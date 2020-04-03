Москва, , 19:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы раздавать финансовую помощь всем гражданам в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

По словам Собянина, никакие бюджеты не выдержат массовой финансовой помощи гражданам.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — сказал Собянин.

Он призвал бизнес в сложившейся ситуации проявить свою «социальную позицию».

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников — ИА REGNUM) по отпускам», — сказал мэр Москвы.

Пока речь идет только об одном месяце, напомнил Собянин.