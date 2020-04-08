На Москву приходится большая часть выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 7 апреля 2020 года из 7497 случаев коронавируса в 81 регионе — 5181 именно в столице. Жителей Москвы до 1 мая обязали не покидать места жительства. На днях мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос в одном из интервью о возможности финансово поддержать всех горожан, часть из которых осталась без средств существования, заявил, что это неправильно и «бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее». А буквально за неделю до этого подведомственное мэрии госпредприятие подписывает контракт на 3,2 млрд рублей на поставку бетонных бордюров. ИА REGNUM разбиралось, кому же достался миллиардный контракт, и выяснило, что он подписан с компанией, входящей в концерн Алексея Добашина, что был доверенным лицом Собянина на выборах в 2018 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские бордюры

Lytkarino.com Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин посещает строительство технопарка «Строительный» Концерна «КРОСТ». 2018

Напомним, до 30 апреля 2020 года в России объявлен нерабочий период и работодателям рекомендовано в апреле сохранить зарплаты сотрудникам. Между тем уже сейчас представители малого и среднего бизнеса заявили, что перспективы не радужные — доходы упали, платить зарплаты, налоги не с чего и ещё немного и — банкротство. Ситуация усложняется тем, что именно на МСП приходится в среднем 65−70% всех работающих и крах этого сегмента — это беда для многих семей. Теряя доходы, россияне запросили помощи, так как детей кормить чем-то нужно. На этом фоне особо резонансно прозвучало заявление Сергея Собянина о том, что никакие бюджеты не выдержат массовой финансовой помощи гражданам и «треснут».

О бордюрном тендере и заказчике

В то же время государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги», подведомственное департаменту жилищно-коммунального хозяйства столицы, провело электронный аукцион «на поставку изделий из бетона (камень бортовой бетонный, пандус бетонный)». Возглавляет госпредприятие с 2011 года Александр Орешкин. Он также является учредителем дачного некоммерческого партнёрства «Солнечный луч» в городе Истра Московской области. Помимо него, в составе учредителей ДНП Фехруз Мамедов, Лидия и Виктор Вербицкие.

Интересный факт: с 2018 года правопреемника ГУП Москвы «Дирекция единого заказчика района «Некрасовка» — государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Некрасовка» возглавляет Никита Александрович Орешкин. Последний также был единственным владельцем ООО «Тройка», которое просуществовало с июня 2013 по 25 июня 2019 года, но было ликвидировано. Компания работала в сфере оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Ликвидатором компании был Владислав Голдобин, который был ликвидатором и ООО «Спецбарьерстрой». Последнее работало с апреля 2015 по август 2018 года в сфере строительства автодорог. Единственным владельцем этой компании выступал Илья Букуров.

К слову, за время «жизни» «Спецбарьерстрой» был исполнителем 14 госконтрактов на сумму свыше 25,4 млн рублей. Заказчиком выступало госучреждение «Экспертавтодор», созданное на основании распоряжения правительства Москвы в октябре 2007 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокий бордюр. Москва

О тендере и победителе

Госкомпания «Автомобильные дороги» в конце февраля 2020 года объявила «аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку изделий из бетона (камень бортовой бетонный, пандус бетонный)» с начальной ценой 3,2 млрд рублей.

В техзадании уточняется, что товар должен быть частично поставлен с 15 апреля по 31 декабря 2020 года, а частично — с 1 января по 31 декабря 2021 года. Помимо этого, в составе тендера и тот товар, что планируется поставлять с 1 января по 1 декабря 2022 года.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ», — отмечается на странице аукциона.

В связи с этим единственному участнику предложили подписать контракт, но было рекомендовано снизить цену контракта на 5%. В итоге контракт был подписан с ООО «Бетонный завод №222», о чем в карточке объекта 30 марта 2020 года появилось соответствующее сообщение.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для производства товарного бетона 22 февраля 2000 года в Москве. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, численность работников по открытым данным — около 60 человек. Директор с 2005 года — Виктор Губанов, единственный владелец с 2011 года — Юлия Шевченко (директор ООО «Велес» — выращивание однолетних культур). Компанией «Велес» владеет строительное ООО «Тим-11», где 99% доли принадлежит Елене Рассказовой (соучредитель ещё одного бетонного завода Москвы и бетонной компании «Бекам»). «Бекам» было исполнителем по 12 госконтрактам, в том числе на поставку брусчатки и бордюров.

На сайте Росстата представлена бухгалтерская отчётность завода лишь за 2016 год, который закончился для него с отрицательным результатом. Чистый убыток — 2,953 млн рублей. На сайте концерна «Крост» завод с таким названием указан в числе активов группы.

Сам же концерн основан в 1991 году и на сегодня реализует ряд крупных проектов, в том числе в Москве. Генеральный директор концерна — Алексей Добашин, который в период избирательной кампании — 2018 был доверенным лицом Сергея Собянина.