Очаровательный абсурд! Хотя на практике, конечно, это будет быстрее — в комитетах Рады большую часть поправок отбросят. Но тогда каждая проигнорированная поправка будет совершенно замечательным информационным поводом для медиаскандала.

Старый мудрый еврей Коломойский поставил молодого еврейского мальчика Зеленского даже не на растяжку, а просто в угол. Удовлетворить желания Игоря Валерьевича (вернуть «Приватбанк») Владимир Александрович не может — потому что они прямо противоположны желаниям МВФ, «внешнего заказчика» закона о банках. Затягивание рассмотрения поправок — это серп для рейтинга Зеленского, поскольку не стоит даже сомневаться: каждый день будут звучать филиппики о «президенте, продавшем украинскую землю», против чего выступали около 82% граждан Украины (= электората). Отказаться от рассмотрения правок — равно нарушить парламентский регламент, что недопустимо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Остается только давить на «Приват» ради отказа того от международных исков. Но государственное давление на банки — это страшное преступление в глазах «цивилизованного мира», ради благорасположения которого Зеленский «сдает» и землю, и банки, и будущее страны.

И вот почему-то вспоминается одесское: