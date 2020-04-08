Балашиха, Московская область, , 16:05 — REGNUM Стоимость килограмма корня имбиря, пользующего спросом среди населения России в связи с эпидемией коронавируса, в магазинах подмосковной Балашихи выросла почти до 1,5 тыс. рублей. Маринованный имбирь предлагают по значительно более демократичным ценам. Также отмечается высокая стоимость лимонов и чеснока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценник распечатали Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В магазинах сети «Глобус» молодой чеснок можно найти за 919,96 рублей за кг. Упаковки с чесноком фасуют по 250 г, поэтому на ценнике стоят более «спокойные» цифры в 229,99 рублей. Здесь также можно найти два вида лимонов, которые продаются по 499,99 рублей и по 799,99 рублей за кг.

Гипермаркет Глобус. Имбирь 1599 рублей за кг, лимон 799 руб за кг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Повышаем иммунитет вместе — советует гипермаркет. Ценник на лимоны 499 рублей за кг и мандарины 169,99 руб. за кг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Соблюдайте дистанцию 2 метра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Взвешенные лимоны с распечатанным ценником оставленные возле весов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Маринованный имбирь в таре в «Глобусе» предлагают за 249 рублей, 259,99 рублей, 359 рублей и 772,3 рублей за кг, в зависимости от компании-производителя. Корень имбиря покупателям предлагают за 1599 рублей за кг.

В магазинах сети «Перекресток» маринованный упакованный имбирь можно найти за 109 рублей за 280 г. Его также предлагают приобрести на развес по 29 рублей за 100 г. Стоит отметить, что в двух магазинах сети, которые проверил корреспондент ИА REGNUM, не удалось найти лимонов, чеснока и корня имбиря — закончились. Зато есть ещё один популярный в эпидемию товар — мёд. Он есть в разных тарах и продается в том числе и по акции по 239 рублей за баночку.

Из трех магазинах сети «Пятерочка» лимоны нашлись только в одном: по 389 рублей за кг. Две недели назад их здесь предлагали по 120 рублей за кг. Имбиря и чеснока в продаже не обнаружилось, но есть остатки меда из предыдущих завозов.

В магазине сети «Дикси» нет корня имбиря, чеснока и лимонов. Удалось найти лишь несколько баночек меда и маринованного имбиря.

В магазине сети «Магнит» также нет корня имбиря, лимонов и чеснока, а только несколько баночек меда. Причем продавца удивил вопрос корреспондента о наличии имбиря в продаже. По ее словам, завоза данных продуктов они не ожидают.