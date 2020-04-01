1 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Ганжа, , 18:30 — REGNUM Миром правит символ и знак — это доказал еще мудрый китаец Кун Фу-цзы (Конфуций). Государствообразующим знаком Украины была «Декларация о государственном суверенитете Украины», принятая еще в эпоху Советского Союза, 16 июля 1990 года. Именно в осуществление этой Декларации были провозглашены независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства («Акт провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года). А уж Акт Независимости стал руководством для Конституции Украины (последний постулат «Общих положений» украинского Основного Закона).

Украина

И в соответствии с шестой частью Декларации («Экономическая самостоятельность») материальной основой суверенитета Республики является является, прежде всего, земля. Которая, по 13-й статье Конституции является «объектами права собственности Украинского народа». «Народа», а не частных собственников.

Все это общие соображения по поводу «черного понедельника» 30 марта 2020 года, когда украинский парламент выпустил украинскую землю на свободный рынок. То есть, не только нарушил Конституцию (в Украине к этому не привыкать), но и лишил страну «материальной основы суверенитета». Это уже не Конфуций: это Аристотель и его «Логика».

Конечно, все это будет не одномоментно. Украинские «законодатели» предусмотрели временной лаг до момента истины с продажей земли. Они зашили в Закон ряд ограничений. Всего их, в том числе:

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га

и так далее… Но это все не более, чем способ дать почтеннейшей публике привыкнуть к новому аттракциону украинского политического цирка. Ну не будут в первый год торговать самой землей, так будут продавать приоритетные права на покупку земли, что предусматривается изменением в статью 131, часть 2 Земельного Кодекса Украины. Или понесут собственность кредитным залогом в банки, для которых не установлены никакие ограничения по размеру подконтрольных площадей.

Так что все «ограничения» шиты, но белыми нитками. Нет самого главного ограничения: обязательного использования земли для аграрного производства, а не для финансовых спекуляций. А все остальные — как в авиации: там мне не раз объясняли, что сложнее и дороже всего — оторвать самолет от поверхности, а уж набрать нужную высоту — это дело техники. 30 марта самолет с украинской землей (и, получается, с суверенитетом тоже) от поверхности оторвали.

И следует оторваться от геополитики и правовых основ, но заняться «геоарифметикой»: сколько государство от этого получит? Именно государство…

Традиционно считается, что 10,4 миллиона гектаров земли у нас находится в собственности государства. Предположим, и для предположений есть все основания, что на все ограничения «закона черного понедельника» безмятежно наплюют и ее выставят на торги. По экспертным оценкам, средняя стоимость гектара земли — 1 000−1 200 долларов США. Была в конце прошлого года…

Хотя есть мнение, что «уже через 2−3 года эта цена возрастет до 5 тысяч долларов, а с 2026 года — более 10 тысяч». Версия, конечно, оптимистичная, но не имеющая отношения к тому, что происходит за окном. А там не только коронавирус, но и кризис. Оптимисты, откройте глаза и посмотрите на индексы: легендарный Доу-Джонс с 3 февраля упал с 28 399-ти до 21 917-ти пунктов. Остальные не лучше: FTSE (Британия) — 7 328/5 455; S&P 500 (США) — 3 245/2478; РТС (Россия) — 1 521/990; DAX (Германия) — 13 045/9 532. В таких условиях ВСЕГДА капитал выводится из рисковых активов и бежит в более тихие гавани (индекс доллара тому доказательство). А Украина ныне — это более чем рискованный актив.

И это аксиома мировой экономики: во время кризиса никто и никогда стратегические активы не продает. Кроме нас, украинцев… Но даже если предположить, что цена не изменится, то за всю землю государственного фонда Украина сможет получить 10,4 миллиарда долларов. А дальше — арифметика:

Но почему я уверен, что «под нож» пойдет и украинская государственная земля? Да потому, что власть и деньги «вставляют» покруче любого алкоголя. А алкоголику достаточно выпить первую рюмку, и остановить его практически невозможно. Он продолжает пропивать деньги, искать деньги, воровать деньги и отбирать деньги — пока его не останавливают менты или не надевают смирительную рубашку санитары.

Прошу прощения за сравнение…

Постскриптум: А ведь какой шанс упускает Украина! Сейчас, когда ее население (а, значит, и государство) лишается значительной части своих доходов. Ведь пандемия вышвырнула из Европы большинство заробитчан, которые за годы «европейской панщины» на полях Старого Света превратились во вполне квалифицированных сельскохозяйственных работников. Казалось бы: казалось бы — прими государственную программу, надели репатриантов землей, обеспечь кредитами — и получи мощный слой аграрных производителей! Ведь цены на топливо упали до смешных, а сельскохозяйственной техники в стране более, чем достаточно. И «машинно-тракторные станции» появились бы сами.

Но украинские «кормчие» в основу своей земельной, простите, «реформы» положили идею не обработки земли, а спекуляции землей. А это значит репатрианты в своей массе будут не создавать, продукцию, а просто выживать в закабаленной долгами стране безработных. Скорее всего — с использованием криминальных методик выживания.