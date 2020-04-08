В России обнаружились продукты «первой спекулятивной необходимости». Ими стали имбирь, чеснок, мед и лимоны. Какие-то умники запустили слух, что именно они «спасают» от эпидемии коронавируса. Вслед за этим, конечно, нашлись те, кто решил воспользоваться моментом и резко взвинтить цены на них. Не все, во многих магазинах в этой тяжелой ситуации спекуляциями заниматься не стали. Однако проблема стала настолько серьезной, что 6 апреля Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как писало ИА REGNUM, информация о том, что имбирь, чеснок, лимоны и мед якобы помогают бороться с коронавирусной инфекцией, совершенно не соответствует действительности. Хотя эти продукты и способствуют укреплению иммунитета, тем не менее против коронавируса они действовать не могут в принципе. Но слухи свое дело сделали. Так, по сообщению нашего корреспондента, на Ямале некий продавец на популярном сайте объявлений попытался продать килограмм имбиря за 5 млн рублей.

Наталья Коновалова ИА REGNUM Давыдовское (Истринский район Московской области), магазин «Перекрёсток». 6 апреля

ИА REGNUM попросило своих журналистов пройтись по магазинам и сфотографировать ценники на продукты «первой спекулятивной необходимости». В подготовке фоторепортажа принимали участие: Зоя Емельянова, Наталья Коновалова, Наталья Хомутова, Алексей Калиновский, Полина Серова, Екатерина Булатова, Татьяна Иващенко, Валентина Андреева, Марина Данюкова, Юлия Пёрышкина, Алексей Иванов, Полина Попова, Елена Ковачич, Станислав Стремидловский.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Магазин «Магнит». Оренбург. 6 апреля

Наталья Хомутова ИА REGNUM Магазин «Магнит». Оренбург. 6 апреля

Алексей Калиновский ИА REGNUM Сеть магазинов «Дом еды». Кострома. 6 апреля

Полина Серова ИА REGNUM Магазин «Макси». Архангельск. 6 апреля

Екатерина Булатова ИА REGNUM Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля

Екатерина Булатова ИА REGNUM Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля

Екатерина Булатова ИА REGNUM Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля

ИА REGNUM Овощной ларёк. Чебоксары. 6 апреля

Марина Данюкова ИА REGNUM Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля

Марина Данюкова ИА REGNUM Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля

Марина Данюкова ИА REGNUM Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Магазин сети «Пятёрочка». Пригород Белгорода. 7 апреля

Алексей Иванов ИА REGNUM Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля

Алексей Иванов ИА REGNUM Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля

ИА REGNUM Магазин в Воронеже. 6 апреля

Алексей Иванов ИА REGNUM Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля

Алексей Иванов ИА REGNUM Имбирь из КНР. Дальнегорск Приморского края. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Авоська». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Полина Попова ИА REGNUM Магазин «Авоська». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля

Читайте также: Имбирь, чеснок и лимоны: сколько заработают на панике магазины Подмосковья